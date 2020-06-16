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обстрел (25728) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120мм минометы, - ООС

Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120мм минометы, - ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, агрессор задействовал около населенного пункта Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

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После деревянного Лысенко -Чебурашки наконец-то взяли в ОС спичрайтера уровня сказителя Бояна, что мыслию по древу растекается (мысль - это белка по-старинному) "Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет"
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16.06.2020 17:56 Ответить
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16.06.2020 18:23 Ответить
 
 