Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП. ДОКУМЕНТ

Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров открыла дисциплинарное производство против главы САП Назара Холодницкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил Холодницкий, опубликовав соответствующие документы.

Отмечается, что жалобу на главу САП подал руководитель Генеральной инспекции Сергей Лисаченко.

"В связи с тем, что дисциплинарная жалоба содержит гриф "Для служебного пользования" предлагаю Вам ознакомиться с указанной жалобой, предварительно согласовав место и время ознакомления", - говорится в документе.

Кроме того, 17 июня состоится заседание кадровой комиссии, на котором будет рассматриваться ходатайство об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства.

"Ну что ж ... Может хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно...", - прокомментировал события Холодницкий.

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