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Индия (394) Китай (2790) конфликт (823)

Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат

Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат

Минимум 20 индийских военнослужащих были убиты во время столкновения с китайскими войсками в приграничных западных Гималаях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС, об этом заявили индийские чиновники.

Сначала индийская армия заявила, что трое ее солдат были убиты, добавив, что обе стороны понесли потери. Однако позже чиновники заявили, что умерли еще несколько тяжело раненых военнослужащих.

Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в пограничном районе в течение последних 45 лет.

Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении достигнутой на прошлой неделе соглашения о соблюдении линии фактического контроля (LAC) в долине Галван.

Согласно индийской заявлением, "ожесточенное враждебно столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить имеющиеся там границы".

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Китай не подтвердил никаких потерь, но обвинил Индию в пересечении границы с китайской стороной.

Прессекретар Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Индия в понедельник дважды пересекала границу, "провоцируя и нападая на китайских военнослужащих, что привело к серьезной физической конфронтации между пограничными войсками с обеих сторон".

Местные СМИ сообщают, что "индийские солдаты были избиты до смерти", но от военных не было никакого подтверждения.

Отметим, что линия фактического контроля в долине Галван самом деле плохо разграничены. Наличие рек, озер и снежных покровов означает, что линия может измениться. Солдаты по обе стороны представляют две крупнейшие армии мира.

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Топ комментарии
+33
Чего-то китайской версии веры нет...
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17.06.2020 01:38
+24
Китайцы лучше бы кацапню расстреливали.Индусы такие вояки,что скорее сами себя замочат.
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17.06.2020 03:15
+15
Да замес может быть нехилый!,согласен!,тут надо ООН глубочаеше обеспокоится!!!
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17.06.2020 02:26
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Чего-то китайской версии веры нет...
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17.06.2020 01:38 Ответить
Комуняки ж,им брехать это природно
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17.06.2020 10:40 Ответить
Дашь пальчик- откусят руку..
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17.06.2020 01:42 Ответить
А вы говорили астероид упадет. Нравится этот нескучный год.
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17.06.2020 01:49 Ответить
Китай с Пакистанцами снюхается против Индии у каждого ядрен батон на низком старте . за индусов Штаты вступятся . Израиль против пакистанцев .... и пошла веселуха в стороне ни у кого отпетлять не получиться
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17.06.2020 02:12 Ответить
Да замес может быть нехилый!,согласен!,тут надо ООН глубочаеше обеспокоится!!!
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17.06.2020 02:26 Ответить
а вєлікая цапія не вступиться? вони ж там бріксом порєшають, нє?
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17.06.2020 03:35 Ответить
Кацапам будь-який конфлікт поза їх зоною прямих інтересів вигідний. Це відволікає увагу світу від України.
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17.06.2020 07:26 Ответить
Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат - Цензор.НЕТ 4843Между Индией и Китаем в приграничном районе Гималаев произошел военный конфликт - погибло несколько солдат - Цензор.НЕТ 7719"Пустя они хоть глётки дрюг дрюгу повыгрызают... ин ша́'а Ллах"- глава МИД Пакистана высказался по поводу конфликта.
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17.06.2020 01:56 Ответить
Пакостник еще тот...
Бывал в Пакистане..
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17.06.2020 02:07 Ответить
Почему?
-Нет, но знаю индуса с северной части Индии. Говорит, что с Пакистаном там серьёзные разногласия. Вот и делаю вывод, что конфликт между Индией и Китаем Пакистану будет только на руку. Разве, не логично?
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17.06.2020 02:11 Ответить
Может Мое субьективное ИМХО....
НО, когда Я участвовал в поставке оружия
в Пакистан в 80-х , получил -нефиг вмешиваться, от какогото офицера с взводом автоматчиком..
В Индии наооборот было!!
Я делал свою работу и выполнял приказы..
Така фигня, малята..😃
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17.06.2020 02:32 Ответить
Это шопито будет плохо для всех землян!
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17.06.2020 02:43 Ответить
Ой да ладно. Почитай, какое мочилово было в 60-х и 70-х в Азии, Африке, Ю.Америке.

Сотню-другую тысяч потерь ни Индия, ни Китай даже особо не заметят. Там отношение к жизни и к личности очень отличается от европейского и даже совкового.
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17.06.2020 02:56 Ответить
Не те времена!выгляни в окно,глянь интернет есть?!,ааа ты не увидишь в окно,а он есть,так что там тоже Люди !,и все знают!,тыж е у них почему то на али заказываешь!)удачи Брат!
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17.06.2020 03:04 Ответить
!!!
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17.06.2020 08:34 Ответить
И шо интернет?
В Гонконге Китай почти полгода абсолютно безнаказанно мочил людей.
Все утерлись и сделали вид, что ничего не было. Более того, те западные конторы, которые пытались как-то помоч хотя бы информационной поддержкой Китай быстро потушил вплоть до удаления интернет-сервисов.
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17.06.2020 11:37 Ответить
ой ли Деточка 80 е - ещё СССР и к пакам СССР не чего не поставлял
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17.06.2020 06:27 Ответить
Ви навіть тоді в яйках діда щей сперматозоїдом не були..))
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17.06.2020 07:18 Ответить
Китай і Пакистан давні союзники в регіоні. В обох держав територіальні спори з Індією.
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17.06.2020 07:28 Ответить
https://youtu.be/Mav-ppzwbfA Появились свежие кадры с индийско-китайской границы. Бескрайняя колонна индийских военных грузовиков направляется прямиком в спорный район. (ссылку тыц)

Смотрим дату видео: 10.06.2020.

Так что индусы к этому конфликту явно готовились уже неделю назад.
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17.06.2020 02:37 Ответить
Шо они там поделить не могут? Ледники?
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17.06.2020 03:06 Ответить
Тибет
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17.06.2020 06:27 Ответить
ледники питают такие реки как Инд . Ганг и Брахмапутра
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17.06.2020 08:23 Ответить
Хз. Мож там залежи какие-нить есть. А может это фетиш типа Карабаха.
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17.06.2020 11:33 Ответить
55 грузовиков 6 дней назад. Только не понятно с какой стороны, с индусской или с китайской. Если так, то весело: две крупнейших страны мира , в каждой больше миллиарда человек. Итого- 30% населения МИРА. Да еще обе- с ядерным оружием . И Раша не применет вмешаться, если еще не вмешалась. Да и остальные тоже . Вот вам и третья мировая... Но я надеюсь на мудрое руководство Китая и Индии, и надеюсь конфликт уладят. Не в первый же раз конфликт .
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17.06.2020 05:52 Ответить
Не в первый же раз конфликт .

Это смутно мне напоминает индо- пакистанский инцидент...
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17.06.2020 09:17 Ответить
Китайцы лучше бы кацапню расстреливали.Индусы такие вояки,что скорее сами себя замочат.
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17.06.2020 03:15 Ответить
👍🤣
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17.06.2020 03:46 Ответить
Индия развивается очень высокими темпами. Они ещё покажут себя в ближайшее время. В прошлом году зимой я была там, так когда отходили из порта в Мумбаи обратили внимание, что весь порт заставлен военными кораблями. У нас я такого не видела
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17.06.2020 06:50 Ответить
Если дураку надеть профессорский колпак,о дураком быть не перестанет. Даже у США есть определенный процент потерь от "дружественного огня".
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17.06.2020 07:19 Ответить
Вот почему Индия так активно скупала оружие в последние года. Наверно хочет вернуть себе утраченные территории?
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17.06.2020 07:23 Ответить
"Индусы такие вояки,что скорее сами себя замочат." - Значит кури Махабхарату.
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17.06.2020 06:55 Ответить
Ты бы ещё фильмы Болливуда посоветовал посмотреть.
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17.06.2020 07:20 Ответить
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17.06.2020 07:38 Ответить
Не, Болливуд - сраная попса. В отличие от.
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17.06.2020 08:40 Ответить
Против китайцев у Индии шансов никаких. Ничего кроме потерь. Избили индусов до полусмерти, от чего те потом умерли. Наверное кун-фу!
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17.06.2020 04:22 Ответить
Неизвестно. В этот конфликт весь мир может вмешаться. Вот тебе и третья мировая. Возможно.
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17.06.2020 05:55 Ответить
Та ну ладно. Там к 20 индийским еще 43 китайских трупа. Вряд-ли это кун-фу
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17.06.2020 08:16 Ответить
https://www.dialog.ua/war/209640_1592331691 С обоих сторон несколько десятков погибших. А если на карту посмотреть, то район между Индией, Китаем и Пакистаном.
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17.06.2020 06:36 Ответить
Джомолунгму и туристов не могут поделить?

Китай, похоже, от пандемии уже оправился.
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17.06.2020 06:46 Ответить
Граница Непала и Тибетского автономного округа(Китай).
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17.06.2020 07:25 Ответить
Точно. Посмотрела уже. Я уж подумала , что делят Гималаи с Эверестом
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17.06.2020 10:12 Ответить
Ничего хорошего в этом нет. Совсем! Плохо только.
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17.06.2020 06:53 Ответить
Дурью маются. К северу от Китая огромная, неосвоенная территория, населенная дикими племенами. Вот её и надо осваивать. Весь мир будет не против, а кто и против, те просто выразят глубокую озабоченность.
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17.06.2020 07:19 Ответить
Дурью маются. К северу от Китая огромная, неосвоенная территория, населенная дикими племенами.

Та да...
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17.06.2020 09:22 Ответить
Якщо серйозно, то китайським комуністам значно вигідніше вкладати ресурси в розвиток своїх внутрішніх регіонів, а не займатися авантюрами в тайзі серед вічної мерзлоти і без інфраструктури. Тому російський двоголовий пітух може наразі спати спокійно.
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17.06.2020 14:54 Ответить
Китаезы великие пздуны вместе с рашкой и севкореей
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17.06.2020 07:19 Ответить
Вот и еще одна войнушка. Сколько их уже на Земле. Твари комуняки начинают, а потом другие за ними разгребают всякое вагнеровское и прочее дерьмо. Рашка, китай, иран, кндр - одним миром мазаны. Кндр уже тоже начинает трясти железом перед Южной Кореей.
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17.06.2020 07:35 Ответить
Как они посмели воевать со второй армией мира!!!
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17.06.2020 08:04 Ответить
Между совком и Китаем не раз возникали крование погрничные бои (за территорию), но как показала история китайцы были абсолютно правы во всех конфликтах. Что касается индийской армии, то ей не стоит пырхаться, она уступает не только в вооружениях и ядерном потенциале, а менталитете, жесткий, хищный и бескомпромисный азитский образ мышления превосходит по беспощадности к себе и врагу "трааоядных" индусов!
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17.06.2020 08:24 Ответить
по методичкам ***..ла кремлевского, Китай решил расширить владения....но лучше бы на РФ это и делал бы
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17.06.2020 08:34 Ответить
Між Індією та Китаєм в прикордонному районі Гімалаїв стався військовий конфлікт - загинуло декілька солдатів - Цензор.НЕТ 8370
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17.06.2020 08:36 Ответить
Ну его на! такие интересности. К чертям собачьим.
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17.06.2020 08:42 Ответить
Выражаю свою глубочайшую обеспокоенность, иными словами, глубоко нас рать!
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17.06.2020 08:36 Ответить
а менталитете, жесткий, хищный и бескомпромисный азитский образ мышления превосходит по беспощадности к себе и врагу "трааоядных" индусов!

Индусы как бы тоже азиаты, и их армия совсем не травоядная - менталитет там правильный. Кстати, Пакистану они вломили нехило, особенно в 1971
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17.06.2020 08:40 Ответить
Китай за все время его существования не проявлял тенденции к территориальной экспансии. В отличие от экономической экспансии, в которой они мастера. Наоборот у китайцев силен изоляционизм. Кстати Россия забрала у Китая огромные территории Дальнего Востока и Забайкалья. Посмотрим как это обернется в будущем.
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17.06.2020 08:40 Ответить
По оценке военных спецов соотношение сил КНР и Индии примерно 3 к 1. А если учитывать ядерный потенциал и качество вооружений то и 5 к 1.
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17.06.2020 08:43 Ответить
видать суровый был махач, если только трупов пара десятков...
а по поводу войны: ну вот не верю я в серьезную боеспособность ни китайси, ни индеев...вобщим кровищи бестолковой будет много, но результат сомнителен...
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17.06.2020 08:52 Ответить
ядерный армагеддец может прийти оттуда, откуда не ждали.
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17.06.2020 10:17 Ответить
 
 