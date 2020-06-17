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гепатит (68) ЦОЗ (269)

На начало года в Украине зарегистрировано более 7,1 тыс. новых случаев гепатита С, всего инфицированы - 1,3 млн граждан, - ЦОЗ

На начало года в Украине зарегистрировано более 7,1 тыс. новых случаев гепатита С, всего инфицированы - 1,3 млн граждан, - ЦОЗ

По состоянию на начало этого года, в Украине зарегистрировано 7 179 новых случаев вирусного гепатита С (ВГС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

По данным ЦОЦ, 87 269 человек находятся под контролем медиков. В 2019 году пролечено 7 302 человека с гепатитом С.

По состоянию на этот же период зафиксировано 1 848 новых случаев вирусного гепатита В (ВГВ). 23 631 человек находятся под контролем. В прошлом году пролечено 1 829 человек.

Всего же, по оценкам, 1 342 418 украинцев инфицированы ВГС и 559 341 - ВГВ.

Уберечься от гепатита В можно благодаря вакцинации. Вакцины против гепатита С не существует. Гепатит В настоящее время неизлечим, в то время, как гепатит С излечим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав

По состоянию на 1 мая этого года от вирусного гепатита В вакцинировано 60 627 детей в возрасте до года, составляет 19,5% от плановых прививок.

На начало года в Украине зарегистрировано более 7,1 тыс. новых случаев гепатита С, всего инфицированы - 1,3 млн граждан, - ЦОЗ 01

Напомним, гепатит - это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения.

Гепатиты B и C - два основных типа вирусного гепатита, которые могут вызвать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.

ВГВ и ВГС является причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами. Согласно данным ВОЗ, около 325 млн человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C.

На начало года в Украине зарегистрировано более 7,1 тыс. новых случаев гепатита С, всего инфицированы - 1,3 млн граждан, - ЦОЗ 02
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Топ комментарии
+3
это пандемия, или ещё нет?
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17.06.2020 08:32
+2
А эти мудаки продолжают запрещать ввозить индийские дженерики. Привезли из Индии на 1300 баксов лекарств, которые реально помогли за 3 месяца. Местные шарлотаны в Украине требовали 8000 баксов, год лечения и шанс 10 %
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17.06.2020 08:36
+2
Вирус Гепатита С на порядок опаснее COVID-19. Пора подумать о карантине от Гепатита С, а там и другие заразы поспеют. Ну там Гепатит А (Болезнь Боткина, желтуха), Гепатит В и т д. Есть где жуликам от медицины разгуляться
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17.06.2020 08:50
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это пандемия, или ещё нет?
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17.06.2020 08:32 Ответить
угу, зелупа сейчас новый карантин введет...
а то еще не все зебилы сдохли.
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17.06.2020 08:36 Ответить
А що це сталося з ЦОЗ ?

1. Хтось (бо ж не від себе вони діють, а на чиєсь замовлення) вирішив перевірити реакцію населення ? Чи перебивається установка на вірус, чи ні ?
2. Просувається тема неминучості та невідворотності вакцини від ковіду ?
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17.06.2020 08:35 Ответить
вы думаешь шо цензор читает все население?
или это и по ТВ(новость данную) транслируют? если да, то да.(заказ чей-то)
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17.06.2020 08:39 Ответить
А эти мудаки продолжают запрещать ввозить индийские дженерики. Привезли из Индии на 1300 баксов лекарств, которые реально помогли за 3 месяца. Местные шарлотаны в Украине требовали 8000 баксов, год лечения и шанс 10 %
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17.06.2020 08:36 Ответить
Зачем Ной взял на ковчег кроме 100500 тонн зверей и корма для них, еще и вот эти все вирусы? неужели у него не было микроскопа электронного?

Кстати - "пролечили" это как в статье о волонтере недавней? Ограбили и угробили. "врачи" у нас просто уровня Швейцарии чо.
Как цыгане: Позолоти скальпель, а не то.....(наблюет в брюшную полость от обиды)
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17.06.2020 08:37 Ответить
Если бы Порошенко строил ковчег как Ной, то зебилов бы туда не пускали
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17.06.2020 08:38 Ответить
даже под новостью про кошек или не кошек, обязательно разведут срач про "побокобоков" и "здобилов"
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17.06.2020 08:40 Ответить
Зеля, подтверди свой диагноз!
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17.06.2020 08:40 Ответить
кокаиновая зависимость.

там и без подтверждений видно.
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17.06.2020 08:43 Ответить
Ниже ответил.
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17.06.2020 08:45 Ответить
Для полной демократии этого мало))
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17.06.2020 08:44 Ответить
Вирус Гепатита С на порядок опаснее COVID-19. Пора подумать о карантине от Гепатита С, а там и другие заразы поспеют. Ну там Гепатит А (Болезнь Боткина, желтуха), Гепатит В и т д. Есть где жуликам от медицины разгуляться
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17.06.2020 08:50 Ответить
Щяс тебе раскажут, что гепатит не передается воздушнокапельным. как впрочем и коронавирус. Всему причина грязные руки... иначе зачем педан и леся микитюк с длинными ногтями,да такими шо там целый букет трипаков, рассказывали шо нада мыть руки...
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17.06.2020 09:13 Ответить
Вероятность прямого контакта, что чиханут шморлей в лицо минимален, если канечно не попросить:
На початок року в Україні зареєстровано понад 7,1 тис. нових випадків гепатиту С, загалом інфіковано 1,3 млн громадян, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5508
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17.06.2020 09:14 Ответить
Коли з дорогущих маєтків бобрів зливну каналізацію нечистот проведено прямо в русло Дніпра , то звісно що буде гепатит і А і Б і С. Та це нікого не цікавить. Бездарність і бездіяльність з такими кадрами відібраних ( від розумних і патріотичних) олігофренів космополітів знищує Україну.
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17.06.2020 09:16 Ответить
 
 