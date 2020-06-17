Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 155 новых случаев. Всего 3227 инфицированных

По состоянию на утро 16 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3227 случая инфицирования коронавирусом, из них 106 - летальные, 644 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5475 человек, госпитализированы - 894, на амбулаторном лечении - 4581 человек, выписаны - 712 человек. Сейчас в больнице находится 182 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 558 ПЦР-тестов, из которых 155 - положительные.

В 8-й городской больнице по состоянию на утро находятся 54 пациента, а в 1-й городской больнице - 62 пациента.

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За сутки зарегистрирован новый летальный случай - умерла женщина в инфекционной больнице, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.