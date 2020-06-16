В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле между станциями метрополитена, - Нацполиция
В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле метрополитена между станциями "Берестейская" и "Шулявская".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня около 18:00 в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в тоннель.
"Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в туннеле станции "Шулявская". На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.
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Давеча правда случай был - один псих из психушки, которую ещё не успели закрыть, пошёл на прогулку, а вернулся весь в чужой крови сног до головы. И по странному совпадению как раз рядом с психушкой кого-то распотрошили. Полиция с ног сбилась в поисках, а врачи никуда не сообщали, бо врачебная тайна - то святое.
А психи потише вообще свободно ходят.
Мужик бежал по туннелю метро, за ним бежали менты.
Нож оказался у мужика в животе. Все ясно и понятно.
Может тогда дебилы будут самоубиваться где нибудь в другом месте. Сальтуху там с моста через Днепр, дома в ванной, два гвоздя в розетку etc...