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Правоохранители нашли украденный телефон умершего волонтера Панича, в краже подозревается дворник больницы, - прокуратура Киева

Правоохранители нашли украденный телефон умершего волонтера Панича, в краже подозревается дворник больницы, - прокуратура Киева

Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 52-летнему мужчине по факту совершения кражи из помещения одной из столичных больниц. Мобильный телефон, который пропал у умершего волонтера Панича, изъят.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ., Виталий Панич скончался от пневмонии в реанимации 4-й киевской больницы. После этого его родные обнаружили, что пропали деньги, телефон и документы волонтера. И обратились с заявлением в полицию.

"В ходе досудебного расследования, начатого по данному факту, удалось установить причастность к преступлению дворника этой больницы. Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту кражи документов и денег у волонтера Виталия Панича допрошены медработники, - Максимец

В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастны к его совершению.

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Топ комментарии
+15
О! крайнего уже нашли!
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16.06.2020 18:55
+9
Это показатель конечно. Дворник имел доступ в палату с больным, у которого было подозрение на вирус. Могли бы не позориться и сказать что вещи скушали мыши.
Стебанов обязан приехать туда и сказать:
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16.06.2020 18:57
+8
так не просто в палату а в реанимацию прямо с метлой .
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16.06.2020 19:02
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О! крайнего уже нашли!
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16.06.2020 18:55 Ответить
ничего святого((
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16.06.2020 18:55 Ответить
Миллиарды тянут , а тут какой- то телефон . Пора мыслить другими цифрами .
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16.06.2020 18:55 Ответить
Это показатель конечно. Дворник имел доступ в палату с больным, у которого было подозрение на вирус. Могли бы не позориться и сказать что вещи скушали мыши.
Стебанов обязан приехать туда и сказать:
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16.06.2020 18:57 Ответить
До речі, всі речі таких хворих в камері схову, а не в палаті. Так що цілком реальний варіант, що який ханурік то потягнув. Не думаю, що медперсонал на речі померлого б зазіхнув. А от якийсь пиячок чи нарик цілком можливо.
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16.06.2020 19:00 Ответить
стаття була про це.
один знайомий померлого, солдат, какзав шо речі біля ліжка поклали, а коли оклигав, то теж не знайшов нічого
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16.06.2020 19:13 Ответить
після поранення він був, тож доречніше писати саме "оклигав".
стаття на головній сторінці, ліворуч була.

а то шо мова чи не мова - так одинаково якщо йдеш чи їдеш по вулиці, або вулицею, матюкаєшся чомусь по-кацапськи.(ну ж не "шляк би їх трафив" казати, правда? )

(по-нашому важче писати через апостроф)
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16.06.2020 20:09 Ответить
камера зхову в лікарні?????? в якій? Феофанія, можливо. Всі речі біля хворих. коли людина помирає, порядний персонал всі речі пакує, та віддає рідним, і залишки ліків так само. якщо щось цінне - в сейфі на посту відділення реанімації.
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16.06.2020 19:24 Ответить
Агата Кристи много пропустила . Жаль , а появился бы новый детектив .
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16.06.2020 19:00 Ответить
так не просто в палату а в реанимацию прямо с метлой .
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16.06.2020 19:02 Ответить
то не так, можливо ніхто не захотів вивозити тіло, от дядю двірника за 100 грам спирту і запросили ((
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16.06.2020 19:25 Ответить
мова йшла про реанімацію?
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16.06.2020 20:25 Ответить
Дворник помогал вытягивать труп с палаты.В больнице -медперсонал -женщины.Святое дело -помочь перемещать труп.Все там -супербогачи,потому такие инциденты.Дворник - не врач,и правильно рассудил ,что трупу телефон -ни к чему.А дворник,наверняка такой дорогущий телефон отродясь в руках не держал.И вообще дворники -самые высоконравственная профессия.
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16.06.2020 20:05 Ответить
ого....
надеюсь шо это была т.н. "проба пера"
)что вы меле.те?(
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16.06.2020 20:12 Ответить
У двірника така зарплата, що він там спеціально працює для крадіжок?
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16.06.2020 18:58 Ответить
Як пожежники)))
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16.06.2020 21:55 Ответить
Тама исчо уборщица швабрила..
Очешуєть, отмазка.....
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16.06.2020 19:00 Ответить
Твоя знайома?
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16.06.2020 19:01 Ответить
бред какой то . дворник по реанимациям в нфекционном отделении шастает деньги тоже на подоконнике лежали ?
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16.06.2020 19:00 Ответить
Там все шастают . Дворник что , не человек ?
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16.06.2020 19:09 Ответить
не звиздите ! нашли стрелочника...
дворники не помогают возить больных (даже в морг)
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16.06.2020 19:02 Ответить
дворник на территории больницы нашёл выброшенный после поднятого шума телефон . статья за присвоение готова . уговорили за мягкий приговор взять на себя кражу вместо присвоения находки - или турма .
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16.06.2020 19:06 Ответить
если бы! но нет! там еще прикольнее )))) (но Ваше последнее предложение...может быть)
....установить причастность к преступлению дворника этой больницы. Как оказалось, после смерти волонтера мужчина помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть", - говорится в сообщении прокуратуры.
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16.06.2020 19:23 Ответить
варіант,"тендітні" санітарочки попросили знайомого чоловіка допомогти той допоміг, повернувся по фунфурик а натрапив на мобільник.
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16.06.2020 19:33 Ответить
оце можливо...а як було? хто зна... бо ще ж документи, гроші і особисті речі також зникли
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16.06.2020 19:47 Ответить
отож,його там і неповинно було бути в принципі але дозволяють,може колись і в наших лікарнях будуть відео камери встановлені систем охорони,бо інакше важко щось довести.
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16.06.2020 19:51 Ответить
В инфекционное отделение никого и под дулом автомата не загонишь,не то что посторонних.А Дворника наверняка взбодрили спиртом для дезинфекции.
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16.06.2020 20:23 Ответить
Да то Порошенко вкрав
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16.06.2020 19:20 Ответить
Так быстро нашли...
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16.06.2020 19:28 Ответить
нікого не звинувачую в даному випадку та не виправдовую, я працював в о обласній Київській ліікарні, ранком вигулюючи собаку, знайшов гаманець біля "Общаги лікарняної" (гугл Багговутівсбка 1а) там посвідчення, візітівка, окуляри, ключі від сейфа та на вигдляд квартирні та гаражні. На візитці бум міський телефон, подзвонив, сказали що власник помер, знайшов родичів, все повернув. З слів родичів його привезли з Б.церкви, були кошти 5 000 грн, телефон. Помер в приймальному..... в той час я працював в реанімації....
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16.06.2020 19:30 Ответить
там по-моему не только телефон пропал..но еще и все вещи... и документы...
их тоже дворник скоммуниздил ?
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16.06.2020 19:31 Ответить
Садовник. По женскому детективному жанру - садовник, дворник и другая прислуга, являются отъявленными маньяками-рецидивистами.
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16.06.2020 20:14 Ответить
Быть дворником становится опасно. Скоро дворники будут отвечать за все косяки наших "кухарок".
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16.06.2020 19:38 Ответить
А железной дороги рядом нет случайно, обычно на стрелочника все валят.
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16.06.2020 20:03 Ответить
А хто поцупив гроші та документи? Чомусь згадалось "кто шляпку свиснул, тот и бабку пришил"...
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16.06.2020 20:25 Ответить
От це і є справжнє мародерство...
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16.06.2020 21:54 Ответить
Не верю !100%, Панич заснял на телефон беспредел" врачей ",вот те и решили украсть и стереть видео .Убийцам в белых халатах нечего терять .
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16.06.2020 22:18 Ответить
 
 