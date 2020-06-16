Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн

Протокол о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина суд рассмотрит в пятницу, 19 июня.

Информация о заседании появилась на сайте Хмельницкого городского районного суда, передает Цензор.НЕТ.

Зеленского могут привлечь к ответственности по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о нарушении правил карантина, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм.

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Как должностному лицу, президенту грозит от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 000 до 170 000 грн.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.