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В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле между станциями метрополитена, - Нацполиция

В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле между станциями метрополитена, - Нацполиция

В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле метрополитена между станциями "Берестейская" и "Шулявская".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около 18:00 в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в тоннель.

"Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в туннеле станции "Шулявская". На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

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Топ комментарии
+10
Если всех отдашь, кто же будет голосовать за слуг нарида?
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16.06.2020 21:24
+5
Психбольницы ужезакрыли или ещё нет ? Если закрыли ,то всех пациентов нужно отдать МВФ за долги .
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16.06.2020 21:22
+5
При Зеле что-то много стало шизиков. Может они думают, что их время пришло?
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16.06.2020 21:44
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Психбольницы ужезакрыли или ещё нет ? Если закрыли ,то всех пациентов нужно отдать МВФ за долги .
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16.06.2020 21:22 Ответить
Если всех отдашь, кто же будет голосовать за слуг нарида?
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16.06.2020 21:24 Ответить
Думаешь что адепты шария способны на такое?
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16.06.2020 21:52 Ответить
веселуха только начинается. сократили на 80 % не только психушки но и тубдиспансеры. нас пугают коронавирусом, а на улицы выпустили людей с открытой формой туберкулеза.
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16.06.2020 22:18 Ответить
В Нидерландах давно уже психушки позакрывали почти все, а психов раздали родным по домам. И ничего. Живут как-то.
Давеча правда случай был - один псих из психушки, которую ещё не успели закрыть, пошёл на прогулку, а вернулся весь в чужой крови сног до головы. И по странному совпадению как раз рядом с психушкой кого-то распотрошили. Полиция с ног сбилась в поисках, а врачи никуда не сообщали, бо врачебная тайна - то святое.
А психи потише вообще свободно ходят.
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16.06.2020 23:25 Ответить
МВФ деньгами берет, пациентами берут в Ростове. Психбольницы никто закрывать и не собирался, этот гебнявый антисупрунский фейк давно протух)
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28.10.2020 15:41 Ответить
или пуговицу отрезать.
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16.06.2020 22:19 Ответить
или шнурочек
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17.06.2020 09:34 Ответить
он бежал по тоннелю не щадя живота своего.
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16.06.2020 21:42 Ответить
При Зеле что-то много стало шизиков. Может они думают, что их время пришло?
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16.06.2020 21:44 Ответить
То свидетели соевой зрады перевозбудились. И да ты прав - они уверены почему-то, что "их время пришло"... Один в метро уже себя неудачно харакирнул или сепукнул. То ли ещё будет...
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16.06.2020 22:09 Ответить
Довела власть мужика, предыдущая до крайности, а нынешняя не смогла всё исправить. Цены Европейские, ЖКХ заоблачные, зарплаты африканские куда деваться бедному?
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16.06.2020 21:57 Ответить
Вся суть новости:

Мужик бежал по туннелю метро, за ним бежали менты.

Нож оказался у мужика в животе. Все ясно и понятно.
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16.06.2020 22:12 Ответить
стою я значит, чищу ножичком себе апельсин в подъезде, подскользнулся на кожуре и прямохинько ножичком себе в живот... и так 10 раз, мамой клянусь...
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17.06.2020 09:33 Ответить
Надо принять закон, что если кто решит устроить суицид в метро, то чтоб его обязателно спасли, а потом отдали пассажирам, которые из-за него в вагонах торчали. И чтоб было законодательно прописано, что за то, что его втопчут в мрамор и трахнут железнодорожным светофором в жэпь - то за это не наказывать.

Может тогда дебилы будут самоубиваться где нибудь в другом месте. Сальтуху там с моста через Днепр, дома в ванной, два гвоздя в розетку etc...
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16.06.2020 23:18 Ответить
 
 