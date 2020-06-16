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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский о принудительной вакцинации и тестировании: Есть обязанность не вредить здоровью других

Зеленский о принудительной вакцинации и тестировании: Есть обязанность не вредить здоровью других

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой не допустить принудительного тестирования и вакцинации, набравшей более 25 000 подписей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу электронной петиции.

Зеленский отметил, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других, а также проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

Глава государства уточнил, что, согласно законодательству, в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия.

По его словам, обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных болезней.

"В 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса COVID-19, предотвращения распространения которого в настоящее время остается приоритетом для всего мира", - указал президент.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным, мною предложено премьер-министру Украины Д.А. Шмыгалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней", - добавил Зеленский.

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Автор петиции, Сергей Гула, призвал Владимира Зеленского не допустить нарушения законодательства через принудительное тестирование и вакцинацию.

"Действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство. Поэтому просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности", - писал автор.

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20348) карантин (16729) тестирование (496) петиция (356) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
тут мне некоторые предлагали одеть шапочку из фольги, когда я показывал, что угроза принудительной вакцинации вполне реальна.
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16.06.2020 15:51
+13
ржака, но зебилов, кроме вакцинирования - будут еще и чипировать)
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16.06.2020 16:00
+13
вава уйди не вреди себе и людям
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16.06.2020 16:03
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«Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми делами».
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16.06.2020 18:10 Ответить
моника снова врет
нет такой обязаности
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16.06.2020 17:26 Ответить
Много ивл это клево, вот только помирают не от вируса, а от сепсиса. Легкие вообще черт знает во что превращаются.
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16.06.2020 17:27 Ответить
"Зеленский о принудительной вакцинации и тестировании: Есть обязанность не вредить здоровью других"

О принудительной вакцинации вообще речь не может идти.Это опыты над людьми,а это статья.
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16.06.2020 17:56 Ответить
К сожалению, о навязывании всем странам тотальной принудительной вакцинации, под эгидой коррумпированной ВОЗ и ЮНИСЕФ и идет речь во всемирном масштабе, так как именно на этом бизнесе процветает вся мировая фарминдустрия.
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16.06.2020 18:10 Ответить
А еще эти врачи принудительно детей при родах вынимают. Ужас, не правда ли?
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16.06.2020 21:09 Ответить
Опять на примитивную дешевку перешли, из-за отсутствия контраргументов и для ухода от темы.
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17.06.2020 15:50 Ответить
Ну, расскажите нам, как ВОЗ навязывает принудительную вакцинацию суверенным странам, если в каждой стране свой календать и список прививок?
ПС может, Вы еще скажете, что ВОЗ принуждает граждан всех стран не ность повязки на лицах?
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17.06.2020 16:14 Ответить
Так от вакцины маленький ребенок запросто может умереть или получить вред для здоровья... Как же тогда быть? Получается кому-то можно сейчас наносить вред здоровью, чтобы типа потом не нанести кому-то другому? Шото какой-то бред.
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16.06.2020 19:23 Ответить
Я відчував, що квартальні будуть творити зло. Я думав, що можуть забрати землю, здати нас москалям. Але забрати здоровья у майбутніх поколінь українців - це в моїй голові навіть на мить не зьявлялося. Це - геноцид погірше часів сталінщини. Бо там можна було прикинутись лояльним. А попробуй бідному відкупитись від сотні щеплень. Та ще й в привязці до місця проживання. Лікар - вершитель долі
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16.06.2020 21:02 Ответить
Почитайте мої цифри нижче. Хоча я впевнена, що Ви й так в курсі. Моя мама категорично проти вакцини і не зюирається її брати.
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16.06.2020 21:08 Ответить
Це - однозначне порушення прав людини.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html?stat=num&measure=deaths#a2

У Канаді з 8 175 померлих, 25% - 60-79 років, 72% - 80+.

Рахувати потрібно ?
25% + 72% = 97%
2 050 + 5 891 = 7 941
8 175 - 7 941 = 234
234 на всіх від 0 до 60 років.
Офіційно визнано, що абсолютна більшість смертельних випадків (раніше бачила 85%) сталася у будинках для літніх людей та немічних, які нерухомі і потребують повного догляду.
80+ (і навіть багато з 75+) не літають літаками, не їздять на метро чи автами, не працюють, не мають іншої суспільної діяльності за рідкими винятками.
Бажано було б розбити групу 60-79 на дві або три для наочнішої картини: 60-65, 66-70, 70-79, наприклад.
Припиніть маніпуляції, істерію і страшилки, які не мають нічого спільного з реальністю.
І хай своїми =вакцинами від ковіду= заллються ті, хто їх пропихає і нав*язує.
Я наводила нещодавно топ-10 хвороб, від яких у світі помирає найбільше людей.
«Модному і ексклюзивному» ковіду дуже далеко до тих цифр.
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16.06.2020 21:05 Ответить
Вава прочитав черговий текст, який йому тицьнули в руки сурьозні дяді
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16.06.2020 21:14 Ответить
Зеленский фашистская мразь.
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16.06.2020 23:06 Ответить
не он, а ты.
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17.06.2020 01:57 Ответить
Не надо вместо Конституции всякую ахинею нести... Тебя назначили выполнять Закон, а не свои хотелки
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17.06.2020 00:50 Ответить
молодец. всё верно.
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17.06.2020 01:59 Ответить
Нехай вколе собі вакцину від короновірусу.
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17.06.2020 02:32 Ответить
https://glavnoe.ua/news/n148721
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17.06.2020 02:34 Ответить
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