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Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры убрало из перечня запрещенных на въезд в Украину российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала оккупированный Крым.

Приказ подписала на то время глава Минкульта Светлана Фоменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, изъяв из него Екатерину Варнаву", - говорится в указе.

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В мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину сроком на 5 лет. Участницы Comedy Woman, в том числе и Варнава, в 2016 году на концерте в Крыму пели песню о президенте России Владимире Путине. В феврале 2020 года стало известно, что в 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать фильм "Восемь первых свиданий" от 2012 года, в котором играла Екатерина Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который также играл в нем одну из главных ролей.

Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину 01

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Топ комментарии
+85
Очередное достижение зетварей.
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17.06.2020 08:22
+53
ну так она же кентуха зелибобы. Нужно еще добронравову место в каб. мине предложить...
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17.06.2020 08:22
+39
"Cватов" включить в обязательную школьную программу и ввести предмет "клоуновединие"
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17.06.2020 08:41
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Поки ми тут "собачимось" - ЗЕкоманда успішно відволікає увагу на всілякі шмари,а тим часом приймають Закон про подачу води в Крим,Закон про референдум (по якому 73% зебілів приєднають Україну до раші), Закон про землю (по якому ми станемо батраками на своїй землі) і т. д. і т. п. Не піддавайтесь на інформаційні технології відволікання. Це як у фокусника - однією рукою підсовують нам цю шмару, а другою рукою приймають явно антиукраїнські Закони!!! Люди - схаменіться!!!
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17.06.2020 10:05 Ответить
НАДЕЮСЬ, ЧТО ЕЁ КТО-НИБУДЬ ПРИСТРЕЛИТ
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17.06.2020 10:28 Ответить
ілі витрахнєт до смєрті
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17.06.2020 11:12 Ответить
це нєнаказуйємо в отлічії от огнєстрєла
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17.06.2020 11:13 Ответить
Варнава не едь, а то вдруг камни с неба.
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17.06.2020 10:50 Ответить
кино на крови, а какая разница?
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17.06.2020 10:57 Ответить
Была бы у нас СБУ, глава минкульта уже сидела бы на допросекак минимум, но там начальником друг осла - Бакланов.
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17.06.2020 11:42 Ответить
Минкульт не может кому-то запретить или разрешить приезжать в страну или уезжать из страны. Запрет Варнаве снят силовиками.
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17.06.2020 12:47 Ответить
Бубочка своих ватных кентов собирает.
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17.06.2020 12:13 Ответить
Ну пусть приедет, посмотрю как ее встретят украинцы...)
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17.06.2020 12:16 Ответить
с радостью встретят, не переживай за неё. 73% олигофренов будут просто счастливы...
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17.06.2020 13:51 Ответить
Черноротая **** очень кстати зелёной власти для пропаганды единства с ***********. Эта расскажет.
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17.06.2020 13:00 Ответить
Конкректный кандидат на покраску причёски зелёнкой. Пусть заезжает.
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17.06.2020 13:55 Ответить
Конкректный кандидат на покраску причёски зелёнкой. Пусть заезжает.
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17.06.2020 13:56 Ответить
шльондрам скрізь у нас дорога
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17.06.2020 16:03 Ответить
Нужно ее так встретить в Украине, что бы она как можно быстрее сама захотела отсюда съе*аться.
У тварей нет ничего святого...
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17.06.2020 22:19 Ответить
ой, фсё, зрада, импичмент, все на майдан.
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18.06.2020 02:20 Ответить
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