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В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн

В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн

По состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировали 142 557 заражений COVID-19 за сутки, свыше 8,2 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 263 724 случая инфицирования и 446 122 смерти из-за коронавируса.

В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 132 (+ 849 за сутки), заболевших - 2 208 400 (+ 25 450 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 928 834 инфицированных (+ 37 278 за сутки) и 45 456 (+ 1 338 за сутки) летальных случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Буковине заболели коронавирусом 70 человек, всего - 4089. В больницах области заняты 43,6% коек, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 545 458 человек (+ 8 248 за сутки), количество смертей - 7 284 (+ 193 за сутки).

Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 354 161 (+ 11 135 за сутки), 11 921 летальный случай (+ 2 006 за сутки).

В Великобритании – 298 136 заболевших (+ 1 279 за сутки), умерли 41 969 пациентов (+ 233).

В Испании зарегистрировали 291 408 (+ 219 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 500 (+ 210) человек. Умерли 34 405 (+ 34) человек.

В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн 02

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.
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Топ комментарии
+2
Послаблення карантину дало прогнозований ефект
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17.06.2020 08:13
+1
сходите к психологу. если к нему вовремя не сходите, это чревато тем, что позже увезут к психиатру.
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17.06.2020 08:26
+1
Так есть уже доля "с вирусочком" в 0.1% от общей смертности, али ещё нет?
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17.06.2020 08:28
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Послаблення карантину дало прогнозований ефект
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17.06.2020 08:13 Ответить
Насувається 9-й вал як я і передбачав. Зустрічайте.
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17.06.2020 08:17 Ответить
та вже..
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17.06.2020 08:19 Ответить
сходите к психологу. если к нему вовремя не сходите, это чревато тем, что позже увезут к психиатру.
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17.06.2020 08:26 Ответить
Лови щурів, вірусолг.
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17.06.2020 08:41 Ответить
дератизация - хорошая противоэпидемическая мера
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17.06.2020 08:42 Ответить
Шо то таке?
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17.06.2020 08:45 Ответить
винищення щурів
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17.06.2020 08:47 Ответить
Увы нам.
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17.06.2020 08:43 Ответить
Индусов жестко накрыло походу. Хотя это оидаемо: они ж там на головах у друг друга живут. Куда там нашим "переполненым" электричкам в Киеве:
В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн - Цензор.НЕТ 3921
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17.06.2020 08:18 Ответить
Там какой-то район в Дели есть - жесть просто, как тараканы живут, но вируса там почти нету(если верить статистике)
если бы вирус был настолько беспощаден, то там заразились бы тупо все. но ехать и проверять, я конечно же, не буду))

Может Шива спасает смуглых, ну, или какой-то один из миллионов их божков. у нас же божок только один(но не Один), и то обосрался)
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17.06.2020 08:29 Ответить
_Он, если правда, выморил всех человеков кроме одной семьи без особых сантиментов. Ибо что? Пральна: ибо бог есть любовь!
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17.06.2020 08:45 Ответить
Я понял почему веропитеки так безжалостно держатся своей "веры". Это как совки - признаться, в т.ч. себе, что его дурачили самым примитивным образом.... мало кто сможет, не каждый сможет это сделать)
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17.06.2020 08:52 Ответить
_Почитай о деуструктивных культах и тоталитарных сектах, деперсонализации и перепрошивке личности с помощью применения целого комплекса мер, в т. ч. подменой смысла слов на новые, фальшивые. О Белом Братстве, сектах на Западе. Вообще о манипулировании и методах подавления личности (есть такая хрестоматия). В разрезе социологии, исследований о группах (в социологическом смысле), экспериментах доктора Милгрема весьма мрачная картинка вырисовывается о человечестве.

_Ну и фанатики отличаются от здравомыслящих людей тем, что не меняют собственных взглядов под давлением фактов, они просто отбрасывают факты.
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17.06.2020 09:03 Ответить
ок.
но совок и православие не настолько ломают личность. это тупо нежелание признать ся рабом и/или лохом. как объяснить шо совок, сидящий на соцобеспечении на Брайтоне, визжит шоб Путин ему ввел прямо в Манхеттен?(правда это не особо искренне) просто красножопая падаль боится се сказать: Да, я был рабом и мне скармливали гниль, но теперь я свободен и т.д.
Вместо этого петух кукурекает о кал.басе и том шо трава была повыше, а баб Клава - повежливей.
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17.06.2020 09:16 Ответить
Большинство болеют бессимптомно, последствия могут проявиться (или нет) в будущем. А в беднейших кварталах, скорее всего, тестов не делают и больные сами себе предоставлены, поэтому даже постфактум в статистику не попадают.
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17.06.2020 12:42 Ответить
да.
но нужно бы хотя бы.... ну шоб журники туда поехали и взяли у бомжей быстрые тесты. тогда мы получим статистику
а так - ну кому надо то шо "седня поймали 1000 зараженных"(которые уже передали вирус - 25тысячам, а некоторые уже ниже земли то)?
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17.06.2020 13:27 Ответить
Так есть уже доля "с вирусочком" в 0.1% от общей смертности, али ещё нет?
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17.06.2020 08:28 Ответить
Прошу лікарів ще раз мені, будь ласка, пояснити різницю між інфікованою та хворою людиною, бо я, напевне, чогось не розумію.
Вірніше, розумію, але з таким поданням інформації, виглядає, що - ні.
Дякую.
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17.06.2020 08:29 Ответить
Коли з"явиться кацахол, запитайте у нього. Він лікар.
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17.06.2020 08:44 Ответить
_Припустим (но не надо) вы только что заразились. Итак вы инфицированы, но ещё не больны. Инкубационный период. Так думаю (но я ещё не волшебник... (с))
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17.06.2020 08:48 Ответить
Шо? вот вы с вероятностью 80% инфицирован герпесом, но не больной. А вот когда будут симптомы - то таки да.
я пролетарий, но даже я это логически понимаю
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17.06.2020 08:53 Ответить
Шановні 5 копійок, https://censor.net/user/188648 і Борис Козлов.
Дякую. Я саме так і розумію.
Я тільки не розумію, чому інформацію нам подають завсім інакше:

Наприклад: Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 132 (+ 849 за сутки), заболевших - 2 208 400 (+ 25 450 за сутки).
І т.д. по кожній наведеній країні.

+25 450 за добу - це виявлені інфіковані чи не так ? New Cases ? Але нам подають як тих, хто захворів.

Те саме з новиною про Буковину: у заголовку пишуть =захворіло 70 осіб=, у той час, як в оригінальному тексті Осачука цього слова взагалі нема.
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17.06.2020 09:01 Ответить
*зовсім
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17.06.2020 09:02 Ответить
 
 