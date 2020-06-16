"Зеленский о принудительной вакцинации и тестировании: Есть обязанность не вредить здоровью других"

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой не допустить принудительного тестирования и вакцинации, набравшей более 25 000 подписей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу электронной петиции.

Зеленский отметил, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других, а также проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

Глава государства уточнил, что, согласно законодательству, в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия.

По его словам, обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных болезней.

"В 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса COVID-19, предотвращения распространения которого в настоящее время остается приоритетом для всего мира", - указал президент.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным, мною предложено премьер-министру Украины Д.А. Шмыгалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней", - добавил Зеленский.

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Автор петиции, Сергей Гула, призвал Владимира Зеленского не допустить нарушения законодательства через принудительное тестирование и вакцинацию.

"Действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство. Поэтому просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности", - писал автор.