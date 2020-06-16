Ряд авиакомпаний из-за пандемии коронавируса запрещают алкоголь в самолетах, Ryanair оставляет

Авиакомпании вводят ограничения на питание в самолетах, чтобы минимизировать взаимодействие между членами экипажа и пассажирами.

В частности, продажу алкоголя уже ограничили британский лоукостер EasyJet, British Airways, нидерландская авиакомпания KLM, американские Delta Air Lines и American Airlines, Virgin Australia, а также флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Каждая авиакомпания ввела ограничения на время. Поскольку медицинские маски пассажиры обязаны носить все время, кроме момента употребления пищи, ограничения на алкоголь должны максимально сократить время приема напитка.

При этом вода и безалкогольные напитки будут по-прежнему доступны.

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Также некоторые авиакомпания вводят ограничения на питание.

При этом ирландский лоукостер Ryanair, который выполняет рейсы из и в Украину, также изменил правила сервиса: вся еда будет предварительно упакована, чтобы ее получить, придется заказать перед полетом. В то же время, можно заказать и алкоголь - вместо него до конца июля не будут предлагать горячие напитки.