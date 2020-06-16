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Новости Силовики
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Пьяный мужчина ударил ножом своего 2-летнего сына - ребенок в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, - полиция Запорожья

Пьяный мужчина ударил ножом своего 2-летнего сына - ребенок в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, - полиция Запорожья

Около часа ночи 16 июня в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области позвонила жительница района. Она сообщила, что ее пьяный сожитель во время ссоры несколько раз ударил ножом их 2-летнего сына.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, правоохранители прибыли на место раньше медиков.

"Инспекторы группы реагирования патрульной полиции старший лейтенант полиции Сергей Ивкин и старший сержант полиции Геннадий Кагадий разместили раненого мальчика с матерью в своем служебном автомобиле и отправились в местную больницу. Благодаря быстрым действиям полицейских пострадавшего ребенка своевременно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали неотложную медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, состояние его остается стабильно тяжелым.

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46-летнего отца, который нанес телесные повреждения ребенку, задержали сотрудники следственно-оперативной группы Новониколаевского отделения полиции. Объяснить причины своего поступка он не смог.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 15 (Неоконченное покушение на преступление), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

дети (6492) нападение (2215) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Запорожская область (3079)


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Топ комментарии
+10
С небольшим промежутком появляются статьи: тот выбросил ребенка с пятого этажа, этот подрезал. Да, они выродки и их непременно надо жестко наказать. Но частота таких статей настораживает, не готовят ли какую-то чу-чу для нас? Дай бог чтоб я ошибся.
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16.06.2020 16:26
+8
Швидше за все, цей злочинець був прихильником Порошенка. У вас там всі такі, або злочинці, або ідіоти, або, ц більшості все разом.
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16.06.2020 16:31
+7
Зубожіння населення,безвихідь, призводить до деградаціі народа !!))
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16.06.2020 16:45
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С небольшим промежутком появляются статьи: тот выбросил ребенка с пятого этажа, этот подрезал. Да, они выродки и их непременно надо жестко наказать. Но частота таких статей настораживает, не готовят ли какую-то чу-чу для нас? Дай бог чтоб я ошибся.
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16.06.2020 16:26 Ответить
И это зебоб токо год при власти. То ли еще будет...
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16.06.2020 16:29 Ответить
Швидше за все, цей злочинець був прихильником Порошенка. У вас там всі такі, або злочинці, або ідіоти, або, ц більшості все разом.
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16.06.2020 16:31 Ответить
Та ти шо!!))
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16.06.2020 16:46 Ответить
Судячи з твоїх вподобань (Зелебень), і те що ти висрав у коменті, ти ти точно довПАйоп
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16.06.2020 16:49 Ответить
У армії зебілів 100% довбнів і бидла
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16.06.2020 16:51 Ответить
Альша,я тебе пару дней назад задал вопрос про коцапов?Повторить?😂
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16.06.2020 16:53 Ответить
Да, повтори, пожалуйста, так как был забанен, и не мог отвечать.
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16.06.2020 21:17 Ответить
Каким боком тут Порошенко? Дебил ватный ? Дятел , трёхцветная вода у тебя в голове . Ху@лу привет , не дадут тебе сегодня пирожок .
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16.06.2020 16:55 Ответить
Наверное таким, каким и Зеленский.
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16.06.2020 21:18 Ответить
Ты когда в следующий раз зайдешь-ответь😂🌷
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16.06.2020 17:06 Ответить
Ты реально пришибленный
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16.06.2020 16:33 Ответить
бок не даст(вирус уже "дал"), но то шо заметил я тоже по новостям - да, это очень.... заметно
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16.06.2020 16:38 Ответить
І це лише перші ластівки !!))
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16.06.2020 16:41 Ответить
Выйдет из тюрьмы сразу на пенсию.
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16.06.2020 16:29 Ответить
Так он сожитель или отец всё-таки?
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16.06.2020 16:32 Ответить
а какая разница?
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16.06.2020 16:33 Ответить
Смысловая.
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16.06.2020 16:46 Ответить
для женщины сожитель (брак не зарегистрирован), для ребенка отец, шо непонятного?
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16.06.2020 17:09 Ответить
Але можливо вітчим !!!))
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16.06.2020 17:11 Ответить
ну там же сказано: Она сообщила, что ее пьяный сожитель во время ссоры несколько раз ударил ножом их 2-летнего сына.
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16.06.2020 17:13 Ответить
Батько чи вітчим ,нема суттєвої відмінності , бити дитину ножем неможе ніхто !!)))
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16.06.2020 17:23 Ответить
то є так
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16.06.2020 17:36 Ответить
Спирт видно левый,что так крышу людям сносит.Пролают всякую гадость и никто за это не отвечает.
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16.06.2020 16:34 Ответить
Чернуха всегда была.Люди ,когда живут в достатке,работают,такой ерундой не маются.Когда нормальные семьи,преступлений против детей и женщин гораздо меньше.Нужно отбирать на усыновление детей в таких семьях при малейшем неблагополучии,пусть даже за границу.Общественность не должна сопли жевать.Есть определённые стандарты поведения с детьми.Если хоть чуть не соблюдаются -отбирать нещадно.Родителей с психотклонениями в обязательном порядке нужно стерилизовать по суду.
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16.06.2020 16:34 Ответить
Саме так, в синіх в"єтнамках та візитвкою Яроша в кишені !!))
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16.06.2020 16:39 Ответить
что то зашкаливают дичайшие новости ,что с людьми происходит,куда все катится?
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16.06.2020 16:41 Ответить
Зубожіння населення,безвихідь, призводить до деградаціі народа !!))
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16.06.2020 16:45 Ответить
Люди від безвихіддя впадают в депресію і поведінки іх стає непередбачуваною, агресивною до слабших !!))
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16.06.2020 16:50 Ответить
но ведь были времена куда более тяжелые но чтоб вот так ножем дитя ударить или с 5го этажа и т.д ...
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16.06.2020 16:48 Ответить
З часом все змінюється !!))
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16.06.2020 16:53 Ответить
да всегда это было, просто не всегда в новости попадало
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16.06.2020 17:11 Ответить
А сейчас кое-кому очень выгодно нагнетать обстановку!
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16.06.2020 19:49 Ответить
а деградация народа приводит к власти януковича и зеленского - дибила вселенского...
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16.06.2020 18:36 Ответить
Надеюсь , это животное издохнет до суда . А мамочке советую контролировать свою ракушку .
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16.06.2020 16:50 Ответить
Химическая кастрация
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16.06.2020 16:51 Ответить
Обоих .
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16.06.2020 16:56 Ответить
Убивать от этого он не перестанет, так как руки останутся при нем.
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16.06.2020 16:56 Ответить
нет слов...
просто ***** какой-то...
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16.06.2020 16:56 Ответить
У нас суспільство психічно хворе. Зубожіння,повальний алкоголізм,наркоманія веде в безодню.
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16.06.2020 16:57 Ответить
Нормальное общество . Привыкайте . Законы устарели .
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16.06.2020 17:00 Ответить
Більшість громадян України перетворились в сіру юрбу без гідності і честі. Бо вся влада яка є в Україні з 1991 року є не українська . Вона нічого не створює а тільки руйнує.
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16.06.2020 17:04 Ответить
Особливо з приходом до влади Кучмівського кубла політиканів-гельмінтів, які мігрують з однієї партіі до іншої ,аби залишитись біля державної годівниці !!))
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16.06.2020 17:09 Ответить
був Ющенко, був Порошенко. Інші - так, не українські
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16.06.2020 17:14 Ответить
Ющенко, як виявилось, прямий нащадок українофоба Адельгейма який наприкінці 20-х та на початку 30-х років реально задовбував Сталіна листами з вимогою вилучення і знищення всіх творів Шевченко з бібліотек за "антисемітизм". Сталін на таке не наважився і натомість назвав Шевченко "революційним демократом" (упс!)і поставив йому памятник в Києві, а самого Адельгейма посадив за розпалювання міжнаціональної ненависті на 10 років з наступним обмеженням проживання не ближче 100 км. до великих міст. От так і опинився придурок в Хоружівці. Катерина, жінка Ющенко єврейка по матері, про неодноразово розповідала по ТВ особисто... А те що реальне прізвище молдавського батька (сьогодні помер) Порошенко є Вальцман знають навіть діти. Особливо ретельно питання родинних стосунків цієї родини (Вальцмани близькі родичі Гройсманів) досліджував Мустафа Найем якому Пєтя заткнув "хлєбало" депутатством... Так що не зовсім українці...
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16.06.2020 21:26 Ответить
Шевченко Тарас Григорович
1843 р.

...Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
©
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16.06.2020 18:59 Ответить
Україні потрібна сильна влада на кшталт Білорусії а інакше нація гине в цій анархії і безлуздості. Не покаране зло породжує ще сильніше зло. Око за око,зуб за зуб.
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16.06.2020 17:00 Ответить
Безвідповідальність та безкарність веде до деградаціі спільноти та анархіі в державоутворенні !!)))
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16.06.2020 17:04 Ответить
та йдіть ви зі своїм Лукашенком в сраку
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16.06.2020 17:12 Ответить
Не має напрямків та державницької позиції всіх тих хто був і є в владних кабінетах. Мораль одна-грабувати та ще більше грабувати.
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16.06.2020 17:07 Ответить
Гарантію даю що це "русскоязычное совковое быдло" для якого головний лозунг "а какая разница?".
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16.06.2020 17:52 Ответить
Это мацкалоид понял немного поздно, что природа его зря яйцами наделила т. к. у его основной половой орган - очко. Теперь все исправится.
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16.06.2020 18:04 Ответить
Окрім кримінальної відповідальності треба ще пожиттєво забороняти виховувати дітей.
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16.06.2020 18:30 Ответить
Невозможно представить 2-х летнюю кроху. Таких тварей надо живьем в землю закапывать
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17.06.2020 09:06 Ответить
 
 