Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 155 новых случаев. Всего 3227 инфицированных
По состоянию на утро 16 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3227 случая инфицирования коронавирусом, из них 106 - летальные, 644 пациента выздоровели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5475 человек, госпитализированы - 894, на амбулаторном лечении - 4581 человек, выписаны - 712 человек. Сейчас в больнице находится 182 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 558 ПЦР-тестов, из которых 155 - положительные.
В 8-й городской больнице по состоянию на утро находятся 54 пациента, а в 1-й городской больнице - 62 пациента.
За сутки зарегистрирован новый летальный случай - умерла женщина в инфекционной больнице, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 16 июня в Украине за сутки зафиксировано 666 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего - 32 476 инфицированных.
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Думаю шо шансов таких крайне мало. Зато уложили под плинтус и так еле надплинтусную экономику.
Билл Гей.тс, шо ж ты творишь то? Ну ладно, мы теперь будем платить за "Виддовс", но возьми.те вирус взад
уМЕРШИХ ИМЕННО ОТ КОРОНОВИРУСА.
бАЦЬКА ПОДТВЕРДИТ.
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хОТЯ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ..
тУРКМЕНБАШИ ,ЧТО кОРОНОВИРУСА НЕТ.
Сообщения СМИ напоминает время СССР- с опережением графика, весомая прибавка,раньше срока,пятилетку за три года, рекорд шахтера - итд.
Поддерживают психоз пандемии в массах.
МОЛОДОЕ,БЕЗБАШЕННОЕ..
бЕЗПРОБУДНО ВРУЩЕЕ...
не получившее еще хорошо по зубам ломом ...
по вашей логике, после протестов у суда в Киеве статистика должна быть выше, но она остается низкой.
Не сходится)
особенно увеличение смертей за сутки почти вдвое.. ((