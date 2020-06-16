У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко
Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.
"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил министр.
"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", - отметил Петрашко.
В то же время он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.
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Если сами бабло не отдадут тогда отобрать и поделить (национализация).
Понятно, что в банках не идиоты сидят. Могут сделать как Беня. Тогда инфляция будет в разы, а не проценты.
Зараз, в розпал сезону, полуниця по 80грн за напівгнилу (це в Києві), черешня по 120-150грн/кг. В минулому році була в ці періоди полуниця по 20-30грн/кг і черешня по 50-70грн/кг. То яка кажете інфляція???
Властью на Украине уже лет пять являются "западные партнеры", местные - туземные исполнители. А "западным партнерам" нужна эмиграция укр раб силы из страны, для стимуляции которой ей, рабсиле, жизнь на Украине должна быть плохо. Так что не мелочитесь..
Ничего личного, просто бизнес, проведение в жизнь Ассоциации с ЕС - помощь в переходе на нужную сторону.
30 лет одно и тоже!!
не парьтеся, я знав що це брехня
Так нехай головна Зелена шмаркля зателефонує і надасть наказ зупинити інфляцію...
В расею то не охото ехать.. в ЕС то по более платят... Засранцы гребаные.
С другой стороны эти же персонажи рвут на себе рубахи и орут, что экономике нужны дешёвые кредиты! 1, 2, 3 процента годовых!
Как совместить дешёвые кредиты с высокой инфляцией эти клоуны не объясняют, потому что сами не понимают, чего же они, суки зелёные, хотят.