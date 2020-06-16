Онлайн-порностудию с месячным оборотом в полмиллиона гривен разоблачили полицейские в Днепре

Одновременно в порностудии могли работать восемь девушек, которые через различные сайты в режиме онлайн осуществляли видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 16 июня сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП совместно со следователями и полицейскими полка полиции особого назначения провели обыск в арендованной квартире, оборудованной под порностудию.

Во время обысков полицейские изъяли 9 системных блоков, 8 мониторов, 8 веб-камер и другие вещественные доказательства. Также в квартире находились 3 веб-модели.

Полицейские установили, что для работы в студии организатор подбирал девушек-моделей через объявления в сети Интернет. За изготовление видеоконтента порнографического содержания и его трансляцию в режиме реального времени организаторы и веб-модели получали от посетителей сайта денежное вознаграждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Запорожье разоблачила онлайн порностудию, где подрабатывали девушки-модели. ФОТОрепортаж

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению правонарушения.