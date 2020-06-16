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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму

Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму

Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей оккупированного Крыма.

Об этом говорится в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, что является элементом репрессивной политики государства-агрессора в отношении граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является "преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины". Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в АР Крым и Севастополь", - говорится в обращении постпреда к генсеку ООН.

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Как отмечает Кислица в письме, Украина сохраняет решимость защищать права и интересы своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму. В то же время, украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

"Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлена ​​вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркивается в письме украинского дипломата генеральному секретарю ООН.

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Топ комментарии
+9
Та і на донбасі всіх окацапили.
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16.06.2020 23:06
+6
давайте начистоту... крысы не идентифицировали себя как украинцы. Отсюда и эта никчемная автономия, кордон на Сиваше с экологическими сборами, непонятный статус севастополя, кацапский флот, наплыв лаптей в сезон и радость крыс по поводу оплаты картонных ночлежек *******... много индикаторов. Поэтому крысы были потенциально готовы к такому повороту событий.
С другой стороны, когда лавровская дочка решила, что ей не по пути с кацапстаном, и что в США жизнь комфортнее, да и лапотная родина любится ностальгичнее издалека, она просто собрала свою лавровскую жопу в горстку и уехала туда, где рюзьке не в чести...
Поэтому, как я мыслю, обпаспортизяченные крысчане могут оставаться рюзьке на всю голову... но где-нибудь в сибирских ипенях. А вот территорию украинскую пусть вернут Украине. Короче говоря, руские свиньи, уйопен зи бите нах сибирия. Это же, с моей т.з., справедливо и в отношении бамбаса, плюс репарации за ущерб украине... повторюсь, это - исключительно мое мнение, потому что Крым - уникальный уголок природы, а по населению не скучаю...
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16.06.2020 23:33
+4
Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2083
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16.06.2020 23:12
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Та і на донбасі всіх окацапили.
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16.06.2020 23:06 Ответить
ВР теж частково з пачпортами вялікой і магучєй.
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16.06.2020 23:18 Ответить
"морды друзей путина", назначенные шмарклей:
Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
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16.06.2020 23:48 Ответить
Хіба "крисам" ксива потрібна, вони є тварини.
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16.06.2020 23:11 Ответить
Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2083
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16.06.2020 23:12 Ответить
Це та миша, яка нещодавно зжерла 2700 вагонів зерна?)))
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16.06.2020 23:24 Ответить
це щур-мутант - пристосуванець , двогорбий крисманін - "корабель кримських степів", він чекає віришення питання подачі води та на більш вищий рівень, бо що якщо йому одразу перетнути тоненьку "червону лінію", то можно послизнутися та не вилізти ...
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16.06.2020 23:34 Ответить
А шо? Улучшили... пьют же коые из жопы лемура или кого-то там... причем, самый дорогой кофе. Вот... теперь зерна из жопы мыши только пиобреи в цене... все 2700 вагинов...
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16.06.2020 23:37 Ответить
Хватит на сегодня😂🌷
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16.06.2020 23:24 Ответить
Шо, полєчіл?)))
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16.06.2020 23:29 Ответить
Правду говоря, єслі начать раздавать амеріканскіє паспорта, то за русскімі патріотамі нє дотолпішся.
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16.06.2020 23:27 Ответить
давайте начистоту... крысы не идентифицировали себя как украинцы. Отсюда и эта никчемная автономия, кордон на Сиваше с экологическими сборами, непонятный статус севастополя, кацапский флот, наплыв лаптей в сезон и радость крыс по поводу оплаты картонных ночлежек *******... много индикаторов. Поэтому крысы были потенциально готовы к такому повороту событий.
С другой стороны, когда лавровская дочка решила, что ей не по пути с кацапстаном, и что в США жизнь комфортнее, да и лапотная родина любится ностальгичнее издалека, она просто собрала свою лавровскую жопу в горстку и уехала туда, где рюзьке не в чести...
Поэтому, как я мыслю, обпаспортизяченные крысчане могут оставаться рюзьке на всю голову... но где-нибудь в сибирских ипенях. А вот территорию украинскую пусть вернут Украине. Короче говоря, руские свиньи, уйопен зи бите нах сибирия. Это же, с моей т.з., справедливо и в отношении бамбаса, плюс репарации за ущерб украине... повторюсь, это - исключительно мое мнение, потому что Крым - уникальный уголок природы, а по населению не скучаю...
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16.06.2020 23:33 Ответить
Совершенно в дырочку-самоидентификация по этносу к национальности в Украине отношения не имеет(у укров 67-м основных этногруп).Национальность-это принадлежость к територии украинцев,которая определяется международными границами.Всякое изменение конституционного строя на територии Украины есть ничто иное,как оккупация,где оккупант-террорист,а население-заложники террориста.Самоидентифицирующие же себя украинцами за рубежем должны исполнять законы того государства,где они находятся(К диким козломордым не относится)
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17.06.2020 00:37 Ответить
Всякое изменение конституционного строя на територии польши есть ничто иное,как оккупация,где оккупант-террорист,а население-заложники террориста.
давай посмотрим до первой мировой войны территорию. и определим террористов.
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17.06.2020 01:19 Ответить
******
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17.06.2020 01:38 Ответить
"Национальность-это принадлежость к територии украинцев,которая определяется международными границами"
я правильно понимаю, что с украинским паспортом в сша, ты не украинец, а говно?
или сша уже территория украинцев?
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17.06.2020 01:22 Ответить
(К диким козломордым не относится)
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17.06.2020 01:33 Ответить
украинцы за несколько веков себя не идентифицировали как поляки в польско-литовском княжестве. а ты хочешь за 50 лет чего подобного от крымчан?
"А вот территорию украинскую пусть вернут Украине" - берешь друга, брата, отца и вперед. возвращай крым. как ты думаешь, сша когда-нибудь вернут техас мексике?
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17.06.2020 01:16 Ответить
во-первых, ты сравнил жопу с пальцем. Эрэфия сравнима, разве что, с Монтаной... или с Окла-fucking-хомой - 50-й частью США...
Второе: США не обязаны возаращать ни Калифорнию, ни Тэксез Мексике, поскольку та история принадлежит периоду великих переделов. ********* реил, что может повернуть историю вспять? Смотри на этого Емелю на печи с позиции начало 90-х, нефть в обмен не продовольствие... эта руская гнида сама запросит о пощаде со всеми своими гиппппперзвуковыми мультяшками. Кацапстан воплощен в "адмирале кузнецове"... это корыто - олицетворение эрэфии. И точка.
Третье... ты немного сбавь тон... ты не в той позиции, чтобы мне говорить "берешь друга, брата, отца и вперед"... when in Rome do as the Romans do...
Ну и в-остальных, национальности, границы, etc - какая-то софистика... разбирайся сам. Я сказал, что сказал...
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17.06.2020 07:20 Ответить
Что-то Кислица скромно умалчивает про российский загран паспорт, за которым крымчане летают в Москву...
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16.06.2020 23:38 Ответить
Тю, а кулеба сказав, що похрін на порушення Закону. Щось про "фількину грамоту". І що виконувати Закон України, позбавляючи колаборантів українського громадянства, узеленські не планують
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17.06.2020 09:44 Ответить
Это предателям Родины на о. Позорных Крысаков всучивают от такие паспорта:
Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8017
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17.06.2020 12:34 Ответить
 
 