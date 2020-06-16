Правоохранители нашли украденный телефон умершего волонтера Панича, в краже подозревается дворник больницы, - прокуратура Киева
Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 52-летнему мужчине по факту совершения кражи из помещения одной из столичных больниц. Мобильный телефон, который пропал у умершего волонтера Панича, изъят.
Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ., Виталий Панич скончался от пневмонии в реанимации 4-й киевской больницы. После этого его родные обнаружили, что пропали деньги, телефон и документы волонтера. И обратились с заявлением в полицию.
"В ходе досудебного расследования, начатого по данному факту, удалось установить причастность к преступлению дворника этой больницы. Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастны к его совершению.
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Стебанов обязан приехать туда и сказать:
один знайомий померлого, солдат, какзав шо речі біля ліжка поклали, а коли оклигав, то теж не знайшов нічого
стаття на головній сторінці, ліворуч була.
а то шо мова чи не мова - так одинаково якщо йдеш чи їдеш по вулиці, або вулицею, матюкаєшся чомусь по-кацапськи.(ну ж не "шляк би їх трафив" казати, правда? )
(по-нашому важче писати через апостроф)
надеюсь шо это была т.н. "проба пера"
)что вы меле.те?(
Очешуєть, отмазка.....
дворники не помогают возить больных (даже в морг)
....установить причастность к преступлению дворника этой больницы. Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть", - говорится в сообщении прокуратуры.
их тоже дворник скоммуниздил ?