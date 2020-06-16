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Программа расширенных возможностей не означает начала членства Украины в НАТО, - посол США в НАТО Хатчисон

Программа расширенных возможностей не означает начала членства Украины в НАТО, - посол США в НАТО Хатчисон

Программа расширенных возможностей не означает начала членства в НАТО Украины, но и не означает, что страна никогда не будет в НАТО.

Об этом заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Этим мы говорим, что украинский народ очень важен для НАТО. Будет больше усилий на достижение общих стандартов, будет больше учений и военных маневров. Нет сомнений, что и США, и НАТО поддерживают суверенитет Украины на фоне того, что Россия продолжает отризательно влиять на восточную часть Украины, а также из-за незаконного вторжения в Крым, который также является частью Украины. Мы поддерживаем украинский народ. Но присоединение к Программе расширенных возможностей не является началом Плана действий по членству, но также это и не означает, что Украина никогда не будет союзником в НАТО. Я надеюсь, что будет, США надеются, что будет, когда для этого придет время. Тогда присоединения и ПДЧ будут на повестке дня", - заявила Гатчисон.

При этом посол отметила, что в НАТО действует политика "открытых дверей".

"Как все знают, мы недавно приняли Северную Македонию в наши ряды. И мы также приняли Украину как партнера с расширенными возможностями, которым уже является Грузия. Это значит, что мы уделяем особое внимание и обращаем внимание на усилия по повышению совместимости с Грузией и Украиной. Мы рассматриваем их как ближайших партнеров. Мы считаем, что эти две страны противостоят российской агрессии. Россия пыталась незаконно забрать части территорий Грузии и Украины. НАТО решительно поддерживает суверенитет обеих этих стран и мы будем и в дальнейшем это делать", - отметила дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: Не способствует укреплению безопасности в Европе

Напоминаем, 12 июня стало известно, что Украина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Такое присоединение дает Украине возможность обеспечить оперативное планирование на ранних стадиях кризиса и расширить диалог в обмене разведывательными данными. Также программа предусматривает участие в совместных учениях и возможность для украинских военных занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах альянса.

Украина уже сотрудничает с НАТО в рамках Комплексного пакета помощи, а также выполняет Годовую национальную программу, которая содержит набор реформ, приближающих страну к стандартам НАТО.

Также читайте: Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО, - Столтенберг

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Топ комментарии
+7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482603895247687&set=p.1482603895247687&type=3&__cft__[0]=AZXGgH7U7a1W-Vjq5WnLSatF94YqHB4NRdg8vfso6CJkC4hZonaX-3Fzm3NR4AX5ONCmUToBn2ZeVqDieOiEkQ79ajtz--wHtS8xomMLsGAWl_HetEuZINryh2999Db0zLH7OMoB02wF4YTGlMjEvaCgfs5x099vLHcb94-stlZpnQ&__tn__=R]-R Программа расширенных возможностей не означает начала членства Украины в НАТО, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 8731 .
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16.06.2020 18:31
+4
Какое НАТО с подкацапским президентом
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16.06.2020 18:19
+3
Если бы посол США в НАТО Хатчисон сказал что программа расширенных возможностей означает начала членства Украины в НАТО, то на Банковой сказали бы, что американцы вмешиваются в политику Украины и хотят поссорить Киев с Москвой.
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16.06.2020 18:26
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Хрен с ними . Наша армия самая боеспособная . А им , "гарантам" , пусть будет стыдно . Надо брать пример с Турции и Израиля .
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16.06.2020 18:16 Ответить
Какой именно пример?
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16.06.2020 18:22 Ответить
а мне нравится этот оборонный союз! прям постоянно чёта выдумывают - "программа широких возможностей", "программа расширенных возможностей", "програма утолщения расширенных возможностей", "программа по расширению утолщения расширенных возможностей", "программа удлинения расширения утолщения расширенных возможностей"...
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16.06.2020 19:30 Ответить
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству, потому что у нее есть ряд других инструментов для сотрудничества с Альянсом.
Об этом Столтенберг сказал в интервью "Европейской правде".
"Нет нужды с украинской стороны делать что угодно. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - все это призвано облегчить жизнь людей", - сказал он.
На вопрос о том, есть ли необходимость Украине подавать новую заявку вместо представленной на Бухарестском саммите в 2008 году и повредит ли это процессу, генсек сказал: "Нет, но зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопрос вашего вступления в НАТО, ни вопрос ПДЧ не стоит в фокусе внимания ". ( 12 лет пдч)
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16.06.2020 19:04 Ответить
жалко что наши по жизни быстро запрягают и еще быстрее едут!
вот надо было и ядерное оружие так же отдавать - сначала придумать программу расширенных возможностей, потому еще куда-то её расширить и удлинить, потом забокировать переговоры, обязав всех в НАТЕ разговаривать по-венгерски, потом вообще потребовать запретить Венгрию, потом отдать одну ракету, предварительно спрятав боеголовку
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16.06.2020 19:38 Ответить
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом до «полной и необратимой отмены враждебной политики в отношении КНДР». Об этом заявили в Пхеньяне, комментируя предложение господина Трампа в ближайшее время провести еще один саммит с Ким Чен Ыном для скорейшего решения ядерной проблемы КНДР.

19 сен 2017 г Президент США Дональд Трамп, впервые выступая в ООН, сделал резкие заявления в адрес стран, которые назвал "государствами-изгоями". В частности, он пообещал полностью уничтожить КНДР в случае, если она станет представлять реальную угрозу для его страны, а также высказался об Иране.
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18.06.2020 17:45 Ответить
"Программа расширенных возможностей не означает начала членства в НАТО Украины" Источник: https://censor.net/n3202390

На жаль...
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16.06.2020 18:17 Ответить
Вы там как то определитесь - Или на запад или на восток ? или в НАТО или без НАТО?
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16.06.2020 18:17 Ответить
На восток мы тебя ******** отправим в позе рака
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16.06.2020 20:02 Ответить
понятно уже что морковку(или что-то в форме морковки) перед носом повесили.
как будто ждут реванша рыгов. или не как будто.
если выражаться словами Шнурова(продался) - ****** ****** *********
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16.06.2020 18:18 Ответить
Выходит эта программа ничего не означает
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16.06.2020 18:19 Ответить
Какое НАТО с подкацапским президентом
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16.06.2020 18:19 Ответить
В кремле https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/16/7111160/ заявили , что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

Выходит означает
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16.06.2020 19:09 Ответить
Это было понятно всем кроме инфантильных особей.
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16.06.2020 18:21 Ответить
Если бы посол США в НАТО Хатчисон сказал что программа расширенных возможностей означает начала членства Украины в НАТО, то на Банковой сказали бы, что американцы вмешиваются в политику Украины и хотят поссорить Киев с Москвой.
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16.06.2020 18:26 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482603895247687&set=p.1482603895247687&type=3&__cft__[0]=AZXGgH7U7a1W-Vjq5WnLSatF94YqHB4NRdg8vfso6CJkC4hZonaX-3Fzm3NR4AX5ONCmUToBn2ZeVqDieOiEkQ79ajtz--wHtS8xomMLsGAWl_HetEuZINryh2999Db0zLH7OMoB02wF4YTGlMjEvaCgfs5x099vLHcb94-stlZpnQ&__tn__=R]-R Программа расширенных возможностей не означает начала членства Украины в НАТО, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 8731 .
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16.06.2020 18:31 Ответить
Что бы НАТО не обострять отношение с рашей они и будут нас держать в таком неопределённом положении очень долго и не спешить , с одной стороны для них мы враждуем с рашей и слегонца воюем , с другой мы не в составе СНГ и буфер для ЕС
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16.06.2020 18:27 Ответить
Для того щоб нас запросили в НАТО потрібно вбивати кацапів постійно сотнями, тисячами і звільняти від ворога окуповані території. Для початку "потрібно просто" пожбурити на смітник ЗЕгенератних, прокацапдених жидобільшовиків.
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16.06.2020 19:11 Ответить
"Була ти Сарою, а тепер ти - Сарра."
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16.06.2020 18:42 Ответить
Они нам членства в НАТО не дают, а только НАТО сможет наши войска использовать для операций в Афганистане и т.п.
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16.06.2020 18:47 Ответить
Тогда присоединения и ПДЧ будут на повестке дня", - заявила Гатчисон.Источник: https://censor.net/n3202390я не поняла - А ГДЕ ПДЧ ДЛЯ УКРАИНЫ ? Опять Ермак напакостил ?
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16.06.2020 19:02 Ответить
ускореным решением о принятие Украины в НАТО может стать отказ Украины от безядерного статуса и установкой на боево дежурство десяток МБР
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16.06.2020 19:15 Ответить
еще можно марсианам пожаловаться. Такой же реалистичный сценарий.
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16.06.2020 19:44 Ответить
давай попробуй воплоти в реальность это ж не десяток МБР Украине поставить на боевое дежурство ,в то времья когда Украина изготавливает для США ракеты, для запуска спутников в космос
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16.06.2020 19:52 Ответить
осталось у марсиан ядерные боеголовки попросить. Больше Украине их взять негде.
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17.06.2020 09:54 Ответить
*******
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16.06.2020 20:01 Ответить
посол решила поиграться в скрипалей. ну-ну
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17.06.2020 02:59 Ответить
 
 