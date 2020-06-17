В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн

По состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировали 142 557 заражений COVID-19 за сутки, свыше 8,2 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 263 724 случая инфицирования и 446 122 смерти из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 132 (+ 849 за сутки), заболевших - 2 208 400 (+ 25 450 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 928 834 инфицированных (+ 37 278 за сутки) и 45 456 (+ 1 338 за сутки) летальных случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Буковине заболели коронавирусом 70 человек, всего - 4089. В больницах области заняты 43,6% коек, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 545 458 человек (+ 8 248 за сутки), количество смертей - 7 284 (+ 193 за сутки).

Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 354 161 (+ 11 135 за сутки), 11 921 летальный случай (+ 2 006 за сутки).

В Великобритании – 298 136 заболевших (+ 1 279 за сутки), умерли 41 969 пациентов (+ 233).

В Испании зарегистрировали 291 408 (+ 219 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 500 (+ 210) человек. Умерли 34 405 (+ 34) человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.