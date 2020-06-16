Помощь по частичной безработице на период карантина уже получили более 130 тыс. работников, - Минэкономики
Для сохранения существующих рабочих мест и поддержки бизнеса в условиях пандемии правительство также начало программу поддержки по частичной безработице с фондом оплаты в 4,7 млрд грн.
Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сначала принять участие в ней могли субъекты малого и среднего бизнеса. С июня оформить пособие по частичной безработице могут и физические лица-предприниматели, не имеющие наемных работников. Актуальность этого вида государственной поддержки подтверждает динамика роста количества участников. За первые 5 дней уже подано 37 тыс. пакетов документов от предпринимателей - единоличников.
"Это успешная программа. Сейчас подано 56 тыс. пакетов документов от всех участников программы. Уже принято более 18,5 тыс. положительных решений для осуществления выплат 131 тыс. работников", - отметил министр.
По его словам, уже 430 432 безработных получают выплаты от государства. 1,3 млрд грн пособия по безработице уже выплачено людям, которые стоят на учете в Государственной службе занятости.
На это 10 июня правительство дополнительно выделило еще почти 3 млрд грн.
Также за период карантина Центр занятости трудоустроил более 106 тыс. человек.
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За рік майже 100 тис. безробітних? Оце вміння! Оце "прафесіонали"!
Господи, за що?
може Господь тебе почує і простить твое порохоботство, хоча навряд...
дешевий бензин, ніяких пробок і великі магазини закриті, красота, зірковий час для дрібних підприємців типу мене
чи ти навіть лопатою не вмієш користуватись?