Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат
Минимум 20 индийских военнослужащих были убиты во время столкновения с китайскими войсками в приграничных западных Гималаях.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС, об этом заявили индийские чиновники.
Сначала индийская армия заявила, что трое ее солдат были убиты, добавив, что обе стороны понесли потери. Однако позже чиновники заявили, что умерли еще несколько тяжело раненых военнослужащих.
Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в пограничном районе в течение последних 45 лет.
Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении достигнутой на прошлой неделе соглашения о соблюдении линии фактического контроля (LAC) в долине Галван.
Согласно индийской заявлением, "ожесточенное враждебно столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить имеющиеся там границы".
Китай не подтвердил никаких потерь, но обвинил Индию в пересечении границы с китайской стороной.
Прессекретар Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Индия в понедельник дважды пересекала границу, "провоцируя и нападая на китайских военнослужащих, что привело к серьезной физической конфронтации между пограничными войсками с обеих сторон".
Местные СМИ сообщают, что "индийские солдаты были избиты до смерти", но от военных не было никакого подтверждения.
Отметим, что линия фактического контроля в долине Галван самом деле плохо разграничены. Наличие рек, озер и снежных покровов означает, что линия может измениться. Солдаты по обе стороны представляют две крупнейшие армии мира.
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Бывал в Пакистане..
-Нет, но знаю индуса с северной части Индии. Говорит, что с Пакистаном там серьёзные разногласия. Вот и делаю вывод, что конфликт между Индией и Китаем Пакистану будет только на руку. Разве, не логично?
НО, когда Я участвовал в поставке оружия
в Пакистан в 80-х , получил -нефиг вмешиваться, от какогото офицера с взводом автоматчиком..
В Индии наооборот было!!
Я делал свою работу и выполнял приказы..
Така фигня, малята..😃
Сотню-другую тысяч потерь ни Индия, ни Китай даже особо не заметят. Там отношение к жизни и к личности очень отличается от европейского и даже совкового.
В Гонконге Китай почти полгода абсолютно безнаказанно мочил людей.
Все утерлись и сделали вид, что ничего не было. Более того, те западные конторы, которые пытались как-то помоч хотя бы информационной поддержкой Китай быстро потушил вплоть до удаления интернет-сервисов.
Смотрим дату видео: 10.06.2020.
Так что индусы к этому конфликту явно готовились уже неделю назад.
Это смутно мне напоминает индо- пакистанский инцидент...
Китай, похоже, от пандемии уже оправился.
Та да...
Индусы как бы тоже азиаты, и их армия совсем не травоядная - менталитет там правильный. Кстати, Пакистану они вломили нехило, особенно в 1971
а по поводу войны: ну вот не верю я в серьезную боеспособность ни китайси, ни индеев...вобщим кровищи бестолковой будет много, но результат сомнителен...