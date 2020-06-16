РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10070 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 852 35
безработица (433) карантин (16728) помощь (7418) Петрашко (84) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Помощь по частичной безработице на период карантина уже получили более 130 тыс. работников, - Минэкономики

Помощь по частичной безработице на период карантина уже получили более 130 тыс. работников, - Минэкономики

Для сохранения существующих рабочих мест и поддержки бизнеса в условиях пандемии правительство также начало программу поддержки по частичной безработице с фондом оплаты в 4,7 млрд грн.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сначала принять участие в ней могли субъекты малого и среднего бизнеса. С июня оформить пособие по частичной безработице могут и физические лица-предприниматели, не имеющие наемных работников. Актуальность этого вида государственной поддержки подтверждает динамика роста количества участников. За первые 5 дней уже подано 37 тыс. пакетов документов от предпринимателей - единоличников.

"Это успешная программа. Сейчас подано 56 тыс. пакетов документов от всех участников программы. Уже принято более 18,5 тыс. положительных решений для осуществления выплат 131 тыс. работников", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время карантина количество безработных в Украине выросло почти на 155 тыс. чел. - Госслужба занятости

По его словам, уже 430 432 безработных получают выплаты от государства. 1,3 млрд грн пособия по безработице уже выплачено людям, которые стоят на учете в Государственной службе занятости.

На это 10 июня правительство дополнительно выделило еще почти 3 млрд грн.

Также за период карантина Центр занятости трудоустроил более 106 тыс. человек.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Получили помощь "95 квартал", ломбарды Разумкова, ресторан "Велюр",..
показать весь комментарий
16.06.2020 21:33
+4
Залюбки, але я не так вже й нагрішив, щоб Господь відібрав у мене мізки. До того ж я постійно його прошу надати їх тим, в кого вони відсутні або в занедбаному стані. Сподіваюсь, що тим, хто у "руля" він надасть хоча б такі, як в мене... До речі, тобі не тре? Можу й за тебе попросити
показать весь комментарий
16.06.2020 21:47
+3
брешуть як дихають !!
показать весь комментарий
16.06.2020 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
брешуть як дихають !!
показать весь комментарий
16.06.2020 21:31 Ответить
Ні , не брешуть . Сьогодні сам подав всі документи . Довелося в чотирьох істанціях вистояти черги , але всі папери отримав на диво швидко . Остання була " біржа " . От там було більше всього запитань , але і цей бар"єр був подоланий . Так шо будем сподіватися накраще . ))
показать весь комментарий
16.06.2020 21:58 Ответить
Цікаво буде вас почути восени, коли буде "краще".
показать весь комментарий
16.06.2020 22:04 Ответить
Так , подивимось . Але це є прецедент за 29 років незалежності , - держава намагається шось виплатити мілкому бізнесу за сумлінну сплату податків . ( Якшо реально отримаю хоч якісь гроші , - то одразу повідомлю ) .
показать весь комментарий
16.06.2020 22:21 Ответить
сподіватися звісно будемо. Що ж нам ще залишається (((
показать весь комментарий
16.06.2020 22:23 Ответить
я там трохи нижче написала, знайомий з початку квітня зареєструвався в службі зайнятості. Отримав 6 тисяч за період більше ніж два місяці. А тепер телефонує в службу, а вони кажуть то платіж затримався, то частково будуть платити, але за 2 місяці 6 тисяч замість 16 - то хіба не брешуть? Весь час якісь відмовки, якісь дивні причини, а грошей ніц, нема.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:21 Ответить
В службі зайнятості працюють по кожному окремо , це я зрозумів сьогодні . Перший раз туди звернувся , - думаю шо ніколи більш не звертатимусь .
показать весь комментарий
16.06.2020 22:54 Ответить
Получили помощь "95 квартал", ломбарды Разумкова, ресторан "Велюр",..
показать весь комментарий
16.06.2020 21:33 Ответить
Можу пошукати точну інформацію, але в порядку чисел я впевнений: на кінець "епохи бідності" (тобто на квітень 2019-го) ця цифра складала десь 350 тис.
За рік майже 100 тис. безробітних? Оце вміння! Оце "прафесіонали"!
Господи, за що?
показать весь комментарий
16.06.2020 21:33 Ответить
кайся
може Господь тебе почує і простить твое порохоботство, хоча навряд...
показать весь комментарий
16.06.2020 21:39 Ответить
Залюбки, але я не так вже й нагрішив, щоб Господь відібрав у мене мізки. До того ж я постійно його прошу надати їх тим, в кого вони відсутні або в занедбаному стані. Сподіваюсь, що тим, хто у "руля" він надасть хоча б такі, як в мене... До речі, тобі не тре? Можу й за тебе попросити
показать весь комментарий
16.06.2020 21:47 Ответить
Йому не допоможе, бо там все безнадійно.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:50 Ответить
а ти спробуй, раптом я прозрію і через чотири роки буду голосувати за порошенку?
показать весь комментарий
16.06.2020 21:59 Ответить
порохоботство - один з наймерзенніших гріхів
показать весь комментарий
16.06.2020 21:52 Ответить
Допомогу з часткового безробіття на період карантину вже отримали понад 130 тис. працівників, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 7531
показать весь комментарий
16.06.2020 21:55 Ответить
))))))))))))))))) 5 балів !
показать весь комментарий
16.06.2020 21:57 Ответить
а зеботство то, звісно, шляхетна поведінка..
показать весь комментарий
16.06.2020 21:57 Ответить
Дякую, але я не впевнений, що то є гріх. До того ж мені приемно бути серед "гріховних" митців, дипломатів і науковців, що відомі як в Україні, так і за її межами. І якщо мене ще й поставлять в один ряд з Фединою та Звіробій, то я просто буду пишатися цим!
показать весь комментарий
16.06.2020 21:58 Ответить
Пилить- не перепилить
показать весь комментарий
16.06.2020 21:35 Ответить
а відпустка за свій рахунок, то як, підпадає? Коли власники підприємств не в змозі платити робітникам зарплатню, бо влада оголосила карантин та фізично змусила припинити діяльність, не закрити підпримство, а просто не надходять гроші. То ц як розглядається, як потрібно допомагати фінансово чи ні? Чи ці вилупки порахували тільки тих, що взагалі не мають роботи? То вони хоч отримують які-не які гроші (хоча, знайомий став на біржу ще на початку квітня, а отримав поки що лише 6 тисяч !!! за весь період, а це вже більше двох місяців, а повинні платити близько 8 тисяч в місяць). Отак вони платять пособіє по безробіттю. Щоб вам ****** все ваше ганебне життя так платили.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:36 Ответить
Бачили очі що брали..... голосовали за ДЕбилов - получите и распишитесь
показать весь комментарий
16.06.2020 21:50 Ответить
я не голосую за зеків та клоунів. Собі питання ставте подібні.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:52 Ответить
жаль, що карант ин закінчується
дешевий бензин, ніяких пробок і великі магазини закриті, красота, зірковий час для дрібних підприємців типу мене
показать весь комментарий
16.06.2020 21:37 Ответить
хоть у кого-то что-то положительное
показать весь комментарий
16.06.2020 21:45 Ответить
У тих, що зараз могили риють якраз зірковий час🙄
показать весь комментарий
16.06.2020 21:48 Ответить
піди трохи підроби і не скули, що все погано
чи ти навіть лопатою не вмієш користуватись?
показать весь комментарий
16.06.2020 21:54 Ответить
і де це немає пробок? В Дніпрі кожного дня страшенні затори. Ні виші, ні школи тне працюють, а проїхати просто НЕ МОЖЛИВО.. Пробок не було лише в березні та в квітні
показать весь комментарий
16.06.2020 21:54 Ответить
так я ж про той час і кажу, два місяці \здив по Києву без пробок, жаль, що лафа закінчилась
показать весь комментарий
16.06.2020 21:56 Ответить
та і на вулицях людей майже не було. Класно було, згодна )), я не люблю натовпу. Але, хай краще буде як було раніше, щоб ми всі були здорові та благополучні.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:25 Ответить
Частина людей вже втратила кваліфікацію, а інші не можуть отримати гроші, бо самозайняті чи не хочуть забруднити себе зекопійками...
показать весь комментарий
16.06.2020 21:39 Ответить
ну ти ж додаткову тисячу від ЗЕвлади взяв? не злякався забруднитися зекопійками? чи перерахував її у фонд порошенки?
показать весь комментарий
16.06.2020 21:44 Ответить
Лучше скажите скоко не получили по надуманным причинам!!
показать весь комментарий
16.06.2020 21:39 Ответить
А он перша лєдя, сама хвора, та ще й чоловік наркоман. Горе в сім"ї....
показать весь комментарий
16.06.2020 21:47 Ответить
Це теж зірковий час🐸
показать весь комментарий
16.06.2020 21:49 Ответить
получат все кто работал, но числился в отпуске за свой счет принудительно и конечно же не рабочие которые рисковали заразиться, а компании в которых они числятся. Если этого кабмин не знал то я не верю - богатые станут еще богаче налоги не платили еще и компенсации с одолженых в мвф денег получат.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:46 Ответить
 
 