Система автофиксации зарегистрировала "гонки" на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды. ФОТО

Система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала двух водителей, которые двигались с высокой скоростью по автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

Так, 15 июня "самая большая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы госномера - AX110 ***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., скорость второго была - 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч".

Также камеры автофиксации зарегистрировала 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

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Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985 ***. Он нарушал скоростной режим 8 раз.



Фото: патрульная полиция