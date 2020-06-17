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Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 155 новых случаев. Всего 3227 инфицированных

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 155 новых случаев. Всего 3227 инфицированных

По состоянию на утро 16 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3227 случая инфицирования коронавирусом, из них 106 - летальные, 644 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5475 человек, госпитализированы - 894, на амбулаторном лечении - 4581 человек, выписаны - 712 человек. Сейчас в больнице находится 182 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 558 ПЦР-тестов, из которых 155 - положительные. 

В 8-й городской больнице по состоянию на утро находятся 54 пациента, а в 1-й городской больнице - 62 пациента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 142,5 тыс. за сутки. Число жертв достигло 446,1 тыс., инфицированных - 8,26 млн

За сутки зарегистрирован новый летальный случай - умерла женщина в инфекционной больнице, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.
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Топ комментарии
+2
Новый антирекорд

Сообщения СМИ напоминает время СССР- с опережением графика, весомая прибавка,раньше срока,пятилетку за три года, рекорд шахтера - итд.
Поддерживают психоз пандемии в массах.
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17.06.2020 09:08
+1
ВООЩЕ НЕТ..
уМЕРШИХ ИМЕННО ОТ КОРОНОВИРУСА.

бАЦЬКА ПОДТВЕРДИТ.
-------------

хОТЯ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ..
тУРКМЕНБАШИ ,ЧТО кОРОНОВИРУСА НЕТ.
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17.06.2020 11:10
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каков шанс шо во Львове(пусть 50 погибших, или умерших) кто-то знает кого-то шо был убит вирусом?
Думаю шо шансов таких крайне мало. Зато уложили под плинтус и так еле надплинтусную экономику.
Билл Гей.тс, шо ж ты творишь то? Ну ладно, мы теперь будем платить за "Виддовс", но возьми.те вирус взад
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17.06.2020 09:00 Ответить
Чому ти досі на дивані? Ноги в руки і вперед - лови рептилоїдів
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17.06.2020 09:07 Ответить
ща только штаны заштопаю, но иглы никак не найду, и нитки. и не оч. умею шить. так шо мне и так удобно)
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17.06.2020 09:11 Ответить
так вы из фольги сделайте сразу, зачем ткань?)))
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17.06.2020 09:34 Ответить
с фольги нужно на башку(Билл Гейтс облучает), а на гепу и просто заштопанные штаны или брюки натянутся
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17.06.2020 09:36 Ответить
ВООЩЕ НЕТ..
уМЕРШИХ ИМЕННО ОТ КОРОНОВИРУСА.

бАЦЬКА ПОДТВЕРДИТ.
-------------

хОТЯ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ..
тУРКМЕНБАШИ ,ЧТО кОРОНОВИРУСА НЕТ.
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17.06.2020 11:10 Ответить
Новый антирекорд

Сообщения СМИ напоминает время СССР- с опережением графика, весомая прибавка,раньше срока,пятилетку за три года, рекорд шахтера - итд.
Поддерживают психоз пандемии в массах.
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17.06.2020 09:08 Ответить
ВИЖУ у ОЛЬГИНСКИХНА цЕНЗОРЕ ПОПОЛНЕНИЕ..
МОЛОДОЕ,БЕЗБАШЕННОЕ..
бЕЗПРОБУДНО ВРУЩЕЕ...

не получившее еще хорошо по зубам ломом ...
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17.06.2020 11:12 Ответить
Классная тема с тестами))) - нужно прикрыть дышло нариду - сразу растут показатели заболеваемости))) Клоуны, но ***** молодцы - придумали классный способ как нарид кошмарить
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17.06.2020 09:34 Ответить
не нахожу связи никакой.
по вашей логике, после протестов у суда в Киеве статистика должна быть выше, но она остается низкой.
Не сходится)
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17.06.2020 09:36 Ответить
очень смешно.. (
особенно увеличение смертей за сутки почти вдвое.. ((
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17.06.2020 11:13 Ответить
Те що людина вмерла з коронавірусом не означає що від коронавірусу. Це брехлива статистика від лікарів-паразитів.
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17.06.2020 12:20 Ответить
 
 