Киевлянин угрожал взорвать дом, открыв газ в своей квартире, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать многоэтажный дом, открыв газ в своей квартире.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"По спецлинии 102 поступило сообщение от мужчины о том, что его сын угрожает взорвать дом, напустив в квартире газа. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, спасатели и аварийная бригада "Киевгаза". Квартира расположена на третьем этаже многоэтажки. Из квартир дома полицейские немедленно эвакуировали всех жителей, а само помещение работники профильных служб отключили от энерго- и газоснабжения", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что сын заявителя на кухне квартиры открыл все газовые конфорки.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, правонарушитель, 1978 г.р., объяснить свои действия четко не смог. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Ну а ты жди.
Родичей в ментуре нет, друзей несколько.
Основания для задержания категорией людей:"Волонтеры, диванные эксперты, жильцы, журналисты желтой прессы?" - отсутствуют.
Как и основания:" применять средства физического воздействия" к гражданину действия которого не представляют угрозы менту и окружающим. Я не увидел, что тело лежащее на асфальте несло угрозу.
Учи матчасть.
Д и Б на П и Д
Довольно типично для представителя простога нарида.