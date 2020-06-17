На начало года в Украине зарегистрировано более 7,1 тыс. новых случаев гепатита С, всего инфицированы - 1,3 млн граждан, - ЦОЗ
По состоянию на начало этого года, в Украине зарегистрировано 7 179 новых случаев вирусного гепатита С (ВГС).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
По данным ЦОЦ, 87 269 человек находятся под контролем медиков. В 2019 году пролечено 7 302 человека с гепатитом С.
По состоянию на этот же период зафиксировано 1 848 новых случаев вирусного гепатита В (ВГВ). 23 631 человек находятся под контролем. В прошлом году пролечено 1 829 человек.
Всего же, по оценкам, 1 342 418 украинцев инфицированы ВГС и 559 341 - ВГВ.
Уберечься от гепатита В можно благодаря вакцинации. Вакцины против гепатита С не существует. Гепатит В настоящее время неизлечим, в то время, как гепатит С излечим.
По состоянию на 1 мая этого года от вирусного гепатита В вакцинировано 60 627 детей в возрасте до года, составляет 19,5% от плановых прививок.
Напомним, гепатит - это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения.
Гепатиты B и C - два основных типа вирусного гепатита, которые могут вызвать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.
ВГВ и ВГС является причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Согласно данным ВОЗ, около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C.
Пожалуйста, подождите...
а то еще не все зебилы сдохли.
1. Хтось (бо ж не від себе вони діють, а на чиєсь замовлення) вирішив перевірити реакцію населення ? Чи перебивається установка на вірус, чи ні ?
2. Просувається тема неминучості та невідворотності вакцини від ковіду ?
или это и по ТВ(новость данную) транслируют? если да, то да.(заказ чей-то)
Кстати - "пролечили" это как в статье о волонтере недавней? Ограбили и угробили. "врачи" у нас просто уровня Швейцарии чо.
Как цыгане: Позолоти скальпель, а не то.....(наблюет в брюшную полость от обиды)
там и без подтверждений видно.