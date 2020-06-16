Шевченко об избиении полицейскими мужчины на акции: "Организаторам была не выгодна мирная акция. Им нужно было спровоцировать конфликт". ВИДЕО

Двоих правоохранителей, которые избили лежачего мужчину во время задержания под Шевченковским судом отстранили от работы на время служебного расследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эыире телеканала Эспрессо сказал глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. Кроме того, он рассказал, что причиной задержания стал спровоцированный организаторами акции конфликт.

"Могу предположить, что организаторам этой акции с политических причин была невыгодна мирная акция. им нужно было спровоцировать своими действиями конфликт. Небольшой. Он мелкий потому, что не было серьезных и тяжелых последствий. Им не нужна была мирная акция, им нужно было, как они часто говорят, подвижевать", - сказал Шевченко.

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