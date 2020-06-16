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Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженностью грузовых автомобилей, разрушающей украинские дороги. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание на тему борьбы с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженностью грузовых автомобилей, разрушающей украинские дороги 01

По словам Зеленского, статистика свидетельствует, что в последние несколько лет почти каждый второй трейлер, который ездит по украинским автодорогам, перегружен.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране", - отметил Зеленский в начале совещания.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более EUR 190 тыс.

Глава правительства сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября - 78.

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Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженностью грузовых автомобилей, разрушающей украинские дороги 02

Премьер-министр отметил, что Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении Укртрансбезопасностью габаритно-весового контроля. Он предоставляет возможность органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предложено направлять в местные бюджеты для восстановления дорог.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов существуют высокие коррупционные риски.

Глава МВД предложил передать патрульной полиции функции контроля соблюдения безопасности на дорогах, в том числе – габаритно-весового контроля.

Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженностью грузовых автомобилей, разрушающей украинские дороги 03

Президент Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины. "Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к Авакову.

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Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

Кроме того, Зеленский отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы Укртрансбезопасности.

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Топ комментарии
+57
СБУ с перегрузами? О, Боже! Спаси нас от клоуна...за что нам все это!
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16.06.2020 18:45
+14
А СБУ причём?
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16.06.2020 18:49
+14
Как при чём? Всех мордоровских агентов, диверсантов нейтрализовали, стрелять перестали, теперь можно и на весах постоять.
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16.06.2020 18:53
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Грузоперевозки подорожают. При комуняках считалось, что и прачка может управлять государством. При дебилах оказывается клоун.
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16.06.2020 22:39 Ответить
бог ты мой, за что нам такое наказание?) Раздадут сбушникам весы, и они станут бегать за фурами...загенерил "идеи" на своей обсерации
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16.06.2020 22:45 Ответить
т.е. то что лишнее они будут тупо забирать?
грабить корованы )))

вова вообще умом тронулся
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16.06.2020 23:04 Ответить
сбу? я не ослышался, сбу? идиотто... импа для сбу дел больше нет
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16.06.2020 23:08 Ответить
Баканов буде чортів ловити. Ну, а Аваков і є той самий головний чорт.
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16.06.2020 23:13 Ответить
2021 год. Новостные шапки газет:
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Зеленский заложил первый камень у основания детской качели в огороде деда Андрея.
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Страна расцветает, промышленность развивается, военная контрразведка проверяет качество пуговиц на мундирах.
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17.06.2020 06:45 Ответить
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17.06.2020 07:31 Ответить
Причём тут Зе до перегрузки дорог? Ему нечем больше заняться?
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17.06.2020 13:51 Ответить
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