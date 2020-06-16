Онлайн-порностудию с месячным оборотом в полмиллиона гривен разоблачили полицейские в Днепре
Одновременно в порностудии могли работать восемь девушек, которые через различные сайты в режиме онлайн осуществляли видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 16 июня сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП совместно со следователями и полицейскими полка полиции особого назначения провели обыск в арендованной квартире, оборудованной под порностудию.
Во время обысков полицейские изъяли 9 системных блоков, 8 мониторов, 8 веб-камер и другие вещественные доказательства. Также в квартире находились 3 веб-модели.
Полицейские установили, что для работы в студии организатор подбирал девушек-моделей через объявления в сети Интернет. За изготовление видеоконтента порнографического содержания и его трансляцию в режиме реального времени организаторы и веб-модели получали от посетителей сайта денежное вознаграждение.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению правонарушения.
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https://censor.net/comments/locate/3202430/019214e2-5675-73bf-82e9-730c5c96562c
І нашим батюшкам царям - слава!
а теперь вдруг какой-то єросалон не будет платить ментам, єто возмутительно!
поєтому таки "порностудии" менті и хлопают
Правильно будет. +++++
От ! Бо більше показать і нема чого. Абсолютній більшості. Та й про =болт= (як сильна стать ще любить казати =достоінство=) - теж дискусійно.
Займайтеся своїм тілом, обличчям, волоссям, руками, а тоді спробуєте показати ...
І вопше ...
-особенно правая)))
Що таке інші речові докази? Вібратори Lovense? Ну це ж абсурдно.
Любой начинающий адвокат развалит это дело. Под создание мест разврата и сводничество сейчас подходит любой провайдер интернета и каждая вторя семья, именуемая "сожителями".
https://twitter.com/tZEinform/status/1272025883067506696?s=20 Нами закончен выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами. В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг . По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
Стаття 49. Конституції України. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Один хрен, бороться невозможно. Только повышает криминализацию. Уже бы разрешили (как в США и Германии), и взымали бы налоги (а актеров - защищали и поддерживали, а то живут как изгои общества).
Порностудия все же лучше, чем проституция, которую хотят разрешить , По крайней мере через Интернет никакой заразы не подхватишь