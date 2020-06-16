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У сотрудника СНБО обнаружен коронавирус, ведомство переходит в онлайн-режим работы, - Данилов

У сотрудника СНБО обнаружен коронавирус, ведомство переходит в онлайн-режим работы, - Данилов

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. В связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Зеркало недели сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию Зеркало недели.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", - рассказал Данилов.

Он уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - добавил секретарь СНБО.

Также читайте: Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

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Топ комментарии
+5
Нижче написано про викриту онлайн-порностудію. Тепер онлайн Радбез. Це поняття однієї категорії? Якщо додати онлайн-президента, то дуже скидається на державу у смартфоні.
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16.06.2020 21:34
+3
Ленка заразила ?
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16.06.2020 21:27
+2
І як же вони планують проводити обговорення проблем, що становлять державну таємницю, он-лайн?
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16.06.2020 21:15
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І як же вони планують проводити обговорення проблем, що становлять державну таємницю, он-лайн?
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16.06.2020 21:15 Ответить
адресу поправте: П. Болбочана, 8
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16.06.2020 21:16 Ответить
Що сивуха после ночевки в подворотне принес?
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16.06.2020 21:22 Ответить
И что ждет страну с властью в бункере?
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16.06.2020 21:26 Ответить
Буду долго ржать если кто то пучеглазого ляшка забацилит
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16.06.2020 21:27 Ответить
Ти відать с детства улибаешься
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16.06.2020 21:34 Ответить
Ну надо же как то публику развесилить.... бо уси сумни та сурьозны
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16.06.2020 21:53 Ответить
А якщо хтось тебе? https://sos.pravda.com.ua/articles/2020/06/15/7150725/
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16.06.2020 21:54 Ответить
Значит судьба такая ! Это не ВИЧ и не вирус рашизма.от этой болячки есть большой шанс остаться живым.если не любишь риск - живи просто амёбой.без обид мнение на мнение
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16.06.2020 22:01 Ответить
Гмм... Навіть не знаю що на то відповісти.

Ти воював? - ризиковий ти наш.
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16.06.2020 22:51 Ответить
Живу где война.поэтому кашля с температурой боюсь меньше чем осколочного снаряда.может у вас своё виденье данной ситуации у других оно иное.
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16.06.2020 23:06 Ответить
Коли епідемію переживеш там де війна, тоді і зможеш гордитись собою, не раніше...
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16.06.2020 23:10 Ответить
Боюсь что придется продать почку шоб попытаться пережить пандемию,или перестать быть благородным человеком.живя с волками стать волком ! Тут уже без юмора
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16.06.2020 23:17 Ответить
Ленка заразила ?
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16.06.2020 21:27 Ответить
Ленка-то тайное оружие.
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16.06.2020 21:33 Ответить
Нижче написано про викриту онлайн-порностудію. Тепер онлайн Радбез. Це поняття однієї категорії? Якщо додати онлайн-президента, то дуже скидається на державу у смартфоні.
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16.06.2020 21:34 Ответить
Опа, прямо как порнотелесериал, где главная героиня трипаком всех заразила. Похоже ленка зеленка еще та ************
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16.06.2020 21:34 Ответить
Штирлиц молча задумался глядя в онлайн-окно. Было довольно сыро в онлайн-бункере. Хо елось весны, воздуха, свежести. Он молча подошел к онлайн-плите, и поставил онлайн-сковородку. А не спечь ли мне онлайн-блинов, подумал Штирлиц? Прошлый раз в онлайн -сеансе Кетрин вспоминала о них. Он поставил на онлайн-стол онлайн-тарельку и насыпал немного онлайн-муки.
Когда же эти онлайн-блинчики будут сами делаться, грустно подумал он...
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16.06.2020 21:34 Ответить
Будут он-лайн Украину продавать.
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16.06.2020 21:42 Ответить
ісчо вам (нам) крємляді прєкрасной (тредік) https://twitter.com/resurrecti0n_ua/status/1272783006248374272

https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD Олег Петров @wUwQotWJqZ1aVJD

Здається скоро буде новий, на 500% свій, генпрокурор

https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1272803047308132352 10 ч

і ще поміч зала потребую
мадам Томіна Сандра Володимирівна називає себе генерал, прости Господи, майором юстиції)
підкажіть будь ласка де можна подивитись список генерал-майорів юстиції жінок
я навіть рангу такого не знайшла таке звання було в МІЛІЦІЇ, і залишилось в рашці
хелп
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16.06.2020 21:44 Ответить
Тести на коронавірус неефективні,причому всі.
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16.06.2020 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hlvXUrSvnbE Не носиш маски - ШТРАФ! А чи ЗАКОННО?
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16.06.2020 22:05 Ответить
У співробітника РНБО виявлено коронавірус,

Каждый чих взять на учет,
Прогноз ставил звездочет...
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16.06.2020 22:42 Ответить
Джигіталізація називаєцаца. Во классс. Фсьо крутіцаца, смазивать нєнада...і так сайдьоть. Ну паработаєм на шоу ....любят такую штукуц лохі хі.
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16.06.2020 22:55 Ответить
 
 