У сотрудника СНБО обнаружен коронавирус, ведомство переходит в онлайн-режим работы, - Данилов

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. В связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Зеркало недели сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию Зеркало недели.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", - рассказал Данилов.

Он уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - добавил секретарь СНБО.

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