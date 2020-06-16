Программа расширенных возможностей не означает начала членства Украины в НАТО, - посол США в НАТО Хатчисон

Программа расширенных возможностей не означает начала членства в НАТО Украины, но и не означает, что страна никогда не будет в НАТО.

Об этом заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Этим мы говорим, что украинский народ очень важен для НАТО. Будет больше усилий на достижение общих стандартов, будет больше учений и военных маневров. Нет сомнений, что и США, и НАТО поддерживают суверенитет Украины на фоне того, что Россия продолжает отризательно влиять на восточную часть Украины, а также из-за незаконного вторжения в Крым, который также является частью Украины. Мы поддерживаем украинский народ. Но присоединение к Программе расширенных возможностей не является началом Плана действий по членству, но также это и не означает, что Украина никогда не будет союзником в НАТО. Я надеюсь, что будет, США надеются, что будет, когда для этого придет время. Тогда присоединения и ПДЧ будут на повестке дня", - заявила Гатчисон.

При этом посол отметила, что в НАТО действует политика "открытых дверей".

"Как все знают, мы недавно приняли Северную Македонию в наши ряды. И мы также приняли Украину как партнера с расширенными возможностями, которым уже является Грузия. Это значит, что мы уделяем особое внимание и обращаем внимание на усилия по повышению совместимости с Грузией и Украиной. Мы рассматриваем их как ближайших партнеров. Мы считаем, что эти две страны противостоят российской агрессии. Россия пыталась незаконно забрать части территорий Грузии и Украины. НАТО решительно поддерживает суверенитет обеих этих стран и мы будем и в дальнейшем это делать", - отметила дипломат.

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Напоминаем, 12 июня стало известно, что Украина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Такое присоединение дает Украине возможность обеспечить оперативное планирование на ранних стадиях кризиса и расширить диалог в обмене разведывательными данными. Также программа предусматривает участие в совместных учениях и возможность для украинских военных занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах альянса.

Украина уже сотрудничает с НАТО в рамках Комплексного пакета помощи, а также выполняет Годовую национальную программу, которая содержит набор реформ, приближающих страну к стандартам НАТО.

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