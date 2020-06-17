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За сутки COVID-19 в Украине заболели 43 ребенка и 50 медиков, всего 2 445 детей и 5 650 медработников, - Степанов
За все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 2 445 детей и 5 650 медицинских работников в Украине.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 758 человек. Из них 43 ребенка, а также 50 медработников", - заявил министр.
Были госпитализированы 175 человек, а также зафиксирован 31 летальный случай. В то же время выздоровели 415 пациентов.
"За все время пандемии заболели 33 234 человек Из них 2 445 детей, а также 5 650 медицинских работников. При этом всего выздоровели 14 943 человека, а летальных случаев - 943", - добавил Степанов.
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ибо выглядит так что по команде делаете
Зеля, ты населению по персональному печатному станку выдай, граждане денег напечатают, и все твои маски в эпицентре скупят, чтобы тебя порадовать.
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