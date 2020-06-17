С начала июня на водоемах Украины утонули 100 человек, в том числе 17 детей, - ГСЧС

За первый месяц лета на водоемах Украины погибли 100 человек, из них 17 - дети.Преимущественно, причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 16 июня на р. Берладинка в г. Бершадь Винницкой области, спасателями изъято из воды и передано работникам полиции тело жителя г. Бершадь 1974 года, который утонул 15 июня.

15 июня на реке Десенка в Деснянском районе Киева водолазами коммунального предприятия глубине 3 м было найдено, поднято на поверхность и доставлены на берег тело гражданина Республики Конго 1993 года рождения, который утонул во время купания.

На Днепропетровщине правоохранители сообщили спасателям о факте исчезновения человека на Каменском водохранилище в Криничанском районе. По словам свидетеля происшествия установлено, что 14 июня он и товарищ 1954 года, вышли на надувных лодках в акваторию Каменского водохранилища порыбачить и находились на расстоянии 70 м между собой, ночью легли спать, а утром оказалось, что товарищ исчез - его не было в надувной лодке. Водолазами была обследована водная поверхность в районе происшествия, всего 6 тыс. кв.м дна акватории на глубинах 12-14 м - пропавший мужчина не найден. По состоянию на 7 утра 16 июня судьба его остается неизвестной, поиски продолжаются.

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Кроме того, за выходные 13-14 июня количество погибших на воде достигло отметки 24 человека, из которых трое детей.