У сотрудника СНБО обнаружен коронавирус, ведомство переходит в онлайн-режим работы, - Данилов
У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. В связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Зеркало недели сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию Зеркало недели.
"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", - рассказал Данилов.
Он уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.
"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - добавил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Ти воював? - ризиковий ти наш.
Когда же эти онлайн-блинчики будут сами делаться, грустно подумал он...
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Здається скоро буде новий, на 500% свій, генпрокурор
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і ще поміч зала потребую
мадам Томіна Сандра Володимирівна називає себе генерал, прости Господи, майором юстиції)
підкажіть будь ласка де можна подивитись список генерал-майорів юстиції жінок
я навіть рангу такого не знайшла таке звання було в МІЛІЦІЇ, і залишилось в рашці
хелп
Каждый чих взять на учет,
Прогноз ставил звездочет...