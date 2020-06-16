В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле между станциями метрополитена, - Нацполиция

В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле метрополитена между станциями "Берестейская" и "Шулявская".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около 18:00 в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в тоннель.

"Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в туннеле станции "Шулявская". На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.