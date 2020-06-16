Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженностью грузовых автомобилей, разрушающей украинские дороги. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание на тему борьбы с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Зеленского, статистика свидетельствует, что в последние несколько лет почти каждый второй трейлер, который ездит по украинским автодорогам, перегружен.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране", - отметил Зеленский в начале совещания.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более EUR 190 тыс.

Глава правительства сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября - 78.

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Премьер-министр отметил, что Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении Укртрансбезопасностью габаритно-весового контроля. Он предоставляет возможность органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предложено направлять в местные бюджеты для восстановления дорог.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов существуют высокие коррупционные риски.

Глава МВД предложил передать патрульной полиции функции контроля соблюдения безопасности на дорогах, в том числе – габаритно-весового контроля.

Президент Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины. "Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к Авакову.

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Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

Кроме того, Зеленский отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы Укртрансбезопасности.