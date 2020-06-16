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Новости Убийство Гандзюк
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Дело об убийстве Гандзюк: Мангер обвинил прокуроров в фальсификации, сторона обвинения заявила о затягивании дела

Дело об убийстве Гандзюк: Мангер обвинил прокуроров в фальсификации, сторона обвинения заявила о затягивании дела

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, утверждает, что с его стороны давление на свидетелей не оказалось.

Об этом он сказал перед судом 16 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Заявление прокуроров о том, что подозреваемый Мангер давил на двух свидетелей, он прокомментировал так: "То, что прокуроры озвучили - оно полностью сфальсифицировано, оно поддельное. За это прокуроры будут нести уголовную ответственность".

Мангер показал журналистам также папку и указал: "В этой папке я полностью расскажу сегодня, как все это происходило поэтапно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дал разрешение на силовой привод на судебное заседание Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

В то же время адвокаты Мангера заявили об отводе судьи, подчеркивая, что она давала разрешение на задержание и предвзята.

Прокурор по делу считает, что таким образом защиту затягивает процесс.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

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Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

В СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд. Защита подозреваемого заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.

Автор: 

юстиция (758) прокурор (1131) Мангер Владислав (189)


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Только при "смерти" лежал ., сейчас с прокурорами бодается. "Красава"
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16.06.2020 16:49 Ответить
Конечно, Мангер будет затягивать время, заявлять всем отводы и говорить, что прокуроры все сфальсифицировали. Только вопрос: зачем им это?!!!Конечно, ему ж в тюрьму не хочется, не хочется отвечать за свои действия по закону. Будем надеяться, что у прокуроров твердая позиция и они ее отстоят до конца!
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16.06.2020 16:53 Ответить
В деле Шеремета у прокуроров тоже твёрдая позиция.
Тут нужны твердые доказательства и ответственность прокуроров за фальсификации. Иначе мы становимся мордором прямо щас.
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16.06.2020 20:13 Ответить
одеяло в клетку не должно помешать засадить его
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16.06.2020 16:58 Ответить
Не говоріть дурного , він бодається , бо він призначений винним , бо він був тоді з Батьківщини і були вибори і його призначили винним , щоб на Ю давити . Це ж ясно як божий день . тоді і садовий на Катю бочку котив , тільки в прези не йшов а то і його б посадили .Так само як і по Шеремету , призначили винними. Чи доживемо ми колись з такими правітелями що в тюрмах сидітимуть справжні преступніки , а той хто садить невинного сам получить срок .голуба мечта
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16.06.2020 17:24 Ответить
 
 