Под посольством РФ в Киеве активисты требуют информацию о судьбе трех военнопленных. ФОТО

Возле посольства Российской Федерации в Киеве активисты требуют предоставить информацию о трех украинских пленных, которых Россия незаконно удерживает с 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Активисты требуют от России предоставить информацию о месте пребывания Романа Беленького, Николая Ходуна и Максима Самофалова. Это нужно для того, чтобы можно было начать процедуру обмена пленными. По словам участников акции, семьи и близкие пленных получали разнообразную информацию о судьбе своих родных, но никакой официальной информации российская сторона им не предоставила.

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Организаторы акции подготовили обращение к посольству РФ в котором требуют в течение месяца предоставить информацию о местонахождении трех заключенных Беленького, Худана и Самофалова, а также предоставить контакты их адвокатов. Организаторы подчеркивают, что если их требования не будут выполнены, они перейдут к "более решительным действиям".

Под посольством дежурят представители Национальной полиции Украины.

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В августе 2014 года доброволец Роман Беленький был ранен и попал в плен в составе разведгруппы "Азов" в районе села Розы Люксембург Донецкой области. После этого появилась информация что Беленький в составе гумконвоя был переправлен на территорию РФ. Официальной информации о месте пребывания и состоянии здоровья Беленького пока нет. Также нет официальной информации о местонахождении Максима Худана и Николая Самофалова.