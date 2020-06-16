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У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко

У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко

Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года, - Петрашко

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил министр.

"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", - отметил Петрашко.

В то же время он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Автор: 

инфляция (829) Петрашко Игорь (84)


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Топ комментарии
+14
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5151
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16.06.2020 16:02
+14
Підйом економіки України обіцяють в 95-му кварталі цього року.
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16.06.2020 16:06
+6
А я про это зеленым баранам еще в ноябре толковал. Ржали.. Посмотрим, как вы ржать осенью этого года будете
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16.06.2020 16:09
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У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5151
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16.06.2020 16:02 Ответить
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 228
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16.06.2020 16:06 Ответить
Национализируйте все те банки которые не хотят давать деньги в экономику! опыт уже имеется!!
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16.06.2020 16:03 Ответить
Да судя по-всему для того и принимали банковский закон.
Если сами бабло не отдадут тогда отобрать и поделить (национализация).
Понятно, что в банках не идиоты сидят. Могут сделать как Беня. Тогда инфляция будет в разы, а не проценты.
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16.06.2020 16:08 Ответить
Дайте эти средства мне, я передам в экономику. Как-нибудь разгоним инфляцию - поможем правительству.
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16.06.2020 16:04 Ответить
А ще краще - кожному по станку для друку банкнот.
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16.06.2020 19:18 Ответить
Підйом економіки України обіцяють в 95-му кварталі цього року.
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16.06.2020 16:06 Ответить
Весело, народ без денег, внутреннее потребление рухнуло, импорт сдох следом, в бюджете дыра подходит к 500 лярдам, и инфляции нет, тишина как в морге...
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией: нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8871
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16.06.2020 16:07 Ответить
график в долларах был бы интересней
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16.06.2020 16:13 Ответить
це шо долари купити треба чи сірників з мукою
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16.06.2020 17:56 Ответить
А я про это зеленым баранам еще в ноябре толковал. Ржали.. Посмотрим, как вы ржать осенью этого года будете
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16.06.2020 16:09 Ответить
Як цибуля була в міжсезоння по 30грн зеби волали як той Дніпро.
Зараз, в розпал сезону, полуниця по 80грн за напівгнилу (це в Києві), черешня по 120-150грн/кг. В минулому році була в ці періоди полуниця по 20-30грн/кг і черешня по 50-70грн/кг. То яка кажете інфляція???
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16.06.2020 16:10 Ответить
Где правда, а где ложь? - " Рост экономики Украины ожидается в четвертом квартале 2020 года, - Петрашко". А потом хотят чтоб им верили.
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16.06.2020 16:10 Ответить
В отсутствии Суда, банки дают только своим
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16.06.2020 16:15 Ответить
а ты бы на месте банков в этой жопе кому бы давал?!!
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16.06.2020 16:23 Ответить
Действовала бы аналогично. Не в банках причина жопы - это просто термометр...
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16.06.2020 16:26 Ответить
100% так и есть! жопу устроили власти а виноваты у властей то банки то заробитчане то ФОПы то просто пенсионеры "едят слишком много"
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16.06.2020 16:39 Ответить
жопу устроили власти а виноваты у властей то банки то заробитчане то ФОПы то просто пенсионеры "едят слишком много"
Властью на Украине уже лет пять являются "западные партнеры", местные - туземные исполнители. А "западным партнерам" нужна эмиграция укр раб силы из страны, для стимуляции которой ей, рабсиле, жизнь на Украине должна быть плохо. Так что не мелочитесь..
Ничего личного, просто бизнес, проведение в жизнь Ассоциации с ЕС - помощь в переходе на нужную сторону.
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16.06.2020 18:57 Ответить
Принимают закон чтобы на период карантина банки не брали % по кредитам, и ноют что банки не хотят выдавать деньги предприятиям...
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16.06.2020 16:16 Ответить
т.е., что б качнуть инфляцию надо включить печатный станок? больше нет идей, министр?
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16.06.2020 16:17 Ответить
ну можно еще налоги поднять или ВВП спецом снизить
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16.06.2020 16:24 Ответить
Ну, вот зачем Вы это вслух? Они тут шастают время от времени
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16.06.2020 18:07 Ответить
)))
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16.06.2020 18:21 Ответить
по-хорошему потребительские настроения надо поднимать и улучшать условия для бизнеса, а какие у нас сейчас настроения с этими "профессионалами", которые завалили все что можно
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16.06.2020 16:37 Ответить
Какия старыя слова...
30 лет одно и тоже!!
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16.06.2020 16:22 Ответить
Петрашко, урод, о чем ты? Хочешь вернуть страну в 90-е?
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16.06.2020 16:25 Ответить
Ця катастрофа- Зеля. Готуйте імпічмент шмарклє.
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16.06.2020 16:28 Ответить
ой, а як же "ожидаєтся рост економікі"?
не парьтеся, я знав що це брехня
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16.06.2020 16:31 Ответить
А звідки банки будуть давати, якщо після останнього падіння банків і зниженні ставок по депозитам, людям не цікаво гроші нести в банки, вони купляють квартири, хоча після Укрбуду вже і тут ситуація складається в гіршу сторону....
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16.06.2020 16:37 Ответить
Рефиннас под 6%. При чем тут депозиты?
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16.06.2020 19:09 Ответить
А что банки,успешно бизнес у нас работает только хорошо прокрышованый,мелкий еле дышит под гребаным ревовским ЕСВ,некому там кредиты давать,все рисковые все на грани банкротства.
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16.06.2020 16:41 Ответить
Не ссыте Ща еще минималку поднимут
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16.06.2020 19:10 Ответить
.
Так нехай головна Зелена шмаркля зателефонує і надасть наказ зупинити інфляцію...
У нас склалася катастрофічна ситуація з інфляцією: потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7840
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16.06.2020 17:00 Ответить
ооо *********** керує,аж свистить!)))))
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16.06.2020 17:37 Ответить
шобла яка голосувала за ОЦЕ в 2019р. зараз масово стоять на піших пп з Польщею,що припекло,нічого - дальше больше!
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16.06.2020 17:39 Ответить
Им бы запретить выезд(или ввести визовый режим) как при яныке... Вот тогда эта вся шобла прочувствовала на своем желудке и на желудке своих семей, что сделал Порох, а что Зебил...
В расею то не охото ехать.. в ЕС то по более платят... Засранцы гребаные.
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16.06.2020 18:46 Ответить
Я знаю как стимулировать экономику! Поднять минималку! Лучше в 2 раза!
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16.06.2020 19:08 Ответить
Это народу пытаются объяснить, что включить печатный станок - благо. Даешь инфляцию 20, 30, 40 процентов! Нищайте, граждане, это хорошо!
С другой стороны эти же персонажи рвут на себе рубахи и орут, что экономике нужны дешёвые кредиты! 1, 2, 3 процента годовых!
Как совместить дешёвые кредиты с высокой инфляцией эти клоуны не объясняют, потому что сами не понимают, чего же они, суки зелёные, хотят.
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16.06.2020 19:25 Ответить
 
 