Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат

Минимум 20 индийских военнослужащих были убиты во время столкновения с китайскими войсками в приграничных западных Гималаях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС, об этом заявили индийские чиновники.

Сначала индийская армия заявила, что трое ее солдат были убиты, добавив, что обе стороны понесли потери. Однако позже чиновники заявили, что умерли еще несколько тяжело раненых военнослужащих.

Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в пограничном районе в течение последних 45 лет.

Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении достигнутой на прошлой неделе соглашения о соблюдении линии фактического контроля (LAC) в долине Галван.

Согласно индийской заявлением, "ожесточенное враждебно столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить имеющиеся там границы".

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Китай не подтвердил никаких потерь, но обвинил Индию в пересечении границы с китайской стороной.

Прессекретар Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Индия в понедельник дважды пересекала границу, "провоцируя и нападая на китайских военнослужащих, что привело к серьезной физической конфронтации между пограничными войсками с обеих сторон".

Местные СМИ сообщают, что "индийские солдаты были избиты до смерти", но от военных не было никакого подтверждения.

Отметим, что линия фактического контроля в долине Галван самом деле плохо разграничены. Наличие рек, озер и снежных покровов означает, что линия может измениться. Солдаты по обе стороны представляют две крупнейшие армии мира.

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