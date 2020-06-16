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ВАКС отстранил от должности пойманного на взятке в $50 тыс. начальника следственного управления ГФС Киевщины

ВАКС отстранил от должности пойманного на взятке в $50 тыс. начальника следственного управления ГФС Киевщины

Во вторник, 16 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности на 2 месяца начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в ВАКС, правоохранительные органы задержали указанное лицо совместно с адвокатом по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере $50 тыс.

За эти средства начальник следственного управления ГФС обещал прекратить уголовное преследование в уголовном производстве и не препятствовать хозяйственной деятельности Столичной ювелирной фабрики.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, задержан был начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Александр Чепель.

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Киевская область (4132) ГФС (3598) Антикоррупционный суд (1208)


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как это отстранить от должности?? а как он соберет бабло на свой залог для суда? вы в своем уме???
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16.06.2020 16:54 Ответить
С миру по нитке, с барыги по копейке, так и на собирает.
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16.06.2020 16:58 Ответить
а хіба у нас є таке бєсчєловєчнойє наказанійє? Ми ж вроді підписали всі гуманітарні конвенції
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16.06.2020 16:56 Ответить
отстранил от должности пойманного на взятке в $50 тыс. начальника, что бы не бросал тень на всю систему своей копеечной взяткой.
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16.06.2020 16:57 Ответить
суки
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16.06.2020 16:58 Ответить
За что?! Как они могли, всего-то $50 тысяч!
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16.06.2020 16:59 Ответить
Я их не понимаю. Столько учиться, работать, годами зарабатывать авторитет, получить должность в ВАКС и просто все это слить в унитаз за какие-то паганые 50 тысяч. Позорище.
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16.06.2020 17:42 Ответить
Зачем же такие зверства? Он же не со зла. Оступился человек. Понять, простить и пусть дальшеработает.
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16.06.2020 19:16 Ответить
Одне втішає - у нас святі судді!!
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16.06.2020 19:38 Ответить
 
 