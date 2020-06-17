В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн
По состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировали 142 557 заражений COVID-19 за сутки, свыше 8,2 млн случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 263 724 случая инфицирования и 446 122 смерти из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 132 (+ 849 за сутки), заболевших - 2 208 400 (+ 25 450 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 928 834 инфицированных (+ 37 278 за сутки) и 45 456 (+ 1 338 за сутки) летальных случаев.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 545 458 человек (+ 8 248 за сутки), количество смертей - 7 284 (+ 193 за сутки).
Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 354 161 (+ 11 135 за сутки), 11 921 летальный случай (+ 2 006 за сутки).
В Великобритании – 298 136 заболевших (+ 1 279 за сутки), умерли 41 969 пациентов (+ 233).
В Испании зарегистрировали 291 408 (+ 219 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.
В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 500 (+ 210) человек. Умерли 34 405 (+ 34) человек.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.
Пожалуйста, подождите...
если бы вирус был настолько беспощаден, то там заразились бы тупо все. но ехать и проверять, я конечно же, не буду))
Может Шива спасает смуглых, ну, или какой-то один из миллионов их божков. у нас же божок только один(но не Один), и то обосрался)
_Ну и фанатики отличаются от здравомыслящих людей тем, что не меняют собственных взглядов под давлением фактов, они просто отбрасывают факты.
но совок и православие не настолько ломают личность. это тупо нежелание признать ся рабом и/или лохом. как объяснить шо совок, сидящий на соцобеспечении на Брайтоне, визжит шоб Путин ему ввел прямо в Манхеттен?(правда это не особо искренне) просто красножопая падаль боится се сказать: Да, я был рабом и мне скармливали гниль, но теперь я свободен и т.д.
Вместо этого петух кукурекает о кал.басе и том шо трава была повыше, а баб Клава - повежливей.
но нужно бы хотя бы.... ну шоб журники туда поехали и взяли у бомжей быстрые тесты. тогда мы получим статистику
а так - ну кому надо то шо "седня поймали 1000 зараженных"(которые уже передали вирус - 25тысячам, а некоторые уже ниже земли то)?
Вірніше, розумію, але з таким поданням інформації, виглядає, що - ні.
Дякую.
я пролетарий, но даже я это логически понимаю
Дякую. Я саме так і розумію.
Я тільки не розумію, чому інформацію нам подають завсім інакше:
Наприклад: Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 132 (+ 849 за сутки), заболевших - 2 208 400 (+ 25 450 за сутки).
І т.д. по кожній наведеній країні.
+25 450 за добу - це виявлені інфіковані чи не так ? New Cases ? Але нам подають як тих, хто захворів.
Те саме з новиною про Буковину: у заголовку пишуть =захворіло 70 осіб=, у той час, як в оригінальному тексті Осачука цього слова взагалі нема.