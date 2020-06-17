Система автофиксации зарегистрировала "гонки" на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды. ФОТО
Система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала двух водителей, которые двигались с высокой скоростью по автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.
Так, 15 июня "самая большая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы госномера - AX110 ***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., скорость второго была - 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч".
Также камеры автофиксации зарегистрировала 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.
Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985 ***. Он нарушал скоростной режим 8 раз.
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И да, в Украине автобанов нет.
На автобанах ограничения нет, а у нас на всех дорогах ограничение есть.
И Киев-Борисполь не соответствует автобану - она даже не огорожена по всей проятежнности - туда и животные выбежать могут, и человек выйти.
Развязку строить? Не, не наш метод.