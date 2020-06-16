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Зеленский (19005) Елена Зеленская (214) Мендель (232)

Зеленский продолжает работать из Офиса президента, каждый день сдает тесты на коронавирус, - Мендель

Зеленский продолжает работать из Офиса президента, каждый день сдает тесты на коронавирус, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает работать из офиса на Банковой, ему ежедневно делают тесты на коронавирус - все они были отрицательными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "BBC News Украина" его пресс-секретарьЮлия Мендель.

В случае необходимости Зеленский работать из дома, но пока такой необходимости нет, сказала она.

По словам пресс-секретаря, некоторые функции глава государства может выполнять только из Офиса президента. Например, вести переговоры с лидерами других государств или решать вопросы, требующие специальной связи.

"Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену", - отметила Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супругу президента Зеленского госпитализировали в больницу Киева, - ОП

Пресс-секретарь президента сказала, что сейчас прорабатывают "различные варианты помощи" на случай, если президент заразится коронавирусом.

"Рассматриваются различные варианты помощи, если у президента Украины вдруг будет положительный результат. Будем действовать по тем механизмами, которые прописаны протоколом, будем сообщать населению", - сказала Мендель.

По ее словам, тестирование на коронавирус регулярно проходят и сотрудники Офиса президента.

12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Но 16 июня Офис президента сообщил о госпитализации Зеленская - у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Из-за заражения жены Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

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Топ комментарии
+66
Хрень это пиарская и лживая от Шиферов!

Трюдо и Борис сидели с женами на карантине, а этот в офисе с менделями развлекается
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16.06.2020 22:05
+48
Ну от не бреши Йулійа, він боявся аналізи здавати ще перед зустріччю з Порошенком, а тут почав.....А може його хтось налякав?
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16.06.2020 22:01
+47
Да кому легче от того, что это тупое каждый день ходит на работу? Что оно хорошего там делает? Ну разве что подписывает то, что ему подсунут под нос и тыкнут где подписать. На большее у него ума нет.
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16.06.2020 22:06
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Жена, значит, заболела, а Мендель не заболела и регулярно берёт пробы у Зеленского.
Вот так они и жили.
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16.06.2020 23:50 Ответить
Бамба !
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17.06.2020 00:01 Ответить
Бедным даёт, а у богатых берет ?
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17.06.2020 01:58 Ответить
Не. Только у богатых берет. У нее небыло комсомольской молодости.
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17.06.2020 02:24 Ответить
Зеленський продовжує працювати з Офісу президента, щодня здає тести на коронавірус, - Мендель - Цензор.НЕТ 1297
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17.06.2020 00:13 Ответить
КороновіРус лікується,а поросенча чума ніколи.
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17.06.2020 03:25 Ответить
Лєнку треба було не Епіцентр госпіталізувати, а не в Олександрівську.
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17.06.2020 03:28 Ответить
Только если эта падла сдохнет, можно будет поверить, что ленка больна.
Если нет - постановка квартальщиков. Здорова как бык!!!
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17.06.2020 01:29 Ответить
А это не опасно?
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17.06.2020 01:56 Ответить
Та нехай шмаркля хоч зовсім здохне, для України буде тільки краще.

Начхати нам на здоров'я віслюка. Для чого ти нам рапортуєш, ідіотка?
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17.06.2020 01:58 Ответить
Зелі загрожує не пандемія,а рошенораший грип.
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17.06.2020 03:26 Ответить
По поводу жены очередная шутка, отвлечение или выборы?
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17.06.2020 06:08 Ответить
Как это так, что эта зараза еще не заболела.
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17.06.2020 06:15 Ответить
мєндєльінфа = фейк.
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17.06.2020 07:19 Ответить
Путин - любитель исчезать на 2-3 недели, чтобы порешать свои проблемы. И этот моду перенимает. Впрочем, может у него действительно что - то конфузное со здоровьем, а президенту вроде как нехорошо быть больным. Поэтому Ленку , как отвлекающую фигуру , выставили, пока все ее обговаривают, он здоровьице перекошенное поправляет, под видом ежедневного тестирования.
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17.06.2020 07:32 Ответить
Люди, раз у день це мало. Тричі в день це найменеше. Тра берегти найвеличнішого.
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17.06.2020 08:34 Ответить
Мені він пофік, продовжує працювати чи ні. За брехунами і шахраями не слідкую. Мені болить Україна, а не малороси.
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17.06.2020 11:59 Ответить
1. мандельша як завжди бреше.
2. якщо допустити що щось в її словах правда і дійсно янєлоху роблять щодня тести - це не зажирно???
3. що мандельша буде брехати коли янєлоха з кодлом знайдуть десь в черговому омані?
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17.06.2020 13:28 Ответить
Когда ты уже заразишься ***** брехливая?!!!
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17.06.2020 14:30 Ответить
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