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Новости Украинские заложники в РФ
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акция (2397) военнопленные (986) Киев (24762) посольство РФ (446) пленные (2069)

Под посольством РФ в Киеве активисты требуют информацию о судьбе трех военнопленных. ФОТО

Возле посольства Российской Федерации в Киеве активисты требуют предоставить информацию о трех украинских пленных, которых Россия незаконно удерживает с 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Под посольством РФ в Киеве активисты требуют информацию о судьбе трех военнопленных 01

Активисты требуют от России предоставить информацию о месте пребывания Романа Беленького, Николая Ходуна и Максима Самофалова. Это нужно для того, чтобы можно было начать процедуру обмена пленными. По словам участников акции, семьи и близкие пленных получали разнообразную информацию о судьбе своих родных, но никакой официальной информации российская сторона им не предоставила.

Под посольством РФ в Киеве активисты требуют информацию о судьбе трех военнопленных 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родные украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, пришли под посольство Франции в Киеве просить о помощи в освобождении их близких. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под посольством РФ в Киеве активисты требуют информацию о судьбе трех военнопленных 03

Организаторы акции подготовили обращение к посольству РФ в котором требуют в течение месяца предоставить информацию о местонахождении трех заключенных Беленького, Худана и Самофалова, а также предоставить контакты их адвокатов. Организаторы подчеркивают, что если их требования не будут выполнены, они перейдут к "более решительным действиям".

Под посольством РФ в Киеве активисты требуют информацию о судьбе трех военнопленных 04

Под посольством дежурят представители Национальной полиции Украины.

Смотрите также: Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні". ФОТОрепортаж

В августе 2014 года доброволец Роман Беленький был ранен и попал в плен в составе разведгруппы "Азов" в районе села Розы Люксембург Донецкой области. После этого появилась информация что Беленький в составе гумконвоя был переправлен на территорию РФ. Официальной информации о месте пребывания и состоянии здоровья Беленького пока нет. Также нет официальной информации о местонахождении Максима Худана и Николая Самофалова.

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Топ комментарии
+10
Генерал Забродський б'є на сполох: ​Міністр Таран підтвердив масове скорочення в ЗСУ​ - 40 тисяч посад ідуть "під ніж". У Зеленського поставили завдання "оптимізувати" чисельність ЗСУ.
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16.06.2020 17:23
+8
Бубочка наших військовополонених не обмінює, бо для України потрібні таксисти.
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16.06.2020 17:31
+6
Пора скоротити вже частково обрізаного президента.
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16.06.2020 17:31
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Генерал Забродський б'є на сполох: ​Міністр Таран підтвердив масове скорочення в ЗСУ​ - 40 тисяч посад ідуть "під ніж". У Зеленського поставили завдання "оптимізувати" чисельність ЗСУ.
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16.06.2020 17:23 Ответить
Фронты оголяют, скоро ватники будут свободно проникать в тыл Украины.Интересно а Главнокомандующий бывает часто на фронте?
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16.06.2020 17:30 Ответить
Навіщо писати... Коли у питанні не компетентный?
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16.06.2020 17:59 Ответить
Военные заводы в годы войны должны работать круглые сутки,а у нас бюджет для военных подрезают и президент Зеленский говорит ,что посмотрел в глаза кремлёвскому Фюреру и увидел там мир.
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16.06.2020 18:13 Ответить
Цей штат віртуальний.. Нарізі у нас по штату 350 000 військових а реально 204 000 - питання нахрена такі штат? І між іншим цей штат зїдає кошти - якіб мали йти на озброенння!
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16.06.2020 17:55 Ответить
І це притому що за законом розмір ЗСУ не може перевищувати 250 000... Нахрена штати на 350 000? Нахрена нам стільки генералів і командирів частин? Оптимізація необхідна.. Бо по факту усюди недокомлект мінімум 50%..
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16.06.2020 17:58 Ответить
І в ті 204 000 входять навіть кадети військових навчальних закладів
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16.06.2020 18:01 Ответить
Бубочка наших військовополонених не обмінює, бо для України потрібні таксисти.
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16.06.2020 17:31 Ответить
скорее таксисты идут для галочки и для видимости что идёт обмен.
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16.06.2020 18:14 Ответить
Пора скоротити вже частково обрізаного президента.
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16.06.2020 17:31 Ответить
Цю резидентуру давно потрібно було прикрити.
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16.06.2020 17:47 Ответить
Правильно! Если информацию не предоставят пусть уе уходят из Украины !
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16.06.2020 18:29 Ответить
 
 