Проведение основной сессии ВНО в онлайн-формате невозможно, - замдиректора УЦОКО Вакуленко

На проведение основной сессии внешнего независимого оценивания в онлайн-формате невозможно обеспечить технически.

Об этом в комментарии Укринформу сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, основная сессия ВНО онлайн не может быть. Это неприемлемо, вы видите, какая огромная проблема была с работой серверов (из-за отмены пробного ВНО и проведения его онлайн. - Ред.), а что уже говорить о сверхсерьезном испытании. Более того, мы говорим о защищенности персональных данных при определенных онлайн-операциях, результатов тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн именно основной сессии ВНО не обсуждаются", - отметила Вакуленко.

Она добавила: в случае, если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, и при условии, что 50% областей достигли критериев адаптивного карантина, основная сессия ВНО будет проводиться по первому сценарию, то есть с 25 июня по 17 июля.

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Относительно отмены государственной итоговой аттестации в форме ВНО, которую должны были проходить в этом году все выпускники школ, учащиеся или студенты учреждений профтехобразования, Вакуленко отметила, что решение об отмене ГИА будет рассматривать Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

По ее словам, в случае отмены ГИА в форме ВНО, количество участников основной сессии ВНО уменьшится примерно на 100 тыс. человек. "Комитет ВР определится с тем, можно ли отменить ГИА и в каком формате это можно сделать. Если отменят ГИА, мы предполагаем, что примерно 100 тыс. участников не придут к нам. Сейчас участников основной сессии более 379 тыс.", - уточнила Вакуленко.

Напомним, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 тыс. 493 человека. Это количество участников выбрало 1 млн 227 тыс. 154 тестирования. По состоянию на 12 июня, по данным УЦОКО, было напечатано 1 млн 166 тыс. 280 тетрадей тестов ВНО.

Основная сессия ВНО должна пройти с 25 июня до 17 июля.

Государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания должны сдавать ученики заведений общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, высшего образования, которые в 2020 году завершают получение полного общего среднего образования по следующим предметам: украинский язык и литература (часть по украинскому языку) (обязательно); математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века) (на выбор выпускника); один из предметов на выбор выпускника.

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