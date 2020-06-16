Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Вирус оставляет по себе чрезвычайно массивные повреждения. Поэтому, как заметил профессор Мауро Гиака из Королевского колледжа Лондона, у людей, которые провели больше месяца в больнице, наблюдается "полное нарушение архитектуры легких". Ученый рассказал о результатах своего исследования, которые указывают на потенциальные "реальные проблемы" для тех, кому удалось пережить COVID-19.
Выступая в комитете Палаты лордов по вопросам науки и технологий, Гиака объяснил, что изучал данные вскрытий пациентов, умерших в Италии после 30-40 дней в отделении интенсивной терапии. Так он обнаружил высокое присутствие коронавируса в легких, а также необычные сросшиеся клетки.
"То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие", - пояснил ученый.
"Образуется большое количество очень крупных сросшихся клеток, которые заражены вирусом. У них 10-15 ядер. Я убежден, что это объясняет уникальную паталогичность COVID-19. Это не просто болезнь, которая возникает из-за вируса, убивающего клетки, что значительно затрудняет терапию", - добавил он.
Его показания прозвучали в ходе слушаний в Палате лордов, в которых принимают участие ученые и врачи. Все они последние 6 месяцев были вынуждены разбираться с природой COVID-19 после того, как болезнь появилась в Европе.
Профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл входит в правительственную группу по поискам вакцины. Он рассказал, что понять, возникает ли у людей иммунитет к коронавируус, можно будет во время второй волны пандемии в Великобритании, которая сейчас стала очень вероятной.
"Учитывая то, что карантин почти отменен, мы возвращаемся к работе и видим значительный рост уровня заражения. Я буду удивлен, если нам удастся избежать второй волны", - сказал он.
"Думаю, настоящий вопрос в том, будет ли у нас сначала череда вспышек, а затем вторая волна, или сразу вторая волна", - добавил Белл.
Новый пик позволит Службе здравоохранения Англии проверить иммунитет около 100 тысяч сотрудников больниц, в которых обнаружили коронавирус и антитела раньше.
По словам Белла, вторая волна позволит проверить, как на вирус будет реагировать их иммунная система. К тому времени это почти невозможно.
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Дебіли є повсюду.
88% - смертельный исход.
Авторов спецоперации "ковид" - повесить, как в Нюрнберге.
Меня терзают смутные сомненья...
коронавирусы известны около 90 лет, а короновирусы, вызываюшие заболевания у человека - около 60 лет.
"То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие", - пояснил ученый.
А він що хотів ? Перепрошую, істерики не розумію.
Від пневмоній люди згорали і згорають за кілька днів. Навіть без вірусу.
І відходять місяцями ... Я два місяці вичухувалася після бронхіту кілька років тому, колега і знайомий півроку після запалення легень.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
https://censor.net/comments/locate/3202363/019214e2-75ac-7278-9110-93673b1fc511Ответить
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покажут. А где делись гробы, заваленые спортзалы. Да обмельчали с фантазией и дикорациями обеднело наше каронобесие
Фигня в том - что это - ДОРОГО. Если заболеет хоть 5% населения - ни одна страна мира не потянет так хорошо лечить каждого. Вот и выживают те кто сам может заплатить.
Это феерично. Я плакалъ.
https://www.bbc.com/russian/features-52940134
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