Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, один украинский воин получил боевую травму, ликвидирован наемник РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 - и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Faceboоk.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-мм калибра. Свою артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного, неподалеку от домов гражданских жителей.

Возле Крымского российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометов калибра 120 мм и вооружение боевых машин пехоты. Вблизи Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Орехово - автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки вооруженные формирования РФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинский защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика захватчики применили минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от украинских подразделений, противник прекратил обстрелы.

По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Орехово. По защитникам Луганского наемники РФ задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям врага украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сообщили в пресс-центре ОС.



