ВАКС отстранил от должности пойманного на взятке в $50 тыс. начальника следственного управления ГФС Киевщины
Во вторник, 16 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности на 2 месяца начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечают в ВАКС, правоохранительные органы задержали указанное лицо совместно с адвокатом по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере $50 тыс.
За эти средства начальник следственного управления ГФС обещал прекратить уголовное преследование в уголовном производстве и не препятствовать хозяйственной деятельности Столичной ювелирной фабрики.
Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, задержан был начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Александр Чепель.
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