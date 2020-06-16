Командир боевого корабля ВМС Украины собирал секретную информацию для передачи спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских Сил ВСУ представителям спецслужб РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на оккупированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины. По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который собирал сведения о военных разработках в ракетостроительной отрасли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.

Смотрите также: Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

По данным "Думской", офицер, о котором идет речь, — командир аварийно-спасательного судна ВМСУ "Александр Охрименко" капитан второго ранга Анатолий Люлько, который ранее командовал малым разведывательным кораблем "Переяслав".

Смотрите: Поисково-спасательное судно ВМС Украины "Александр Охрименко" обеспечивало с моря испытания ракетного комплекса "Нептун". ФОТОрепортаж