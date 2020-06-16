Пьяный мужчина ударил ножом своего 2-летнего сына - ребенок в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, - полиция Запорожья

Около часа ночи 16 июня в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области позвонила жительница района. Она сообщила, что ее пьяный сожитель во время ссоры несколько раз ударил ножом их 2-летнего сына.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, правоохранители прибыли на место раньше медиков.

"Инспекторы группы реагирования патрульной полиции старший лейтенант полиции Сергей Ивкин и старший сержант полиции Геннадий Кагадий разместили раненого мальчика с матерью в своем служебном автомобиле и отправились в местную больницу. Благодаря быстрым действиям полицейских пострадавшего ребенка своевременно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали неотложную медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, состояние его остается стабильно тяжелым.

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46-летнего отца, который нанес телесные повреждения ребенку, задержали сотрудники следственно-оперативной группы Новониколаевского отделения полиции. Объяснить причины своего поступка он не смог.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 15 (Неоконченное покушение на преступление), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.