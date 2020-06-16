Киевлянин угрожал взорвать дом, открыв газ в своей квартире, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать многоэтажный дом, открыв газ в своей квартире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По спецлинии 102 поступило сообщение от мужчины о том, что его сын угрожает взорвать дом, напустив в квартире газа. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, спасатели и аварийная бригада "Киевгаза". Квартира расположена на третьем этаже многоэтажки. Из квартир дома полицейские немедленно эвакуировали всех жителей, а само помещение работники профильных служб отключили от энерго- и газоснабжения", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что сын заявителя на кухне квартиры открыл все газовые конфорки.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, правонарушитель, 1978 г.р., объяснить свои действия четко не смог. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.