"Слухи о том, что теперь все местные бюджеты снова "загонят под район" - от лукавого", - Минрегионразвития

Больше никакого распределения местных бюджетов районом не будет. Бюджеты всех 1470 территориальных громад будут на прямых межбюджетных отношениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития.

"Никакие сельские, поселковые, городские бюджеты больше не будут зависеть от района. Все 1470 территориальных громад, границы которых на днях утвердил правительство, перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом", - говорится в сообщении.

"Больше никакого вмешательства района в бюджеты громад. В объединенных громадах уже, наверное, кое-кто забыл, как оно, каждый раз выпрашивать у района средства, потому что после объединения перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. А те громады, которые до сих пор остаются вне реформы, а таких около 6500, могут о таком только мечтать. И мечты, все-таки, сбываются, учитывая то, что все 1470 территориальных громад, границы которых недавно утвердило правительство, будут на прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом с января 2021 года. Слухи о том, что теперь все местные бюджеты снова "загонят под район" - от лукавого", - прокомментировал заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода.

Отмечается, что исходя из законопроекта, доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных громад разграничат. Районные бюджеты предлагается исключить из системы горизонтального выравнивания. То есть, районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом.

Напомним, ранее Кабмин определил админцентры и утвердил территории 1470 территориальных громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание Береговского района в Закарпатье не является уступкой Венгрии, - Чернышов