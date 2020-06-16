Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн
Протокол о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина суд рассмотрит в пятницу, 19 июня.
Информация о заседании появилась на сайте Хмельницкого городского районного суда, передает Цензор.НЕТ.
Зеленского могут привлечь к ответственности по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о нарушении правил карантина, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм.
Как должностному лицу, президенту грозит от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 000 до 170 000 грн.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.
Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.
Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".
В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.
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Шоб работал лучше
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Ти не з пytлераської рабсєї часом що смішно тобі коли президента штрафують???
смешно то, что со всех экранов заявляя о пользе карантина и ношения масок, о запрете на посещение кафе (только открытые площадки и 1,5 метра между столиками на 2-х...) эта гопстопкомпания во главе с харантом позволила себе нарушить все что что другим нельзя...
так я должен обрыдаться?? двойные стандарты должны быть наказаны!!! (нарушил - плати!)
він пожартував?
самі себе
пальцем в дупу
На фото ж видно, что он на расстоянии не меньше полутора метров.
(тем более саменько каждый день вещало о необходимость соблюдения карантинных мер)
а сумму (тем более для чиновников) определяет суд (опять же качели от 2000 и до 10 000 необлагаемых минимумов))))) т.е. от 34 000 до 170 000 грн с рыла...за чашечку ко-фэ))))
а есть качели "от - до" и вот конкретную сумму должен определить суд
(я может что-то и набрехал))))) юристы бы лучше объяснили... ну я так подумал)))))))
А може краще від 3 до 5 з конфіскацією?