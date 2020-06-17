Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры убрало из перечня запрещенных на въезд в Украину российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала оккупированный Крым.

Приказ подписала на то время глава Минкульта Светлана Фоменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, изъяв из него Екатерину Варнаву", - говорится в указе.

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В мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет. Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине. В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.





