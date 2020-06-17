"Куда все? Какой все?", - кадры задержания Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк. ВИДЕО
В сеть вечером 16 июня попали кадры задержания Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства Катерины Гандзюк.
Как передает Цензор.НЕТ, видео задержания опубликовал адвокат Мангера Андрей Мурашкин.
Ранее перед судом, который должен был избрать ему меру пресечения, Мангер обвинил прокуроров в фальсификации, а сторона обвинения заявила о затягивании дела
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.
В СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.
Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд. Защита подозреваемого заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.
Пожалуйста, подождите...
А вы еще не верите пирамидкам Гордона! Стыд вам и позор!
...
Перепрошую. Це ж не патріот, не волонтер і не ветеран АТО. Це свій чувак, якусь там лохушку кислотою вмив (а що було робити, коли вона береги втратила і на крутих почала батон кришити...)
Я її в мордокнизі знайшов.
А хіба барига Коломойський теж балотувався?
Я не кажу, що Мангера треба було покласти особою в стать і бити гумовою довбнею. Я про те, що сміття якось дуже вибірково працюють. Одним "пройдемте с нами", а інших, як от вчора протестувальника під час обирання запобіжної міри Стерненку, віддухопелили ногами.
І тут простежується одна дуже неприємна закономірність...
- За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью джигита... ...честью сестры и памятью предков.
- Нина, остановите их. Мы с вами современные люди. Это же средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс, но я готов признать свои ошибки.
- Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью.
- Вы не имеет права! Это - самосуд! Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
- А покупал ты ее по советским законам? Или по советским законам ты ее воровал?... (с)
Мангер ответит за содеянное, но полиции у нас нет, есть банда вооружённых обезьян
Якщо у вас є докази, надайте. Якщо це просто - язиком поляпати, то повідомляйте загал одразу - шо баба, яка мете, що до голови прийде. І загал так і віднесеться. Бо ми звикли до чоловічих слів прислуховуватись...