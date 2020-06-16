Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму

Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей оккупированного Крыма.

Об этом говорится в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, что является элементом репрессивной политики государства-агрессора в отношении граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является "преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины". Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в АР Крым и Севастополь", - говорится в обращении постпреда к генсеку ООН.

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Как отмечает Кислица в письме, Украина сохраняет решимость защищать права и интересы своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму. В то же время, украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

"Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлена ​​вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркивается в письме украинского дипломата генеральному секретарю ООН.

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