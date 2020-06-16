В Раде проходит собеседование еще с одним кандидатом в министры образования - директором Киевского лицея бизнеса Паращенко

Профильный комитет Верховной Рады проводит собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки Людмилой Паращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Ожидается, что в ближайшее время Паращенко представят фракции "Слуга народа".

Людмила Паращенко руководит Киевским лицеем бизнеса. Паращенко - доктор наук по государственному управлению, кандидат педагогических наук, магистр делового администрирования, соосновательница частного университета "КРОК". Преподает курсы по образовательному менеджменту, образовательной политике и европейской интеграции в Нацакадемии государственного управления при президенте Украины и в университете "КРОК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Качура

Напомним, должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад. Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.