Дело об убийстве Гандзюк: Мангер обвинил прокуроров в фальсификации, сторона обвинения заявила о затягивании дела

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, утверждает, что с его стороны давление на свидетелей не оказалось.

Об этом он сказал перед судом 16 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Заявление прокуроров о том, что подозреваемый Мангер давил на двух свидетелей, он прокомментировал так: "То, что прокуроры озвучили - оно полностью сфальсифицировано, оно поддельное. За это прокуроры будут нести уголовную ответственность".

Мангер показал журналистам также папку и указал: "В этой папке я полностью расскажу сегодня, как все это происходило поэтапно".

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В то же время адвокаты Мангера заявили об отводе судьи, подчеркивая, что она давала разрешение на задержание и предвзята.

Прокурор по делу считает, что таким образом защиту затягивает процесс.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

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Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

В СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд. Защита подозреваемого заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.