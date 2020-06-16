Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз

Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.

Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вирус оставляет по себе чрезвычайно массивные повреждения. Поэтому, как заметил профессор Мауро Гиака из Королевского колледжа Лондона, у людей, которые провели больше месяца в больнице, наблюдается "полное нарушение архитектуры легких". Ученый рассказал о результатах своего исследования, которые указывают на потенциальные "реальные проблемы" для тех, кому удалось пережить COVID-19.

Выступая в комитете Палаты лордов по вопросам науки и технологий, Гиака объяснил, что изучал данные вскрытий пациентов, умерших в Италии после 30-40 дней в отделении интенсивной терапии. Так он обнаружил высокое присутствие коронавируса в легких, а также необычные сросшиеся клетки.

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"То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие", - пояснил ученый.

"Образуется большое количество очень крупных сросшихся клеток, которые заражены вирусом. У них 10-15 ядер. Я убежден, что это объясняет уникальную паталогичность COVID-19. Это не просто болезнь, которая возникает из-за вируса, убивающего клетки, что значительно затрудняет терапию", - добавил он.

Его показания прозвучали в ходе слушаний в Палате лордов, в которых принимают участие ученые и врачи. Все они последние 6 месяцев были вынуждены разбираться с природой COVID-19 после того, как болезнь появилась в Европе.

Профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл входит в правительственную группу по поискам вакцины. Он рассказал, что понять, возникает ли у людей иммунитет к коронавируус, можно будет во время второй волны пандемии в Великобритании, которая сейчас стала очень вероятной.

"Учитывая то, что карантин почти отменен, мы возвращаемся к работе и видим значительный рост уровня заражения. Я буду удивлен, если нам удастся избежать второй волны", - сказал он.

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"Думаю, настоящий вопрос в том, будет ли у нас сначала череда вспышек, а затем вторая волна, или сразу вторая волна", - добавил Белл.

Новый пик позволит Службе здравоохранения Англии проверить иммунитет около 100 тысяч сотрудников больниц, в которых обнаружили коронавирус и антитела раньше.

По словам Белла, вторая волна позволит проверить, как на вирус будет реагировать их иммунная система. К тому времени это почти невозможно.