На начало года в Украине зарегистрировано более 7,1 тыс. новых случаев гепатита С, всего инфицированы - 1,3 млн граждан, - ЦОЗ

По состоянию на начало этого года, в Украине зарегистрировано 7 179 новых случаев вирусного гепатита С (ВГС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

По данным ЦОЦ, 87 269 человек находятся под контролем медиков. В 2019 году пролечено 7 302 человека с гепатитом С.

По состоянию на этот же период зафиксировано 1 848 новых случаев вирусного гепатита В (ВГВ). 23 631 человек находятся под контролем. В прошлом году пролечено 1 829 человек.

Всего же, по оценкам, 1 342 418 украинцев инфицированы ВГС и 559 341 - ВГВ.

Уберечься от гепатита В можно благодаря вакцинации. Вакцины против гепатита С не существует. Гепатит В настоящее время неизлечим, в то время, как гепатит С излечим.

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По состоянию на 1 мая этого года от вирусного гепатита В вакцинировано 60 627 детей в возрасте до года, составляет 19,5% от плановых прививок.

Напомним, гепатит - это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения.

Гепатиты B и C - два основных типа вирусного гепатита, которые могут вызвать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.

ВГВ и ВГС является причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Согласно данным ВОЗ, около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C.