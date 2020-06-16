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Киевлянин угрожал взорвать дом, открыв газ в своей квартире, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать многоэтажный дом, открыв газ в своей квартире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киевлянин угрожал взорвать дом, открыв газ в своей квартире, - Нацполиция 01

"По спецлинии 102 поступило сообщение от мужчины о том, что его сын угрожает взорвать дом, напустив в квартире газа. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, спасатели и аварийная бригада "Киевгаза". Квартира расположена на третьем этаже многоэтажки. Из квартир дома полицейские немедленно эвакуировали всех жителей, а само помещение работники профильных служб отключили от энерго- и газоснабжения", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что сын заявителя на кухне квартиры открыл все газовые конфорки.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, правонарушитель, 1978 г.р., объяснить свои действия четко не смог. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Топ комментарии
+5
Зебил увидев что все жильцы дома ненавидят Зелю решил отомстить клятым порохоботам взорвав дом?
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16.06.2020 22:37
+5
В тому році наштампували дефективну зелень.
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16.06.2020 22:47
+4
Он узнал что в мери Кієва будєт балотіроваться Бобкін.
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16.06.2020 22:36
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Он узнал что в мери Кієва будєт балотіроваться Бобкін.
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16.06.2020 22:36 Ответить
Шо не видно..увидев сначало фото сразу подумал шо калдырь,и лишь прочитав удостоверился в этом... карантин,работы нет,еще хуже нет перспектив.соглашусь шо скажите тот кто хочет работу найдет....
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16.06.2020 22:40 Ответить
Зебил увидев что все жильцы дома ненавидят Зелю решил отомстить клятым порохоботам взорвав дом?
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16.06.2020 22:37 Ответить
Вторченый того же года шо и бубочка , совпадение?
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16.06.2020 22:40 Ответить
Не думаю......
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16.06.2020 22:41 Ответить
В тому році наштампували дефективну зелень.
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16.06.2020 22:47 Ответить
По-моему, на цензоре эпидемия зеленофобов. Любая новость воспринимается через призму истерики: "Зеленский у власти! Мы все умрем!" Мне самому не нравится этот президент и его команда, я жду, когда он покинет этот пост, но - глядя на вас, идиоты, мне кажется, что Украину накрыла эпидемия не коронавируса, а истеричных фанбоев-свидетелей секты Порошенко.
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16.06.2020 22:48 Ответить
Ты жди, а кто-то под суд над Порошенко придет, и в основной массе это будут не русофобы, а:"лица категорически отказывающиеся от получения паспорта РФ".
Ну а ты жди.
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16.06.2020 23:34 Ответить
Согласен, у педрочеров истерика и паранойя - им везде мерещится злобный страшный Зе, который хочет засадить их кумира Пепу в турму
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17.06.2020 07:53 Ответить
И кто его задерживал? Волонтеры, диванные эксперты, жильцы, журналисты желтой прессы? А! Менты? Они таки....Я не мент, сразу сообщаю и родичей ментов не имею...
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16.06.2020 22:52 Ответить
И что далее?
Родичей в ментуре нет, друзей несколько.
Основания для задержания категорией людей:"Волонтеры, диванные эксперты, жильцы, журналисты желтой прессы?" - отсутствуют.
Как и основания:" применять средства физического воздействия" к гражданину действия которого не представляют угрозы менту и окружающим. Я не увидел, что тело лежащее на асфальте несло угрозу.
Учи матчасть.
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16.06.2020 23:41 Ответить
надо было чтобы ты унюхал газ без изучения матчасти...
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17.06.2020 17:48 Ответить
У тебя две буквы в фамилии нужно поменять:
Д и Б на П и Д
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17.06.2020 18:45 Ответить
тебе бы мозги поменять, но еще не научились...Только Бог меняет сердца .Обратись к Нему!
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17.06.2020 21:40 Ответить
Если мне менять мозги, то я стану таким как ты, а вас и так 73%. ))))
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18.06.2020 09:25 Ответить
поменяй сердце!
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20.06.2020 20:01 Ответить
Хватит, вы в апреле прошлого года уже одну замену сделали)))
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20.06.2020 21:23 Ответить
Благодаря Арсену Авакову в Украине работает професиональная полиция .
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16.06.2020 23:25 Ответить
объяснить свои действия четко не смог

Довольно типично для представителя простога нарида.
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17.06.2020 02:48 Ответить
 
 