Правоохранители нашли украденный телефон умершего волонтера Панича, в краже подозревается дворник больницы, - прокуратура Киева

Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 52-летнему мужчине по факту совершения кражи из помещения одной из столичных больниц. Мобильный телефон, который пропал у умершего волонтера Панича, изъят.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ., Виталий Панич скончался от пневмонии в реанимации 4-й киевской больницы. После этого его родные обнаружили, что пропали деньги, телефон и документы волонтера. И обратились с заявлением в полицию.

"В ходе досудебного расследования, начатого по данному факту, удалось установить причастность к преступлению дворника этой больницы. Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастны к его совершению.