РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9646 посетителей онлайн
Новости
2 244 12
ВР (27371) Кабмин (13505) Минобразования (1731)

В Раде проходит собеседование еще с одним кандидатом в министры образования - директором Киевского лицея бизнеса Паращенко

В Раде проходит собеседование еще с одним кандидатом в министры образования - директором Киевского лицея бизнеса Паращенко

Профильный комитет Верховной Рады проводит собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки Людмилой Паращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Ожидается, что в ближайшее время Паращенко представят фракции "Слуга народа".

Людмила Паращенко руководит Киевским лицеем бизнеса. Паращенко - доктор наук по государственному управлению, кандидат педагогических наук, магистр делового администрирования, соосновательница частного университета "КРОК". Преподает курсы по образовательному менеджменту, образовательной политике и европейской интеграции в Нацакадемии государственного управления при президенте Украины и в университете "КРОК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Качура

Напомним, должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад. Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Пачти Парашенка Не пайдет. Молодой команде херостуков такое не нужно
показать весь комментарий
16.06.2020 17:54
+2
При таком темпе "омосковления" и "обруссачивания" Украины фракцией "слуга народа" в ближайшие дни скорей всего будет подниматься вопрос об востановлении на должность министра образования Димку Табачника.
https://censor.net/comments/locate/3202383/019214e2-6b61-70ec-875d-a3055dc0952f
показать весь комментарий
16.06.2020 18:02
+1
Боюсь откажут.бо призвыще похоже на Порошенко......
показать весь комментарий
16.06.2020 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пачти Парашенка Не пайдет. Молодой команде херостуков такое не нужно
показать весь комментарий
16.06.2020 17:54 Ответить
ВИШО ВИ хваміліЮ бачАли :? То ж ЖАХ для зебобіків. А де ж " тільки б на парашенка"????
показать весь комментарий
16.06.2020 17:55 Ответить
При таком темпе "омосковления" и "обруссачивания" Украины фракцией "слуга народа" в ближайшие дни скорей всего будет подниматься вопрос об востановлении на должность министра образования Димку Табачника.
https://censor.net/comments/locate/3202383/019214e2-6b61-70ec-875d-a3055dc0952f
показать весь комментарий
16.06.2020 18:02 Ответить
Боюсь откажут.бо призвыще похоже на Порошенко......
показать весь комментарий
16.06.2020 18:17 Ответить
Фамилия какая-то барыжная.. Не подходит
показать весь комментарий
16.06.2020 18:20 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2020 20:06 Ответить
Людмила Паращенко (Lyudmyla Parashchenko)

Кредо: «Хто не йде вперед, той іде назад». «Май мужність користуватися власним розумом».

Людмила Паращенко, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент (нар. 1963 р.). Співзасновник і проектувальник нових освітніх систем, зокрема Університету «КРОК» та загальноосвітнього навчального закладу «Київський ліцей бізнесу». який очолює як директор з 1993 р. Професор кафедри управлінських технологій Університету «КРОК».
Фахівець з освітнього менеджменту, формування й реалізації освітньої політики. Як науковець досліджує механізми державного управління освітою, сервісний підхід в освіті, управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами, різноманіття та свободу вибору в освіті, освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини, формування громадянських компетентностей.
Автор понад 150 публікацій в наукових і фахових виданнях України і за кордоном, в т.ч. п'яти книг, 12 навчально-методичних посібників. Член Спілки журналістів України, лауреат літературної премії ім. Олени Пчілки в галузі дитячої та освітньої літератури за книгу «Жити і вчитися в Україні», в якій узагальнено педагогічний досвід. Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», грамотами МОН України та НАПН України тощо.
Головний експерт компоненту І «Державні службовці» швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU». Під керівництвом Л. Паращенко як експерта розроблялися навчальні програми та проводилися семінари-тренінги для впровадження ОДГ/ОПЛ на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування України. Перекладач та упорядник посібників Ради Європи з Освіти для демократичного врядування та Освіти з прав людини на українську мову, зокрема Том І «Навчаємо демократії», Том ІV: «Беремо участь у демократії. Плани уроків з ОДГ/ОПЛ для старших класів середньої школи», «Демократичне врядування в школі». - https://doccu.in.ua/eksperty/
показать весь комментарий
16.06.2020 18:41 Ответить
Це все - вода За кордоном, мабуть, публікувалась в румунських виданнях. Там дешевше. Ступінь володіння іноземною, якщо публікувалась за кордоном, сумнівний. Карочє - шляпа!
показать весь комментарий
16.06.2020 18:44 Ответить
Якщо згодиться на пропозицію йти до кловунів в каманду - замарається до скону.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:30 Ответить
Эта дама всё же куда лучше соратника Табачника из Черниговского университета.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:32 Ответить
Талантище!????
показать весь комментарий
16.06.2020 19:41 Ответить
 
 