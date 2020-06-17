Против прохожих, которые в Одессе били водителя с инсультом, начали уголовное производство со статьей об умышленном убийстве. ВИДЕО
В Одессе неуправляемый автомобиль слетел с дороги и выскочил на пешеходную дорожку, травмы получил мужчина, чудом уцелели его беременная жена и ребенок, а возмущенные свидетели чуть не совершили самосуд над водителем - были уверены, что он под воздействием алкоголя или наркотиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об э том сообщает ТСН.
Регистратор соседней машины зафиксировал момент, когда после удара с другим авто "Тойота" выезжает на встречную полосу и вылетает на забор возле магазина. В этот момент там идет супружеская пара с ребенком. Авто сбивает мужчину, женщина чудом успевает отскочить. Удар был такой громкий, что работники соседних магазинов и офисов выскочили на улицу.
Если бы автомобиль отнесло на несколько метров дальше - жертв было бы не избежать. "Повезло, что он туда завернул, потому что на детской площадке в тот момент человек тридцать детей было и эти мамочки. Если бы он выехал даже сюда, а здесь было много людей, было бы гораздо хуже", - говорит работник соседнего офиса Виталий.
Пока одни свидетели вызывали скорую, другие - бросились на водителя "Тойоты". Пытались извлечь его из салона, применяли кулаки. Досталось и пассажиру, он пытался объяснить, что его товарищу за рулем стало плохо. Лишь впоследствии водителя без сознания вытащили из-за руля. Вместе со свидетелями реанимировать его пытаюлись патрульные.
Пострадавшего пешехода забрали в больницу, у него травмы ноги и головы, впрочем от госпитализации тот отказался. В шоковом состоянии его беременная жена. После аварии ее отвезли в женскую консультацию на проверку. Водителя без сознания срочно забирают в реанимацию, но не довозят. "По дороге в медицинское учреждение он умер. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца. Окончательную причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза", - отметили в полиции.
В райотдел полиция забрала несколько человек, которые били водителя. После показаний их отпустили. Привлекать ли их к ответственности - будет зависеть от выводов судмедэкспертов. После смерти водителя в полиции открыли производство сразу по двум статьям - нарушение правил дорожного движения и умышленное убийство, пока с пометкой "естественная смерть".
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Чому сміх? Тому що помер, е-е-еее... із спецефектами. Скажемо так: душа відлетіла на реінкарнацію через задню чакру
В метро, наскільки знаю, машиніст постійно тримає ногу на педалі. Якщо стане хмуйово - педаль відтискається, і потяг зупиняється (плюс йде відповідний сигнал на пульт). В машинах можна щось технологічніше робити... датчик серцебиття чи щось подібне...
Ай-яй-яй.
Хіба важко було подумати ? Воно ж видно по людині.
Случай печальный, это исключение, в основном водятлов надо пи...ть через одного каждый день, в целях профилактики. Тысячи погибших в авариях, десятки, сотни тысяч покалеченных ( а это инвалиды, содержание которых ложится на плечи налогоплательщиков, а не на виновника аварии, как в нормальных странах.)
Ты неадекват? Меня в молодости дед подвёз, на вопрос куда летим 120 км/ч, он ответил- разве это скорость, вот когда я в войну с "мессерами" сражался, то там была скорость. Летчиком-истребителем в войну был дед.
Простий приклад: іноді бісять молоді мамаші певного типу. Оті ТПшки, в яких тугосері роблять среньк-среньк сахарними пропердольками і дудонять вкусносісю. І яким "все должны, раздайся море - я тут с личинусом и коляской! имею право загородить своим тарантасом весь проход, а вы стойте и ждите, я с подружкой по телефону лялякаю!"
Але вчинити над такою дурепою жорсткий самосуд - це явно занадто. Такого "борцуна" - однозначно у буцигарню. Бо звірячий самосуд схвалювати не можна.
нужно равнять количество.
Якщо б твої рідні потрапили в таку ситуацію і їх добили кулаками,ти теж би захищав нападників????
Я спитав чи є у неї наліпка "червоний хрест" на склі? Адже і бандюки і менти загалом поважають медиків.
- Нема. По-перше я не маю достатніх навичок реанімації. Так, "проходили", заліки здавали, але зробити це впевнено я навряд чи зможу. А потім, в разі чого, нести принаймні моральну відповідальність. По-друге, зазвичай лікарі возять з собою професійну аптечку і це може привернути увагу наркоманів.
Ось так реалії суспільства відлякують молодих, ще не зіпсосованих системою медиків.
Отличный ведь повод с помощью этого редчайшего случая загнать терпил в стойло ещё глубже.
Якщо б твої рідні потрапили в таку ситуацію і їх добили кулаками,ти теж би захищав нападників?
Мужчина догнал и остановил машину с водителем,
который потерял сознание за рулем: в сеть попало видео
http://www.facebook.com/watch/?v=944970832645334 www.facebook.com/watch/?v=944970832645334
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Наші люди вже звикли до таких випадків, коли п"янь та рвань різна вилітає на пішоходні переходи чи тротуари і зупинки, або в подвір"я влітає, Тож і така реакція. Але, в даному випадку перестарались.. Спека така, що люди вмирають за кермом і просто на вулиці.
вопрос закончен