Командир боевого корабля ВМС Украины собирал секретную информацию для передачи спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских Сил ВСУ представителям спецслужб РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.
Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на оккупированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины. По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.
Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.
По данным "Думской", офицер, о котором идет речь, — командир аварийно-спасательного судна ВМСУ "Александр Охрименко" капитан второго ранга Анатолий Люлько, который ранее командовал малым разведывательным кораблем "Переяслав".
Пожалуйста, подождите...
Назначение капитаном корабля ВМС «Александр Охрименко» Анатолия Люлько поддерживал действующий командующий https://inforesist.org/tag/vms/ ВМС Алексей Неижпапа.
Отмечается, что Люлько учился в Академии ВМС им. Нахимова, которой руководил Неижпапа. Неижпапа похоже тоже агент кремля и шпион.
https://inforesist.org/smi-novyj-komanduyushhij-vms-lobbiroval-naznachenie-podozrevaemogo-v-shpionazhe-kapitana-korablya-aleksandr-ohrimenko/? https://inforesist.org/smi-novyj-komanduyushhij-vms-lobbiroval-naznachenie-podozrevaemogo-v-shpionazhe-kapitana-korablya-aleksandr-ohrimenko/
И всё?! А в камеру, а яйки в двери зажать?
Также он (Зєлєнський) предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины. Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента и заявил о готовности присоединиться к такой работе. Источник: https://censor.net/n3202401
Тобто обмеження для нього були.
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Так и есть.....
ВИКЛЮЧИЛИ З ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖКОМПАНІЙ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ДВА ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОСТАЧАННЯ ВОДИ ДО КРИМУ
https://newsua.one/news/slugi-kremlya-viklyuchili-z-pereliku-derzhkompanii-yaki-ne-pidlyagayut-privatizacii-dva-************-yaki-*************-postachannya-vodi-do-krimu.html https://newsua.one/news/slugi-kremlya-viklyuchili-z-pereliku-derzhkompanii-yaki-ne-pidlyagayut-privatizacii-dva-************-yaki-*************-postachannya-vodi-do-krimu.html
Крим і Севастополь це територія Української слави, в Кримськi війнi. Якщо звернутися до історичних документів, то легко переконатися, що учасники Кримської війні в основному були слов'яни українці. Посилаючись на російського історика зі світовим ім'ям Євгена Тарле, у якого знаходимо таке свідчення: один із відомих учасників оборони Севастополя полковник Васильчиков пише, що мужні учасники героїчної оборони Севастополя вони всi в основному були слов'яни українці.
А проклятим російським - фашистам загарбникам, які тимчасово окупували Український Крим і Севастополь, потрібно просто зайти на севастопольське військово-морське кладовище і поклонитися праху більше трьох тисяч одних тільки волинян, і багатьох тисяч інших українців які брали участь у цій Кримській війні. Вони вмираючи хоробро захищали чужу не слов'янську орду захищали своїх проклятих лютих ворогів окупантів рідної української землі цих личакових татаро угро - фінських москалів. Знаменитий Волинський Полк там весь полiг не за славу слов'янської України - Русі а за славу своїх лютих ворогів окупантів із проклятої личакової -імперії, азіатської московії орди ..А краще нам було б тоді допомогти близьким нам українцям дружнім народам європейської коаліції щоб разом знищити цю прокляту навіть не слов'янську личакову паРашу орду в Кримській війні. І тоді сьогодні не було б з нею ніяких проблем ...
А так маємо від неї криваву окупаційну війну і тимчасову окупацію нашого рідного українського Криму i Донбасу.
суровое наказание за предательство...
Повинно бути: ЛІКВІДОВАНИЙ!!!
Як офіцер вищого рангу за званням і посадою, я просто не уявляю яку таку таємницю з грифом "ДСП" міг "продати" командир аварійно-рятівного судна, яким раніше командували капітан-лейтенанти. На кораблях типу "СС" - спасательное судно" були свої "Секретки". Але там зберігалися документи щодо проекту коробля, його "бойові журнали", ходові випробування і показники БГ за роки. НІЧОГО цікаваго для служб ФСБ там не було і бути не могло. Якщо маються на увазі документи СПС і документи спеціального зв"язку СБД, то документи кодування і розкодування відносяться до грифу "найвищої секретності". За це в СРСР визначалася - "вища" міра запопігання у злочині. Але, своєї системи СБД зв"язку у України не було, система СПС не працює. Командирами малих кораблів, якими мають командувати молодші офіцері, командують старші офіцери. Старші офіцери отримують посади і звання не по своїм можливостям і знанням, а по... вислузі років, по віку, по телефонному і сарафанному принципу. Сьогодні контр-адмірал призначається на посаду ГоловКому ВМС України без найменшого командного корабельного досвіду на кораблях 3-го, 2-го рангу. Про кораблі 1-го рангу не може бути навіть згадки. Наші "адмірали" про кораблі 1-го рангу жодного уявлення не мають. Наші адмірали не маєть жодного уявлення про "Задачі 3,2,1" у складі корабля, дивізіону, бригади. Вони не знають уяви про задачі і цілі сумісного плавання в складі групи кораблів, про тактику дій корабельної групи. Відкрию маленьку таємницю про наших "адміралів".
Якби вони прийшли служити на новий корабель, то вони зразу би отримали "Заліковий лист" на здачу знань: по ТТХ корабля, його бойовим можливостям, по несенню служби "вахтенним офіціром", по знанню положень МПСС-75, по БЗЖ... і багато чого іншого. Жуже сумніваюсь, що вони здали би ці заліки у терміни 3 місяця. Про заліки на самостійне управління кораблем я не хочу навіть згадувати.
Мені дуже цікаво, як "контр-адмірал" може командувати цілим флотом, якщо він не командувава навіть кораблем 2-го рангу. Маю сумнів, що він командував навіть бойовим кораблем 3-го рангу. От, тобі Перебийніс.
Можливо, завтра Нез"ївтата звинуватять у зраді. А він навіть в кают-компанію корабля ніколи не заходив. Ось така фігня, малятки.