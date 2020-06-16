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Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП. ДОКУМЕНТ

Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП. ДОКУМЕНТ

Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров открыла дисциплинарное производство против главы САП Назара Холодницкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил Холодницкий, опубликовав соответствующие документы.

Отмечается, что жалобу на главу САП подал руководитель Генеральной инспекции Сергей Лисаченко.

"В связи с тем, что дисциплинарная жалоба содержит гриф "Для служебного пользования" предлагаю Вам ознакомиться с указанной жалобой, предварительно  согласовав место и время ознакомления", - говорится в документе.

Кроме того, 17 июня состоится заседание кадровой комиссии, на котором будет рассматриваться ходатайство об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства.

"Ну что ж ... Может хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно...", - прокомментировал события Холодницкий.

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Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП 01
Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП 02

Автор: 

Холодницкий Назар (706) САП (2064) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+16
Когда кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит и даст оценку своей сотруднице Бакай, которая засветилась в истории со взяткой от Злочевского?
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16.06.2020 16:43
+10
Мешает узурпации Зе командой силовых ведомств.
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16.06.2020 16:41
+9
Эх, Назар, нада было таки брать 6 млн $
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16.06.2020 16:42
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Мешает узурпации Зе командой силовых ведомств.
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16.06.2020 16:41 Ответить
Назарка несвятой, но позвольте, вы в корень офигели...
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16.06.2020 16:42 Ответить
Эх, Назар, нада было таки брать 6 млн $
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16.06.2020 16:42 Ответить
Таки да! Совершил не этичный и дисциплинарный проступок!
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16.06.2020 17:08 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ -----ДО РОСТОВА НЕ ДОБЕЖИТЕ !!!!!!!!!
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16.06.2020 17:19 Ответить
И поделиться с прокуроршей или дерьмаком
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16.06.2020 17:20 Ответить
Ну это же могла быть и подстава, и тогда неба в клеточку не избежать, предлагающие взятку вскоре окажутся тайными агентами, а вот методы у Генпрокурора исключительно Портновские, оттуда дует, времена прохфессора возвращаются, вот надолго ли...
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16.06.2020 19:09 Ответить
Когда кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит и даст оценку своей сотруднице Бакай, которая засветилась в истории со взяткой от Злочевского?
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16.06.2020 16:43 Ответить
А вот истинное лицо этой власти скоро наверно будет телеграм канал Баканова прорвало что ж это такое что ж так непрофи

Дубинский: В кабинете главы СБУ Баканова и в машине его жены нашли прослушку

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

В кабинете главы https://inforesist.org/tag/sbu/ Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружено три прослушивающих устройства. Об этом в своем https://inforesist.org/goto/https://t.me/dubinskypro/8609 Telegram-канале сообщил нардеп пропрезидентской фракции «Слуга народа» https://inforesist.org/tag/dubinskij/ Александр Дубинский .
Отмечается, что кроме «прослушек» на месте работы Баканова, аналогичное устройство найдено также в автомобиле жены главы СБУ.
«Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину», - написал Дубинский.
Напомним, 5 февраля СБУ https://inforesist.org/sbu-obyski-na-plyusah-ne-svyazany-s-deyatelnostyu-telekanala/ провела обыски в офисе телеканала «1+1». Силовики назвали журналиста Евгения Куксина фигурантом уголовного производства о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что все записи разговоров Гочарука были загружены в интернет с помощью техники «https://inforesist.org/tag/1-1/ 1+1″ . В свою очередь группа «1+1 Медиа» https://inforesist.org/1-1-prosit-u-zelenskogo-zashhity-ot-politicheskogo-davleniya/ опубликовала заявление с просьбой защитить независимое СМИ. Среди прочих в письме журналисты обратились к Зеленскому и Разумкову.
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16.06.2020 16:44 Ответить
В кабинете у Председателя СБУ Ивана Баканова нашли прослушку.
Хорошую, качественную. Надо полагать, что скоро в сети появится телеграмм-канал, аналогичный «Трубу прорвало» с названием «Бака прорвало». И на котором появятся распечатки разговоров главы СБУ Баканова к примеру, с главой ВБ и будущим зампредом Наумовым. И разговоры эти будут покруче «базаров» Дениса Ермака. Надеемся, что НАБУ или кто там еще, не ограничатся сливом интересных разговоров, но дойдут хотя бы до вручения подозрений.
Но уже до «пидозры» Баканову нужно увольняться. Потому что - позор. Довел «контору» до состояния, когда в кабинет Председателя ставят "прослушку" и обнаруживают ее отнюдь не сразу. Причем, это не первая "прослушка". Первую нашли еще в ноябре прошлого года.
Помнится, Зеленский требовал от Баканова найти тех, кто ставил «прослушку» Гончаруку.
И естественно, Ваня ее не нашел.
Потому что глупый и конторой руководить просто не способен. Но оказалось, что Ваня еще глупее и не смог обезопасить от «прослушки» самого себя. А значит, вполне вероятно, что и Президента кто-то слушает.
Печально, но таковы последствия кадровой политики Зеленского, когда на ключевые должности назначаются не профессионалы, а одноклассники.
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16.06.2020 17:22 Ответить
Когда услышим записи?
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16.06.2020 17:23 Ответить
Ермак с ФСБ всех слушает
Вот писали что Гончарука писала министр финансов по просьбе Ермака
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16.06.2020 17:22 Ответить
Боже, каким надо быть полным лохом-начальником СБУ, шоб до такого доплыть. Представляю, чего он там наговорил, этот менеджер высокого уровня.
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16.06.2020 17:23 Ответить
Перепрошую, цих членів-недопрокурорів також ми з вами утримуємо за свій рахунок? сУРЬЙОЗНО? прокурори ? управління внутрішньої безпеки? прокурори, Карл?
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16.06.2020 16:50 Ответить
Секретно? Ни какого секрета - лиса алиска боится показать свою безграмотность. Ей бумажки портянка пишет.
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16.06.2020 16:53 Ответить
Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП - Цензор.НЕТ 2414
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16.06.2020 17:02 Ответить
за несколько лет- принесли 24 тыс ГРИВЕНЬ в казну, а на них народ потратил миллиарды, все это время брали взятки, а когда припекло, сдали одного
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16.06.2020 17:11 Ответить
А какое отношение имеет Генпрокуратура к САП ? Просто и там и там прокуроры? А кому подчиняются они?
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16.06.2020 17:17 Ответить
це за разоблачєнійє взяткі в шесть лімонов баксов?
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16.06.2020 17:18 Ответить
ШО, не дал братьям Ермакам 6 Лимонов получить 😀😀😀
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16.06.2020 17:20 Ответить
обидел кореша дЕрьмака - получи ответку
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16.06.2020 17:39 Ответить
Це така помста за затримку хабарника на 6млн. баксів? Чи треба терміново на посаду САП чергового слухняного забіла поставить?
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16.06.2020 18:27 Ответить
Усе! Батька Пороха довели до смерті, самого Пороха хочуть посадити, Холодницького поки звільнять, Ситника, напевно теж
Ну, і потім візьмуться за інтернет
У дії
Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП - Цензор.НЕТ 2049
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16.06.2020 19:22 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam


https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1272930446771396614 58 мин

ДЛЯ ВАС https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9F%D0%98%D0%9B?src=hashtag_click #ТЕРПИЛ ЭТО ОБЫЧНОЕ ДЕЛО! ЛИСТАЙТЕ ДАЛЬШЕ!У Києві троє https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #співробітників https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97?src=hashtag_click #поліції https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8?src=hashtag_click #вбили 33-річного Оболонця - справу намагаються "зам`яти", https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD?src=hashtag_click #Арсен https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Аваков мовчить - Новини Києва
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16.06.2020 20:33 Ответить
Ответочка Холодницкому прилетела--людей ермака обидели)))
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16.06.2020 21:47 Ответить
Жуть стає веселішою!
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17.06.2020 00:02 Ответить
 
 