ВАКС отстранил от должности пойманного на взятке в $50 тыс. начальника следственного управления ГФС Киевщины

Во вторник, 16 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности на 2 месяца начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в ВАКС, правоохранительные органы задержали указанное лицо совместно с адвокатом по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере $50 тыс.

За эти средства начальник следственного управления ГФС обещал прекратить уголовное преследование в уголовном производстве и не препятствовать хозяйственной деятельности Столичной ювелирной фабрики.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, задержан был начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Александр Чепель.

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