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Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн

Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн

Протокол о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина суд рассмотрит в пятницу, 19 июня.

Информация о заседании появилась на сайте Хмельницкого городского районного суда, передает Цензор.НЕТ.

Зеленского могут привлечь к ответственности по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о нарушении правил карантина, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция

Как должностному лицу, президенту грозит от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 000 до 170 000 грн.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге олиция сообщила, что штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову, Ляшко и др.

Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) суд (25093) Хмельницький (478) штраф (1285)


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Топ комментарии
+6
вирвано з контексту.

Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1360
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16.06.2020 15:46
+5
Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 691

...
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16.06.2020 15:43
+4
А с Ляшко можно и 200 тысяч .
Шоб работал лучше
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16.06.2020 15:43
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а нехай він зробить як відомий персонаж унтер-офіцерська удова: сам себе випоре))
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16.06.2020 15:42 Ответить
Они багатые - по 170 тыс . С КАЖДОГО
ПУСТЬ БЮДЖЕТ ПОДТЯНУТ 😀😀😀
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16.06.2020 15:42 Ответить
А с Ляшко можно и 200 тысяч .
Шоб работал лучше
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16.06.2020 15:43 Ответить
Ну, заплатят они. Чьими деньгами? Да нашими же. У них нет своих денег. Все - наши.
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16.06.2020 16:23 Ответить
что богатые - это одно...а то что все должностные лица....то столько же с каждого - не меньше!
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16.06.2020 15:44 Ответить
Вот есть чем и бюджет наполнить 😀😀😀
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16.06.2020 15:54 Ответить
Смотрю границу открыли.
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16.06.2020 15:47 Ответить
Можете ехать . Самолеты уже летают 😀😀😀
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16.06.2020 15:53 Ответить
Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 691

...
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16.06.2020 15:43 Ответить
Нічого смішного. Порушив - плоти, закон має бути один для всіх однвковий.
Ти не з пytлераської рабсєї часом що смішно тобі коли президента штрафують???
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16.06.2020 16:10 Ответить
я должен был обрыдаться ???
смешно то, что со всех экранов заявляя о пользе карантина и ношения масок, о запрете на посещение кафе (только открытые площадки и 1,5 метра между столиками на 2-х...) эта гопстопкомпания во главе с харантом позволила себе нарушить все что что другим нельзя...
так я должен обрыдаться?? двойные стандарты должны быть наказаны!!! (нарушил - плати!)
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16.06.2020 16:18 Ответить
Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2950
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16.06.2020 15:44 Ответить
а як же відставка?
він пожартував?
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16.06.2020 15:44 Ответить
вирвано з контексту.

Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1360
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16.06.2020 15:46 Ответить
Пропоную зробити ставки... "вжарять" чи ні???...
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16.06.2020 15:44 Ответить
21 квітня 2019 року вже зробили ставки
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16.06.2020 15:48 Ответить
Пофіг, для мене, цього пітара не існує.
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16.06.2020 15:52 Ответить
Нет. Пройдите по ссылке. Уже нет там Зели. Странно, что петики еще не просекли...
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16.06.2020 16:01 Ответить
Есть. Дату поменяй на 19-е
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16.06.2020 19:29 Ответить
вжарять
самі себе
пальцем в дупу
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16.06.2020 16:11 Ответить
Цирк...
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16.06.2020 15:46 Ответить
Чому така вибірковість, там був не лише Зеленський. А головного сан лікаря покарати по максимуму.
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16.06.2020 15:46 Ответить
Ну ты вааще !!!

На фото ж видно, что он на расстоянии не меньше полутора метров.
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16.06.2020 15:49 Ответить
но без намордника и перчаток и в карантиннозакрытом кафе...)))))
(тем более саменько каждый день вещало о необходимость соблюдения карантинных мер)
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16.06.2020 15:58 Ответить
суд примет во внимание, что там вовнутрь залито столько дезинфицирующей жидкости, что она выделялась даже через потовые железы, дезинфицируя всё, к чему он прикасался и на что дышал
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16.06.2020 16:07 Ответить
а!...так это уважительная причина )))
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16.06.2020 16:09 Ответить
Велюр 2))
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16.06.2020 16:20 Ответить
І знову виходить: собі все, людям закон
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16.06.2020 16:21 Ответить
Де маски, а рукавички
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16.06.2020 16:19 Ответить
так вроде говорили что выписали уже штраф. простому человеку там сразу выпишут постановление, а тут целый суд, хотя зе-пбол должен сам первым бежать заплатить, чтобы подавать пример, а не наоборот
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16.06.2020 15:47 Ответить
выписали - это протокол о нарушении
а сумму (тем более для чиновников) определяет суд (опять же качели от 2000 и до 10 000 необлагаемых минимумов))))) т.е. от 34 000 до 170 000 грн с рыла...за чашечку ко-фэ))))
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16.06.2020 16:00 Ответить
раньше гаец сразу составлял протокол и выносил решение, а щас только в суд? вроде же были новости что можно прямо в машине карточкой заплатить или нет
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16.06.2020 16:15 Ответить
есть установленная единая сумма за какое-то нарушение (например 17 000 - за нарушение карантина для простого чела) ее указывают в протоколе (и если она не опротестовывается в суде) - то иди плати (естественно, не о Вас))) базар)
а есть качели "от - до" и вот конкретную сумму должен определить суд
(я может что-то и набрехал))))) юристы бы лучше объяснили... ну я так подумал)))))))
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16.06.2020 16:28 Ответить
"...президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн..."

А може краще від 3 до 5 з конфіскацією?
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16.06.2020 15:48 Ответить
Не надо штрафа, просто депортация на РФ.
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16.06.2020 15:50 Ответить
Ні, тут вище краща пропозиція, від 3 до 5 з конфіскацією. А я вважаю від 10 до 15 і теж з конфіскацією. Бо воно з засрашки буде налити.
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16.06.2020 18:43 Ответить
Він у піар заради рейтингу вкладає мільйони, а тут 170 к гривень? Та це самий дешевий піар у його житті!
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16.06.2020 15:52 Ответить
34-170 тысяч гривен это как любому новоявленному офисному чиновнику,еще год назад банному корпоративщику сейчас при власти просто как один раз сходить пожрать-посцать в их любимом рсторане "Коин".
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16.06.2020 15:59 Ответить
Як в цю гоп-компанію зеленої мерзоти міг затесатися свободівець Симчишин??? Зовсім у людини немає інстинкту самозбереження або елементарної відрази? Хіба не можна було відкосити від зустрічі з тим негідником-брехлом-сциклом-потєрпєвшим?
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16.06.2020 16:02 Ответить
Треба брати з усієї компанії, включаючи Ляшка, по максимуму, бо це підрив довіри до карантинного режиму - після цього майже всі зелебобіки познімали маски, беручи приклад зі свого кумиру.
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16.06.2020 16:05 Ответить
Люди схаменіться, достатьно зауваження, жінка захворіла, він зараз єдиний годувальник для родини.
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16.06.2020 16:16 Ответить
Цирк для быдлоэлектората...
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16.06.2020 16:18 Ответить
Надеемся, что юрЫст покажет класс и сам, без адвокатов, один бл*, без ансамбл*, отобъётся от протокола!
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16.06.2020 16:20 Ответить
Чудеса бывают. Ему таки может свести..
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16.06.2020 16:46 Ответить
чего разбазаривать народные деньги … судить нужно всю шестёрку разом, каждому по 170 тыс. грн. плюс по 100 000 000 грн. за совершение преступления в составе преступной группы по предварительному сговору
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16.06.2020 16:58 Ответить
У судьи дилема - вынести штраф .... получить потом 3.14зды сверху.отправить дело назад в ментовку или спустить на тормоза .... потом хлопот ненаберёшься .... в общем самому интересно шо из этого получится ,чувствую как всегда типичный пиар
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16.06.2020 17:36 Ответить
Оце людина! Ум, честь та совість нашої Країни! А в суд приїде на велосіпеді!! А ще хотів, за компанію, заразити себе короновірусом!!....але, чомусь підхопила тіки дружина бідолашна
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16.06.2020 19:49 Ответить
Сам указ выдал сам и подтёрся.
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16.06.2020 20:36 Ответить
 
 