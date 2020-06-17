В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки: 758 заболели, 31 умер, всего зафиксированы 33 234 случая

По состоянию на 17 июня в Украине лабораторно подтверждены 33 234 случая COVID-19. За сутки - 758 новых случаев. 31 человек умер от болезни. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

В Украине зафиксировали 758 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был 753 заболевших 13 июня, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Днем ранее сообщалось о 666 новых случаях заболевания COVID-19.

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За сутки умер 31 пациент (сутками ранее - 11), всего - 943. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии, до этого антирекорд был 23 летальных случая 10 июня. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (9), Закарпатской (4) и Ривненской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 415 человека (сутками ранее - 275), всего - 14 943.

Всего в Украине сейчас болеют 17 348 человек, что на 312 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (155), Закарпатской (82), Черновицкой (69), Харьковской (57) и Волынской (55) областях.

В Херсонской и Донецкой областях новых случаев COVID-19 не выявили.











