РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11027 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 481 13
дети (6331) карантин (16728) врачи (1503) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки COVID-19 в Украине заболели 43 ребенка и 50 медиков, всего 2 445 детей и 5 650 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 в Украине заболели 43 ребенка и 50 медиков, всего 2 445 детей и 5 650 медработников, - Степанов

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 2 445 детей и 5 650 медицинских работников в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 758 человек. Из них 43 ребенка, а также 50 медработников", - заявил министр.

Были госпитализированы 175 человек, а также зафиксирован 31 летальный случай. В то же время выздоровели 415 пациентов.

"За все время пандемии заболели 33 234 человек Из них 2 445 детей, а также 5 650 медицинских работников. При этом всего выздоровели 14 943 человека, а летальных случаев - 943", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предложит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, борющихся с COVID-19, - Шмыгаль

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Стебанов, а вы специально карантин ввели на минимуме "пандемии"?

https://site.ua/markgordienko1968/29069-kitay-nachal-novuyu-mirovuyu-voynu-i-vyigryvaet-a-my-etogo-daje-ne-zamechaem/

ибо выглядит так что по команде делаете
показать весь комментарий
17.06.2020 09:24
+1
У меня впечатление,что у нас не правительство, а какой-то филиал НИИ вирусологии...
показать весь комментарий
17.06.2020 09:27
+1
Эх,тяжёлая работа у этого брифингиста...
показать весь комментарий
17.06.2020 09:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стебанов, а вы специально карантин ввели на минимуме "пандемии"?

https://site.ua/markgordienko1968/29069-kitay-nachal-novuyu-mirovuyu-voynu-i-vyigryvaet-a-my-etogo-daje-ne-zamechaem/

ибо выглядит так что по команде делаете
показать весь комментарий
17.06.2020 09:24 Ответить
У меня впечатление,что у нас не правительство, а какой-то филиал НИИ вирусологии...
показать весь комментарий
17.06.2020 09:27 Ответить
Филиалы РАМН и РАЕН, а также ВЦИОМ.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:35 Ответить
Эх,тяжёлая работа у этого брифингиста...
показать весь комментарий
17.06.2020 09:30 Ответить
http://www.capital.ua/ru/news/142637-tramp-obeschaet-do-kontsa-goda-vaktsinu-i-lekarstvo-ot-koronavirusa Трамп обещает до 3 ноября 2020 годаhttp://www.capital.ua/ru/news/142637-tramp-obeschaet-do-kontsa-goda-vaktsinu-i-lekarstvo-ot-koronavirusa вакцину и лекарство от коронавируса - газета "Лубянка"
показать весь комментарий
17.06.2020 09:30 Ответить
Швидкого одужання лікарям і малечі
показать весь комментарий
17.06.2020 09:33 Ответить
Степанов, ты в маске краше. Одень и не снимай до гробовой доски.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:35 Ответить
Самое время послаблять карантин, да? В Индии правильно делают - у кого из маски нос торчит, по носу доской наотмашь.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:37 Ответить
Сори, с русским плохо, do not understand.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:59 Ответить
Так маску можно и гипюровую, и из тонкого батиста, и из марли в один слой. Эффективность у них такая же, как и у масок из Эпицентра. И кошелек у населения, как Тришкин кафтан. Купил маски - кушать нечего. Купил покушать - пешком на работу по жаре. Нет в мире совершества.
Зеля, ты населению по персональному печатному станку выдай, граждане денег напечатают, и все твои маски в эпицентре скупят, чтобы тебя порадовать.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:47 Ответить
сам станок сделай. Я вчера юлькину тысячу напечатал и сегодня тоже пойду.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:01 Ответить
С начала июня на водоемах Украины утонули 100 человек

Станом на ранок 16 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3227 випадків інфікування коронавірусом, з них 106 - летальні
показать весь комментарий
17.06.2020 11:15 Ответить
 
 