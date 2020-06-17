Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса: "Шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены"
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавирус препаратом, который, по его словам,"доказал свою способность снижать риск смерти".
Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
При испытании препарата дексаметазон снизилась смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь.
Борис Джонсон сказал,что "шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены этим лечением".
Он заявил, что гордится командой британских ученых, которая провела "первое надежное клиническое испытание" по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.
Патрик Валанс, главный научный советник правительства, сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.
"Дексаметазон недорогой, широко доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире", - сказал он на прессконференции.
"Мы предприняли шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика" – заявил Джонсон.
На данный момент число жертв коронавируса в Британии приближается к 42 тысячам, число заболевших - к 300 тысячам.
Пожалуйста, подождите...
Ну тогда все премии
Дарвина ШНобеля - им!
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
Своего рода внедрение новой мировой религии с заменой Христа, Будды ,Аллаха и других святых на животный страх умереть от "пандемий"придуманых СМИ по указанию власти.
Своего рода варварство Аттилы на современном уровне.
Вы ведь уже сходили, отнесли кулек апельсин в Александровскую больницу в Киеве, в отделенние, где десяток народа "симулирует" зараженность вирусом, выдуманным СМИ по указанию властей. Поручкайтесь с больными.
Потом, через недельку-другую, напишите тут, как чё...
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
І сказали не смішити людей.
Перед цим "прорив" був з тим хлоро***, від малярії, короче ...
Говорит, что испытания проведены ВПЕРВЫЕ в мире.
Т.е. противомалярийный препарат не испытывали строго, а были некоторые несистематические наблюдения.
https://defence-line.org/2020/06/proryv-2/
Те що ви кажете - це маячня. Чому? Та тому, що якби ви уважно прочитали новину, то розуміли, що це стосується лише тих людей, які лежать на штучних вентиляторяторах легенів, себто мають геть важку форму ускладнень від covid19. То яке в біса "мати на випадок", коли вони лежать у непритомному стані?
PS. Why are so many fuckin' morons and idiots out there?
Слухай, "бивший мєдік", яким чином людина, яка лежить в непритомнрму стані на вентиляторі має приймати самотужки ліки, які їй рекомендують "імєть"? Ти повна невдаха, яка намагається підняти свою занепалу самооцінку, обсираючи досягнення інших, немаючи нічого за собою.
У Канаді на 15.06. з 8 175 померлих, 25% - 60-79 років, 72% - 80+.
Рахувати потрібно ?
25% + 72% = 97%
2 050 + 5 891 = 7 941
8 175 - 7 941 = 234
234 на всіх від 0 до 60 років.
Офіційно визнано, що абсолютна більшість смертельних випадків (раніше бачила 85%) сталася у будинках для літніх людей та немічних, які нерухомі і потребують повного догляду.
80+ (і навіть багато з 75+) не літають літаками, не їздять на метро чи автами, не працюють, не мають іншої суспільної діяльності за рідкими винятками.
Бажано було б розбити групу 60-79 на дві або три для наочнішої картини: 60-65, 66-70, 70-79, наприклад.
Я наводила нещодавно топ-10 хвороб, від яких у світі помирає найбільше людей.
«Модному і ексклюзивному» ковіду дуже далеко до тих цифр.
Кстати, фото Бориса чет напомнило фильм "Тупой и
Кличкоеще тупее"
Как по мне,нет ничего лучше естественного отбора. И не следует думать , что именно на моей жизни держится мир.
бо ліків не існує.
вчасне виявлення нічого не дає інфікованому.
ЛИШЕ ОТОЧУЮЧИМ
https://defence-line.org/2020/06/poshagovyj-virus-chast-1/
5 частей, там переключить нужно на вторую и т.д.