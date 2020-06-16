Зеленский продолжает работать из Офиса президента, каждый день сдает тесты на коронавирус, - Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает работать из офиса на Банковой, ему ежедневно делают тесты на коронавирус - все они были отрицательными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "BBC News Украина" его пресс-секретарьЮлия Мендель.
В случае необходимости Зеленский работать из дома, но пока такой необходимости нет, сказала она.
По словам пресс-секретаря, некоторые функции глава государства может выполнять только из Офиса президента. Например, вести переговоры с лидерами других государств или решать вопросы, требующие специальной связи.
"Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену", - отметила Мендель.
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Пресс-секретарь президента сказала, что сейчас прорабатывают "различные варианты помощи" на случай, если президент заразится коронавирусом.
"Рассматриваются различные варианты помощи, если у президента Украины вдруг будет положительный результат. Будем действовать по тем механизмами, которые прописаны протоколом, будем сообщать населению", - сказала Мендель.
По ее словам, тестирование на коронавирус регулярно проходят и сотрудники Офиса президента.
12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Но 16 июня Офис президента сообщил о госпитализации Зеленская - у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.
Из-за заражения жены Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.
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Вот так они и жили.
Если нет - постановка квартальщиков. Здорова как бык!!!
Начхати нам на здоров'я віслюка. Для чого ти нам рапортуєш, ідіотка?
2. якщо допустити що щось в її словах правда і дійсно янєлоху роблять щодня тести - це не зажирно???
3. що мандельша буде брехати коли янєлоха з кодлом знайдуть десь в черговому омані?