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Новости Коронавирус и карантин
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Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз

Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз

Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.

Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вирус оставляет по себе чрезвычайно массивные повреждения. Поэтому, как заметил профессор Мауро Гиака из Королевского колледжа Лондона, у людей, которые провели больше месяца в больнице, наблюдается "полное нарушение архитектуры легких". Ученый рассказал о результатах своего исследования, которые указывают на потенциальные "реальные проблемы" для тех, кому удалось пережить COVID-19.

Выступая в комитете Палаты лордов по вопросам науки и технологий, Гиака объяснил, что изучал данные вскрытий пациентов, умерших в Италии после 30-40 дней в отделении интенсивной терапии. Так он обнаружил высокое присутствие коронавируса в легких, а также необычные сросшиеся клетки.

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"То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие", - пояснил ученый.

"Образуется большое количество очень крупных сросшихся клеток, которые заражены вирусом. У них 10-15 ядер. Я убежден, что это объясняет уникальную паталогичность COVID-19. Это не просто болезнь, которая возникает из-за вируса, убивающего клетки, что значительно затрудняет терапию", - добавил он.

Его показания прозвучали в ходе слушаний в Палате лордов, в которых принимают участие ученые и врачи. Все они последние 6 месяцев были вынуждены разбираться с природой COVID-19 после того, как болезнь появилась в Европе.

Профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл входит в правительственную группу по поискам вакцины. Он рассказал, что понять, возникает ли у людей иммунитет к коронавируус, можно будет во время второй волны пандемии в Великобритании, которая сейчас стала очень вероятной.

"Учитывая то, что карантин почти отменен, мы возвращаемся к работе и видим значительный рост уровня заражения. Я буду удивлен, если нам удастся избежать второй волны", - сказал он.

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"Думаю, настоящий вопрос в том, будет ли у нас сначала череда вспышек, а затем вторая волна, или сразу вторая волна", - добавил Белл.

Новый пик позволит Службе здравоохранения Англии проверить иммунитет около 100 тысяч сотрудников больниц, в которых обнаружили коронавирус и антитела раньше.

По словам Белла, вторая волна позволит проверить, как на вирус будет реагировать их иммунная система. К тому времени это почти невозможно.

Автор: 

Великобритания (4954) карантин (16729) медицина (2519) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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16.06.2020 16:57
+16
А местный борцун с ношением масок Дидовик убеждал, всех что ковид - это фигня. Он и сам с семьей переболел ковидом один из первых в Киеве. Кстати, а что это его давно не видно?
Меня терзают смутные сомненья...
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16.06.2020 17:29
+8
В київському парку один випадковий гаврик мені втирав про те що коронавірусу не має, то є видумка і масова постановка. Але впевнено стверджував, що є план якогось там равіна, котрий передбачає знищення слов'ян.
Дебіли є повсюду.
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16.06.2020 17:30
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Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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16.06.2020 16:57 Ответить
Опус, ты повторяешься.
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16.06.2020 17:03 Ответить
В київському парку один випадковий гаврик мені втирав про те що коронавірусу не має, то є видумка і масова постановка. Але впевнено стверджував, що є план якогось там равіна, котрий передбачає знищення слов'ян.
Дебіли є повсюду.
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16.06.2020 17:30 Ответить
У меня парикмахер такая. Чем темнее человек, тем больше он верит в потусторонии сили и не верит в науку, а дебилов всегда больше, во всяком случае у нас.
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17.06.2020 09:46 Ответить
Европейские прохвессора никогда раньше ДВС-синдром на фоне пневмоний не видели что ли?
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16.06.2020 16:59 Ответить
Вот да, профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл не разбирается в медицине так хорошо, как Rijal Stranger. Ну, не так он силён, хотя его и пригласили выступить среди других ученых в Палате лордов, а жаль, могли бы Rijal Stranger пригласить, он бы им, убогим, рассказал что к чему.
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16.06.2020 21:17 Ответить
Конечно, аппараты ИВЛ уничтожают архитектуру лёгких.
88% - смертельный исход.

Авторов спецоперации "ковид" - повесить, как в Нюрнберге.
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16.06.2020 17:12 Ответить
а без ИВЛ смертность = 100%
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16.06.2020 17:26 Ответить
брэшэш...
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16.06.2020 17:31 Ответить
Без ИВЛ просто выздоравливают
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16.06.2020 17:32 Ответить
Обычно ИВЛ подключают при сатурации ниже 90% (иногда в реанимацию попадают и с 80%). При этом без ИВЛ пациенту в любом случае конец. А с ним хоть некоторые выживают.
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16.06.2020 18:08 Ответить
Я чекав, що хтось таки зауважить про небезпеку невмілого та непотрібного швл.
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16.06.2020 20:27 Ответить
А местный борцун с ношением масок Дидовик убеждал, всех что ковид - это фигня. Он и сам с семьей переболел ковидом один из первых в Киеве. Кстати, а что это его давно не видно?
Меня терзают смутные сомненья...
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16.06.2020 17:29 Ответить
Ботоферму накрыли на днях.
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16.06.2020 17:53 Ответить
Антип, а что Вы про меня не вспомнили? Ведь я у Вас тоже числюсь антимасочником (но не утверждаю, как и Дидовик, что коронавируса нет, так как он известен уже более 60 лет). Обижаете.
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16.06.2020 19:04 Ответить
Не знаю, где Вы там числитесть, но если решили заняться просветительством, то примите небольшое уточнение
коронавирусы известны около 90 лет, а короновирусы, вызываюшие заболевания у человека - около 60 лет.
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16.06.2020 20:58 Ответить
Не где-то, а именно у Вас и числюсь, судя по обращениям ко мне на других ветках. Непонятно, что вы "уточнили", подтвердив написанное мною.
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17.06.2020 16:07 Ответить
пал жертвой накрытия ботофермы. даже бот от прошлого ника не осталось. выдадут ему новые калоши, перелогиниться женщиной (или наоборот, щас тут это моднё) и всплывёт по новой ))
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16.06.2020 20:14 Ответить
комусь і фігня. багато перехворіло незрозуміло чим ще на початку січня, тестів звичайно ж тоді не було
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16.06.2020 20:29 Ответить
Якщо їм цікаво, то нехай ІФА аналіз зроблять.
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16.06.2020 21:00 Ответить
Однако у переболевшей еврейской элиты типа Бори Джонсона и других , всё однако гладко и хорошо после так называемой болезни и никаких последствий, только разве что деньжат добавилось так что можно сделать неоднозначный вывод о ковиде который придумали там высоко благодаря которому можно избежать третей мировой ,а также перенаселения планеты
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16.06.2020 17:47 Ответить
Інформація по Канаді на вчора з детальними викладками: Figure 3 по госпіталізації + інтенсивна терапія + смерті. Тільки по днях розбивку не бачила: скільки тривала госпіталізація. Чула про 2-4 тижні. К-ть тут є.

"То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие", - пояснил ученый.

А він що хотів ? Перепрошую, істерики не розумію.

Від пневмоній люди згорали і згорають за кілька днів. Навіть без вірусу.
І відходять місяцями ... Я два місяці вичухувалася після бронхіту кілька років тому, колега і знайомий півроку після запалення легень.
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16.06.2020 17:50 Ответить
Сорі: 2-3 тижні
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16.06.2020 17:51 Ответить
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
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16.06.2020 17:51 Ответить
а де сама інформація? Fіgure 3, наприклад)
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16.06.2020 18:26 Ответить
Професор Гіака розповів парламенту Великої Британії про COVID-19: Повне знищення архітектури легенів. Там виникає масивний тромбоз - Цензор.НЕТ 5867https://censor.net/user/165058

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
https://censor.net/comments/locate/3202363/019214e2-75ac-7278-9110-93673b1fc511Ответить
Мне нравится
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16.06.2020 18:36 Ответить
Если на ивл месяц-полтора продержать даже здорового человека - то его легкие очень сильно изменятся, что говорить о больных?
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16.06.2020 17:59 Ответить
в Америке запретили брать в армию тех кто переболел ковидом даже в лёгкой форме . хрен кто знает все последствия . там и на мозг осложнения идут .
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16.06.2020 22:50 Ответить
Бросают в бой последние резервы страшилка про черные черные легени. То жену презедента
покажут. А где делись гробы, заваленые спортзалы. Да обмельчали с фантазией и дикорациями обеднело наше каронобесие
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16.06.2020 18:11 Ответить
Нарешті вже почув від перехворівшого у важкому стані, людина звісно з букетом болячок була та і у віці, до сих пір все погано, окрім легень ускладнилося все що було, антибіотики постійно змінювали, опасаючись стійкості до них, бережіть себе.
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16.06.2020 18:18 Ответить
і 15 років Легені себе на 100 % до того рівня не відновлять...- отака ціна безвідповідальності Китаю...
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16.06.2020 18:45 Ответить
не китая, а россии. и не безвидповидальности, а преступления
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16.06.2020 23:13 Ответить
пока что больше фактов что из-за сучки Ши Чжэнли он природне- искуственный "вынырнул" из той ее лаборатории..
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17.06.2020 18:54 Ответить
вместо того . что бы менять постоянно антибиотики они должны были сделать бакпосев \ то что обязаны делать и именно это не делают\ и после этого уже точно знать резистивность и какой антибиотик назначать . от хаотичного применения вреда не меньше .
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16.06.2020 22:56 Ответить
ту сучку китайскую, что проводила эти опыта по выведению такого Штама ВИРУСА , нужно КАЗНИТЬ привселюдно Именем Трибунала ООН...
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16.06.2020 18:44 Ответить
Она ж не одна, там целая китайская система. А кто на волю випустил вообще не известно.
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17.06.2020 09:50 Ответить
та ***** - Ши Чжэнли - и не скрывает, что это она скрестила "природные" Штамы Вирусов...
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17.06.2020 18:52 Ответить
Пока не загнуться от короны пару широко известных личностей, народ не поверит в эти пугалки. И будет по своему прав. Все чинуши и медийные паразиты типа Николаева живы и здоровы.
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16.06.2020 19:58 Ответить
При использовании всех имеющихся у науки средств медицины, загнуться от него не так просто. (да даже при описанных изменениях в лёгких, можно поддерживать человеку жизнь насыщая кровь кислородом при помощи специального аппарата).

Фигня в том - что это - ДОРОГО. Если заболеет хоть 5% населения - ни одна страна мира не потянет так хорошо лечить каждого. Вот и выживают те кто сам может заплатить.
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16.06.2020 21:42 Ответить
профессор сердечно-сосудистых наук Источник: https://censor.net/n3202363

Это феерично. Я плакалъ.
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16.06.2020 22:58 Ответить
Повільніше кажіть, я записую
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17.06.2020 01:57 Ответить
Осложнения коронавируса: страдают легкие, сердце, почки и мозг. Это надолго или навсегда?
https://www.bbc.com/russian/features-52940134

https://www.bbc.com/russian/features-52940134# Поделиться сообщением в Facebook https://www.bbc.com/russian/features-52940134#
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17.06.2020 04:11 Ответить
 
 