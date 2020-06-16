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Оснований для переноса ВНО нет. С 25 июня начинаем плановый процесс, - Шмыгаль

Оснований для переноса ВНО нет. С 25 июня начинаем плановый процесс, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Об этом премьер-министр заявил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил премьер.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО понятны. Это более 60 активных больных 100 тыс. населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональных показателя - количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тыс. населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО", - подытожил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о проведении ВНО будет принято до 20 июня, - Степанов

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7 п"ятниць на тижні.
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16.06.2020 23:59 Ответить
Вони злякались реакції народу. Це вже не перший раз.
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17.06.2020 00:14 Ответить
Маниакальной желание Бубочки "всем нравится", приведёт только к одному: его все будут ненавидеть.
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17.06.2020 00:22 Ответить
10 больных ежедневно у вас "было основанием" остановить весь общественный транспорт в стране.
А 600+ больных - "нет оснований"...
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17.06.2020 00:19 Ответить
Верю каждому слову!
https://ibigdan.livejournal.com/25185053.html Directed by Robert B Weide

Підстав для перенесення ЗНО немає. З 25 червня починаємо плановий процес, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 719
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17.06.2020 11:21 Ответить
Да нахй вы обосралися со своим ВНО - оно что есть, что нет, никакой разницы, все равно из дибилов, которых ваши школы выпускают, умственно полноценных уже никогда не сделаете.
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17.06.2020 12:28 Ответить
ЗНО не про умных, оно для сортировки.
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17.06.2020 12:46 Ответить
 
 