Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму
Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей оккупированного Крыма.
Об этом говорится в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, что является элементом репрессивной политики государства-агрессора в отношении граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", - отмечается в документе.
При этом подчеркивается, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является "преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины". Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.
"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в АР Крым и Севастополь", - говорится в обращении постпреда к генсеку ООН.
Как отмечает Кислица в письме, Украина сохраняет решимость защищать права и интересы своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму. В то же время, украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.
"Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлена вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркивается в письме украинского дипломата генеральному секретарю ООН.
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Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
С другой стороны, когда лавровская дочка решила, что ей не по пути с кацапстаном, и что в США жизнь комфортнее, да и лапотная родина любится ностальгичнее издалека, она просто собрала свою лавровскую жопу в горстку и уехала туда, где рюзьке не в чести...
Поэтому, как я мыслю, обпаспортизяченные крысчане могут оставаться рюзьке на всю голову... но где-нибудь в сибирских ипенях. А вот территорию украинскую пусть вернут Украине. Короче говоря, руские свиньи, уйопен зи бите нах сибирия. Это же, с моей т.з., справедливо и в отношении бамбаса, плюс репарации за ущерб украине... повторюсь, это - исключительно мое мнение, потому что Крым - уникальный уголок природы, а по населению не скучаю...
давай посмотрим до первой мировой войны территорию. и определим террористов.
я правильно понимаю, что с украинским паспортом в сша, ты не украинец, а говно?
или сша уже территория украинцев?
"А вот территорию украинскую пусть вернут Украине" - берешь друга, брата, отца и вперед. возвращай крым. как ты думаешь, сша когда-нибудь вернут техас мексике?
Второе: США не обязаны возаращать ни Калифорнию, ни Тэксез Мексике, поскольку та история принадлежит периоду великих переделов. ********* реил, что может повернуть историю вспять? Смотри на этого Емелю на печи с позиции начало 90-х, нефть в обмен не продовольствие... эта руская гнида сама запросит о пощаде со всеми своими гиппппперзвуковыми мультяшками. Кацапстан воплощен в "адмирале кузнецове"... это корыто - олицетворение эрэфии. И точка.
Третье... ты немного сбавь тон... ты не в той позиции, чтобы мне говорить "берешь друга, брата, отца и вперед"... when in Rome do as the Romans do...
Ну и в-остальных, национальности, границы, etc - какая-то софистика... разбирайся сам. Я сказал, что сказал...