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Шевченко об избиении полицейскими мужчины на акции: "Организаторам была не выгодна мирная акция. Им нужно было спровоцировать конфликт". ВИДЕО

Двоих правоохранителей, которые избили лежачего мужчину во время задержания под Шевченковским судом отстранили от работы на время служебного расследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эыире телеканала Эспрессо сказал глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. Кроме того, он рассказал, что причиной задержания стал спровоцированный организаторами акции конфликт.

"Могу предположить, что организаторам этой акции с политических причин была невыгодна мирная акция. им нужно было спровоцировать своими действиями конфликт. Небольшой. Он мелкий потому, что не было серьезных и тяжелых последствий. Им не нужна была мирная акция, им нужно было, как они часто говорят, подвижевать", - сказал Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами. ФОТОфакт

Автор: 

задержание (6675) Нацполиция (16459) Шевченко Артем (261) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+104
А в Кагарлыке менты просто заскучали после долгого воздержания...
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16.06.2020 15:49
+70
Так это организаторы акции заставили ментов бить человека ногами?
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16.06.2020 15:50
+68
Спікер МВС Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції під Шевченківським судом: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт" - Цензор.НЕТ 7461
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16.06.2020 15:59
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А шо їм малчать? 144 потужні реформи самі за себе говорять.
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16.06.2020 18:49 Ответить
И шо, полицейские были не настоящие? Подставные для картинки?
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16.06.2020 18:52 Ответить
ментовским "ботинком по ребрам"- Шевченко называет - "что причиной задержания стал спровоцированный организаторами акции конфликт.. спровоцированный конфликт - это когда организаторы конфликта метелят сапогами "аваковского блюстителя безпредельщика"
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16.06.2020 19:10 Ответить
Пострадавшие сами бились об ноги полицейских!
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16.06.2020 19:11 Ответить
Шарий-********!
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16.06.2020 19:14 Ответить
Вообще-то он педофил. Но не исключено.
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16.06.2020 20:52 Ответить
кто то еще верит мусорам?)))))
думаю дальше продолжать не надо)))
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16.06.2020 19:16 Ответить
https://censor.net/user/137888

Сборище идиотов, которые верят что злые милиционеры ПРОСТО ТАК дали пинков мирному протестующему.. А что было ПЕРЕД этим? За что его задержали?
Вот этот , напрмер, верит, и хочет, чтобы поверили другие. Всего лишь на десяток постов выше.
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16.06.2020 21:05 Ответить
Это бот и отсос. Оно тут подъедается уже не первый год. Это ещё что! Оно раньше ещё круче гнало..То есть это отработанный материал который хочет доказать работодателям.."эй я ещё живой..я могу" . С такими поступать проще нужно. Увидел - в спам. Это кучка говна собачьего через которую ты переступаешь. Или есть желание в ней поковыряться палочкой?
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16.06.2020 21:32 Ответить
Был, вроде бы, нормальный журналист.
Что же так корежет людей?! Такое слово как репутация для Артемки существует?
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16.06.2020 19:21 Ответить
Эти протестующие вообще звери! Бедным беркутятам все ноги поотбивали своими ребрами!
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16.06.2020 19:30 Ответить
Мусора скр.мудакисовкораби тупі-клюют на провокації Антифи(поросупрунайємів) хитродупих.Але і реваншистам пиндюль навішати не завадить,бо палиця два кінці має.
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16.06.2020 20:57 Ответить
Ну что этот биоробот на должности мог бы иного сказать??
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16.06.2020 21:02 Ответить
Давайте без сложных схем потому что их нет. Сегодня жизнь в Украине - СТРОГО ПО ИНТЕРЕСАМ. Кто такое это шеученка? Откуда оно это недоразумение с патологией речи (испуганное в детстве курицей) ?Это обычный тупой рагуль преданный любой власти. Тупо тому кто сильнее на данный момент. Флюгер. Если кто думает что это ничто не понимает что несет ересь - вы ошибаетесь. Оно несет то что нужно нести на данный момент отсасывая хачу вонючему. Естественно за должность и бабло как и Гандон Гиращинка..как дебил кива..как сепар амброськин и кабан крищенко ( вернее крышенко - от слова " крыша"). На кой слушать вообще этих пи...сов? Они никто.Они вообще не стоят никакого восприятия ни на грамм. Всё что с ними нужно делать - выворачивать карманы на предмет ворованного ,******* и садить. При чем показательно. Для другой мусорни и беркутни..Оно же настолько берега потеряло уже что несет полную пургу как под кайфом..
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16.06.2020 21:27 Ответить
Ментяри погані!
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16.06.2020 21:47 Ответить
Ясно, виноваты организаторы что их или их людей избили. То есть полицейским можно избивать ногами людей, да Шевченко? Вот вам и власть Зеленского. В чем отличие от России?
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16.06.2020 21:56 Ответить
зашкваренная проститутка мє вє дє
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16.06.2020 22:47 Ответить
реклама!
здравствуйте, меня зовут Модест,
толины "шарики" для тех, у кого не хватает мозгиков !

зачем им платить больше ?

https://www.youtube.com/watch?v=j4gl_q8_5ZI
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16.06.2020 23:17 Ответить
ах-ах!.... бе-е-едненькие!... их спровоцировали!....
а шо ж вы типа профи такие так легко поддаетесь на провокацию? какие вы нахрен профи?!!
одного в штатах тоже "спровоцировали"! так до сих пор бардак в стране из-за бунтов. пусть скажут "спасибо", что народ у нас такой вялый на подъём
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16.06.2020 23:36 Ответить
Избиваемый , буквально силой, заставил полицейских бить его ногами...
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17.06.2020 00:45 Ответить
Тільки мені одному здається, що він дивним чином схожий на Шаріка?
А вигідно це було тим, хто віддав антизаконний наказ не допускати людей в Дім Правосуддя, та ще й показати всій Україні, що за проукраїнську позицію будут жорстко бити... поки що... для кого "Беркут" взірець для наслідування!
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17.06.2020 00:46 Ответить
точно так-у Рюкзакова зам-Шмарій...От що треба знати за це мусорське кодло...
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17.06.2020 05:55 Ответить
Из-за таких брехливих гандонов простих ментов и презирают.
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17.06.2020 02:24 Ответить
а я думав-це Петушарій у замах Авакяна-Рюкзакова...
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17.06.2020 05:54 Ответить
Не було б справи на Стерненка, не було б цього конфлікту. І не було б ніяких організаторів. Причина конфлікта одна - несправедливість. Стерненко при самозахисті вбив озброєного вбивцю, а його за це судять.
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17.06.2020 06:05 Ответить
Отсюда:
https://nikvesti.com/news/politics/190998

"«Партия Шария» завтра, 17 июня, проведет митинг под стенами Офиса Президента Украины в Киеве. Акцию в своем видеоблоге накануне анонсировал лидер политической силы Анатолий Шарий."

То есть сегодня уже Шарий митингует.

Смысл действий этой гадины понятен: если ВСУ не сметает "бубочку", то нужно гопоту организовать, чтобы смести "бубочку" и создать предлог для "осводительной" российской армии ввести, наконец, войска в Украину для восстановления "справедливости" и "законно-избранного" президента.
Ну, или на худой конец заменить "бубочку" на Бойко, а российская армия войдет потом, как кормилица, стратегический запас зерна то продан.

Я, кстати, вовсе не против, если эти уголовнико разгромят ОП (благо именно у него митингуют), и Ермак сбежит, я только "за".

Граждане украинцы, не теряйте возможности заработать деньги на гопоте Шария, там такие кадры - что просто огонь! Они всех к себе записывают, да вот беда: с лозунгами и транспорантами плохи дела у них. Они даже не могут ответить на вопрос (один очень умный человек поинтересовался, а они даже не поняли, что над ними глумяться), а нужно ли "дедов на палках" приносить на митинг.
Потому, предложите им по оптовым и розничным ценам следующую атрибутику:

- дед на палке натуральный
- дед на палке синтетический
- футболка с лозунгом "Нет фОшиЗЬму и нОциЗЬму"
- майка-алкоголичка с лозунгом "бИндеры не пройдут"
- самогон, разлитый в пластиковые бутылки с надписью "жидкость зажигательная, бодрящая"
(там не раздают, свой нужно приносить, а не у всех митингующих он есть)
Идею вы поняли, да?
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17.06.2020 08:40 Ответить
Спровоцировали видете ли их! А меня постоянно провоцируют летом на улице молодые девушки в коротких юбках.Что мне делать с этими негодницами ?
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17.06.2020 08:46 Ответить
Вот youtube канал Шария, а вот приглашение на петтинг митинг:
https://www.youtube.com/watch?v=iRO7V8djRgY

Каждый второй комментарий "Донбасс с вами!", "Привет с Кубани", ну, вы поняли.
Прикалываться можно в комментариях, предупреждаю, что умственные способности комментаторов сильно ограничены, они не сразу "вьезжают", что над ними глумяться.
Насчет "дедов на палках" решение еще не принято, нести -не-нести, как я понимаю.
Мой фаворит прикол: "А самогон будут раздавать? А то у меня сломался сухопарник,"

Вопрос имею к youtube: почему Шарию, сепару отъявленному не прикрыли канал, в комментариях к которому явные призывы к свержения законноизбранной власти в Украине?
Риторический вопрос, верно?
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17.06.2020 08:46 Ответить
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