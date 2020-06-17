РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11027 посетителей онлайн
Новости
1 150 10
ГСЧС (4846) вода (918)

С начала июня на водоемах Украины утонули 100 человек, в том числе 17 детей, - ГСЧС

С начала июня на водоемах Украины утонули 100 человек, в том числе 17 детей, - ГСЧС

За первый месяц лета на водоемах Украины погибли 100 человек, из них 17 - дети.Преимущественно, причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 16 июня на р. Берладинка в г. Бершадь Винницкой области, спасателями изъято из воды и передано работникам полиции тело жителя г. Бершадь 1974 года, который утонул 15 июня.

15 июня на реке Десенка в Деснянском районе Киева водолазами коммунального предприятия глубине 3 м было найдено, поднято на поверхность и доставлены на берег тело гражданина Республики Конго 1993 года рождения, который утонул во время купания.

На Днепропетровщине правоохранители сообщили спасателям о факте исчезновения человека на Каменском водохранилище в Криничанском районе. По словам свидетеля происшествия установлено, что 14 июня он и товарищ 1954 года, вышли на надувных лодках в акваторию Каменского водохранилища порыбачить и находились на расстоянии 70 м между собой, ночью легли спать, а утром оказалось, что товарищ исчез - его не было в надувной лодке. Водолазами была обследована водная поверхность в районе происшествия, всего 6 тыс. кв.м дна акватории на глубинах 12-14 м - пропавший мужчина не найден. По состоянию на 7 утра 16 июня судьба его остается неизвестной, поиски продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье из-за подъема воды в реке застряли две группы туристов с детьми, спасательная операция продолжается, - ГСЧС

Кроме того, за выходные 13-14 июня количество погибших на воде достигло отметки 24 человека, из которых трое детей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
А почему не вводим черезвычайное положение и запрет выходить из дома?!
показать весь комментарий
17.06.2020 09:40
+1
Люди, ви що ?
За два тижні 100 чоловік !
Будьте уважні і бережіть себе.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:40
+1
Та и хрен с ними хай топляться, детей только жаль.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А почему не вводим черезвычайное положение и запрет выходить из дома?!
показать весь комментарий
17.06.2020 09:40 Ответить
Люди, ви що ?
За два тижні 100 чоловік !
Будьте уважні і бережіть себе.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:40 Ответить
Та и хрен с ними хай топляться, детей только жаль.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:42 Ответить
ПАНИ ВЕДАНА , это МЧС под руководством Авакова так работает
А ещё и в домах пожары .

Украинцы находятся в каком то анабиозе и не понимают, что ЭТО АБСУРД
Жто дикость на уровне племён - бог дал бог взял
показать весь комментарий
17.06.2020 09:48 Ответить
причем тут аваков к МЧС?
показать весь комментарий
17.06.2020 09:58 Ответить
МЧС в подчинении МВД
вот так сделали . Гугл в помощь
показать весь комментарий
17.06.2020 09:59 Ответить
И войны не надо, губит людей не пиво, губит людей вода. А статистика ДТП, самоубийств? Вот вам и демография.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:44 Ответить
"причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения"
так надо штрафов ввести хороших и полезных за нарушение. бо зебилы ещё не нажрались конца эпохи бедности.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:50 Ответить
Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих. ©
показать весь комментарий
17.06.2020 09:57 Ответить
Губит людей не пиво, губит людей вода. НЕ ХОДИТЕ КУПАТЬСЯ.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:58 Ответить
 
 