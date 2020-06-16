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"Слухи о том, что теперь все местные бюджеты снова "загонят под район" - от лукавого", - Минрегионразвития

Больше никакого распределения местных бюджетов районом не будет. Бюджеты всех 1470 территориальных громад будут на прямых межбюджетных отношениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития.

"Никакие сельские, поселковые, городские бюджеты больше не будут зависеть от района. Все 1470 территориальных громад, границы которых на днях утвердил правительство, перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом", - говорится в сообщении.

"Больше никакого вмешательства района в бюджеты громад. В объединенных громадах уже, наверное, кое-кто забыл, как оно, каждый раз выпрашивать у района средства, потому что после объединения перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. А те громады, которые до сих пор остаются вне реформы, а таких около 6500, могут о таком только мечтать. И мечты, все-таки, сбываются, учитывая то, что все 1470 территориальных громад, границы которых недавно утвердило правительство, будут на прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом с января 2021 года. Слухи о том, что теперь все местные бюджеты снова "загонят под район" - от лукавого", - прокомментировал заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода.

Отмечается, что исходя из законопроекта, доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных громад разграничат. Районные бюджеты предлагается исключить из системы горизонтального выравнивания. То есть, районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом.

Напомним, ранее Кабмин определил админцентры и утвердил территории 1470 территориальных громад.

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Автор: 

бюджет (4837) децентрализация (582) Минрегионразвития (137) Негода Вячеслав (9) Министерство развития громад и территорий (75)


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от лукавого\\\\\\\\\\\

"Слухи о том, что теперь все местные бюджеты снова "загонят под район" - от лукавого", - Минрегионразвития - Цензор.НЕТ 2125
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16.06.2020 17:20 Ответить
Класс, "больше ненужно заносить наверх" вова вова, так врать и не краснеть, действительно талант.
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16.06.2020 17:31 Ответить
А для чого взагалі потрібні райони і куди вони мають витрачати свої бюджети? Це п'яте колесо до воза треба взагалі ліквідувати.
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16.06.2020 18:28 Ответить
 
 