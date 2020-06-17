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ПДД (531) скорость (98) патрульная полиция (1804)

Система автофиксации зарегистрировала "гонки" на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды. ФОТО

Система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала двух водителей, которые двигались с высокой скоростью по автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

Так, 15 июня "самая большая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы госномера - AX110 ***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., скорость второго была - 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч".

Система автофиксации зарегистрировала гонки на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды 01

Также камеры автофиксации зарегистрировала 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

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Система автофиксации зарегистрировала гонки на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды 02

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985 ***. Он нарушал скоростной режим 8 раз.

Система автофиксации зарегистрировала гонки на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды 03
Фото: патрульная полиция

Система автофиксации зарегистрировала гонки на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды 04
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Топ комментарии
+8
Это шоб со снайперки не попали. Мертветчуковская ссыкливая свора, видать. Или Бубочкина.
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17.06.2020 08:00
+8
Елітне бидло(((
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17.06.2020 08:01
+4
Я вчера на трассе Харьков - Должанский ехал 120 под знаком 50 и обонял под знаком Обгон Запрещен, потому что впереди полз выпердок на ГАЗ 53, а ипучий Ленур закрыл 2 полосы трассы от Полтавы до Красногоровки. Из нормального европейского автобана сделали совковое 2 полосное "шоссе". Это точно отражает суть зельцевских "реформ" в Украине.
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17.06.2020 08:03
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Правила форума Совет форумчан
какой русский не любит быстрой езды.
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17.06.2020 07:49 Ответить
прямо в толстую сосну...
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17.06.2020 09:36 Ответить
Это шоб со снайперки не попали. Мертветчуковская ссыкливая свора, видать. Или Бубочкина.
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17.06.2020 08:00 Ответить
Елітне бидло(((
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17.06.2020 08:01 Ответить
Уже и отчетность по видео фиксации напоминает гонки, а не статистику.
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17.06.2020 08:01 Ответить
Слуга народа спешит
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17.06.2020 08:02 Ответить
Да не. Скорее петеботы. Ето они у нас богачи на новеньких джипах зажигают. А слуги народа на проклятых еаробляхах, если верить порохосрани
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17.06.2020 09:18 Ответить
Петеботов не знаю, а декларации слуг народа в свободном доступе. Там эпоха бедности точно закончилась)))
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17.06.2020 09:25 Ответить
Я вчера на трассе Харьков - Должанский ехал 120 под знаком 50 и обонял под знаком Обгон Запрещен, потому что впереди полз выпердок на ГАЗ 53, а ипучий Ленур закрыл 2 полосы трассы от Полтавы до Красногоровки. Из нормального европейского автобана сделали совковое 2 полосное "шоссе". Это точно отражает суть зельцевских "реформ" в Украине.
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17.06.2020 08:03 Ответить
Нюю, шоб стлоб вам дорогу перебежал..
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17.06.2020 08:07 Ответить
ничего не будет, правда если столб от жд, усиленный, то да
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17.06.2020 09:00 Ответить
8 раз по 500 будет 4000. Это стоимость поездки Киев-Харьков.
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17.06.2020 08:09 Ответить
Якщо заплатять за 10 днів ,то 225 х 8 = 1800
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17.06.2020 09:25 Ответить
Ждём больших результатов скорости и на гоночных авто
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17.06.2020 08:10 Ответить
Вночі ревли мациклєтки на проспекті. Теж гонки.
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17.06.2020 08:14 Ответить
Надо на перекрёстках,переходах фиксировать.В ФРГ на трассах вообще скорость не лимитирована.А вот в городе..Тут аваковщина просто жуёт сопли.
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17.06.2020 08:15 Ответить
там автобани , в нас на ямах машини будуть вилітать ,якщо таке зробить
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17.06.2020 09:26 Ответить
В ФРГ скорость не лимитирована только на одном виде трасс - автобанах - на других трассах в ФРГ скорость очень даже лимитирована.
И да, в Украине автобанов нет.
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17.06.2020 09:39 Ответить
Точно нет? А если найду?
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17.06.2020 10:07 Ответить
Ну, пошукай. Киев-Борисполь - и все.
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17.06.2020 10:41 Ответить
Киев-Борисполь - не автобан.
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17.06.2020 11:24 Ответить
А что такое вообще автобан? У нас такого понятия нет. Наиболее близкое - "Автомагистраль". Так вот, Киев-Борисполь - единственная дорога в Украине, где стоит знак "Автомагистраль" и где можно ехать 130 км/час
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17.06.2020 11:53 Ответить
Ну вот раз нет понятия, значит нет и автобанов.
На автобанах ограничения нет, а у нас на всех дорогах ограничение есть.
И Киев-Борисполь не соответствует автобану - она даже не огорожена по всей проятежнности - туда и животные выбежать могут, и человек выйти.
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17.06.2020 13:41 Ответить
Если найдешь - там и езди.
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17.06.2020 11:24 Ответить
Так устроили перекрёсток в чистом поле в 4х километрах за Глевахой, втыкнули светофор и камеры - вот оттуда вам третью фотку и показують.

Развязку строить? Не, не наш метод.
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17.06.2020 10:09 Ответить
Даже на автобанах в Германии очень часто имеются ограничения скорости (100,120 км/час) и радары в кустах после знака. И еще - там нет разрешения превысить скорость на 20 км/час !!!
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17.06.2020 10:36 Ответить
Может бубочка на ростов рванул
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17.06.2020 08:30 Ответить
Ну лишь бы не на евробляхах. Пускай развлекаются петеботы. Им Петя зарплаты поднял до европейского уровня, могут себе позволить
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17.06.2020 09:20 Ответить
тим АХам стодесятим навіть пісьма не слатимуть. Ну, шоп не нариватись, бо ясно шо то прокурваторські
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17.06.2020 11:04 Ответить
Что нам с этой информации, давайте новости о наказании таких водителей. А так, может они между собой понтуются, кто круче на камеру засветится, а потом в кальянной сидят и ржут с этих фоток.
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17.06.2020 12:36 Ответить
 
 