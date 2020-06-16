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Ряд авиакомпаний из-за пандемии коронавируса запрещают алкоголь в самолетах, Ryanair оставляет

Ряд авиакомпаний из-за пандемии коронавируса запрещают алкоголь в самолетах, Ryanair оставляет

Авиакомпании вводят ограничения на питание в самолетах, чтобы минимизировать взаимодействие между членами экипажа и пассажирами.

В частности, продажу алкоголя уже ограничили британский лоукостер EasyJet, British Airways, нидерландская авиакомпания KLM, американские Delta Air Lines и American Airlines, Virgin Australia, а также флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Каждая авиакомпания ввела ограничения на время. Поскольку медицинские маски пассажиры обязаны носить все время, кроме момента употребления пищи, ограничения на алкоголь должны максимально сократить время приема напитка.

При этом вода и безалкогольные напитки будут по-прежнему доступны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины

Также некоторые авиакомпания вводят ограничения на питание.

При этом ирландский лоукостер Ryanair, который выполняет рейсы из и в Украину, также изменил правила сервиса: вся еда будет предварительно упакована, чтобы ее получить, придется заказать перед полетом. В то же время, можно заказать и алкоголь - вместо него до конца июля не будут предлагать горячие напитки.

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Топ комментарии
+6
Блин, а как же спиртовая дезинфекция ? 😀😀😀
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16.06.2020 22:22
+5
ніфуя святого!
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16.06.2020 22:22
+5
Зачем тогда и летать?
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16.06.2020 22:22
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Причем алкоголь и корона ? Ладно мексиканцы приостановили производство пива Corona
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16.06.2020 22:21 Ответить
Блин, а как же спиртовая дезинфекция ? 😀😀😀
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16.06.2020 22:22 Ответить
признана бесполезной. я не про производителей дезинфекторов.
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16.06.2020 22:50 Ответить
ніфуя святого!
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16.06.2020 22:22 Ответить
Зачем тогда и летать?
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16.06.2020 22:22 Ответить
Зачем тогда и летать?

Ничто так не сокращает расстояния , как лететь в нетрезвом состоянии!...
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16.06.2020 22:36 Ответить
Даже звери себе такого не позволяют...
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16.06.2020 22:24 Ответить
ЕНТО АлкоГеноцид!!
Трезвым никада не летал!!
🤣🤣
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16.06.2020 22:29 Ответить
а зараз ти також як завжди?
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16.06.2020 22:35 Ответить
Нююю, заздриш??
Всі живі ...
Плазун ти??))
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16.06.2020 22:53 Ответить
У обрезанного из МАУ уже давным - давно не пить, не есть не дают.
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16.06.2020 22:35 Ответить
За дополнительные 5 шекелей там скоро командир ми...т будет делать
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16.06.2020 22:53 Ответить
Я просто залишу це тута...
https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/viski-dopomoglo-brytantsevi-podolaty-koronovirus.html Віскі допомогло британцеві подолати короновірус
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16.06.2020 23:07 Ответить
ирландцы не могут запретить алкоголь - это утопия
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16.06.2020 23:55 Ответить
НУ дык правильно - как можно антисептик запрещать в эпидемию???
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17.06.2020 00:27 Ответить
???
А ціни на квитки вони зменшили ? Тобто весь час польоту треба бути в масці ?
Дурдом Веселка.
Я знаю людей, які бояться літати, але треба ...
Тому вони п*ють.
Сподіваюся, до наступного року істерія пройде.
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17.06.2020 01:00 Ответить
Пассажирам на борту будет предложен чай, кофе, и прочие горячительные напитки (с)
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17.06.2020 06:28 Ответить
 
 