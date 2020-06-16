Дело об убийстве Гандзюк: Мангер обвинил прокуроров в фальсификации, сторона обвинения заявила о затягивании дела
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, утверждает, что с его стороны давление на свидетелей не оказалось.
Об этом он сказал перед судом 16 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Заявление прокуроров о том, что подозреваемый Мангер давил на двух свидетелей, он прокомментировал так: "То, что прокуроры озвучили - оно полностью сфальсифицировано, оно поддельное. За это прокуроры будут нести уголовную ответственность".
Мангер показал журналистам также папку и указал: "В этой папке я полностью расскажу сегодня, как все это происходило поэтапно".
В то же время адвокаты Мангера заявили об отводе судьи, подчеркивая, что она давала разрешение на задержание и предвзята.
Прокурор по делу считает, что таким образом защиту затягивает процесс.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.
В СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.
Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд. Защита подозреваемого заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.
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Тут нужны твердые доказательства и ответственность прокуроров за фальсификации. Иначе мы становимся мордором прямо щас.