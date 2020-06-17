"Куда все? Какой все?", - кадры задержания Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк. ВИДЕО

В сеть вечером 16 июня попали кадры задержания Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства Катерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, видео задержания опубликовал адвокат Мангера Андрей Мурашкин.

Ранее перед судом, который должен был избрать ему меру пресечения, Мангер обвинил прокуроров в фальсификации, а сторона обвинения заявила о затягивании дела

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

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Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

В СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд. Защита подозреваемого заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.