Ситуация в энергетике - это банкротство многих чиновников, которые рулят в спайке с олигархами, - экс-начальник департамента Минэнергоугля Бно-Айриян
Еще четыре года назад невозможно было предсказать такой глубокий кризис в украинской энергетике.
Об этом с Facebook написал написал бывший начальник управления и департамента Минэнергоугля, а также экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, передает Цензор.НЕТ.
"Сказать, что это - дно, ничего не сказать. Скоро докатимся до того, что сотрудникам "Энергоатома" зарплату электроэнергией выдавать будут. То, что мы видим, - это абсолютно банкротство многих государственных чиновников, которые в спайке с олигархами рулили и рулят в энергетике и энергетикой за последние несколько лет. И которые довели уже до реального банкротства одно из самых сложных, опасных, но высокотехнологических предприятий страны", - заявил он.
Бно-Айриян констатировал, что им "ничего за это не будет".
"И что-то мне подсказывает интуиция, что дно, к сожалению, не пробито - не исключен уже реальный сценарий технологических нарушений в работе всей системы. Если по-прежнему будет продолжаться тот хаос, который сейчас царит в топливно-энергетическом комплексе страны", - прогнозирует экс-чиновник.
К посту он приложил скриншот новости о том, что "Энергоатом" взял кредит для выплаты зарплат. Откомментировал таким образом: "Если бы мне сказали в далеком 2016 году, когда в Минэнерго мы написали новый и прогрессивный законопроект про рынок электрической энергии, что через 4 года я увижу вот эту новость, я бы, наверное, не поверил".
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https://biz.censor.net/news/3156869/energoatom_uvelichil_pribyl_v_2_raza
у тебя в кармане денег добавилось ?
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П - принциповість.
Коли треба ініціювати негайно її відставку, вони з нею роблять щасливе фото.
Роблю репост щоб запам'ятати кожного з них.
Так что банкротство Энергоатома стало просто следствием жадности и наплевательского отношения к Украине всемизвестного попередника и его компаньона -монополиста ахметова
Срок службы панелей - более 50 лет. Гарантия лично на мои 12 лет на брак, 25 лет на мощность.
А ты давай там рассказывай очередные сказки которые придумаешь в своей тупорылой голове))))
Вобщем, с математикой у тебя очень туго, петушок))))
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