Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 17 областях Украины, - СНБО

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 17 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (155 случаев), Закарпатской области (82 случая) и Черновицкой области (69 случаев).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 45 новых случаев заболевания Covid-19, 1 – смерти и 25 выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 561 человек (на 19 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 55 новых случаев Covid-19, трое ранее заболевших скончались, 30 - выздоровели. Сейчас в области болеют 1 016 человек (на 22 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 8 новых случаев за сутки, 1 – смерти и 2 выздоровления, сейчас болеет 263 человека (на 5 больше за сутки);

- в Донецкой области новых случаев заболевания за сутки не зафиксировано, 2 человека скончались и двое выздоровели, сейчас в области болеет 200 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Житомирской области 46 новых случаев за сутки, один человек скончался и 15 выздоровели, всего болеет 552 человека (на 30 больше за сутки);

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- в Закарпатской области 82 новых случая заражения за сутки, 4 человека скончались и 39 выздоровели, сейчас болеет 1 017 человек (на 39 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлено 7 случаев заболевания, 30 ранее болевших выздоровели, сейчас в области болеет 156 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 40 новых случаев за сутки, 1 человек скончался и 7 человек выздоровели, всего в области болеет 713 человек (на 32 больше за сутки);

- в Киеве 41 новый случай заболевания за сутки, 2 человека скончались и 66 выздоровели, всего болеет 2 702 человека (на 27 меньше за сутки);

- в Киевской области 29 новых случаев за сутки, 38 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 172 человека (на 9 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания, 6 человек выздоровели, сейчас в области болеет 69 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области за сутки 6 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления, сейчас в области болеет 17 человек (на 4 больше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтверждены 155 новых случаев Covid-19, 9 ранее заболевших скончались, 5 - выздоровели, всего в области болеет 2 478 человек (на 141 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 новых случая заболевания Covid-19 и 1 - выздоровления, всего в области болеет 99 человек (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 25 новых случаев заболевания за сутки и 1 человек скончался, всего в области болеет 713 человек (на 24 больше за сутки);

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- в Полтавской области 2 новых случая заболевания за сутки, 1 человек выздоровел. Всего в области болеет 9 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ривненской области 26 новых случаев заболевания за сутки, 3 человека скончались. Всего в области болеют 1 070 человек (на 23 больше за сутки);

- в Сумской области 2 новых случая заболевания за сутки, 1 человек выздоровел. Всего в области болеют 56 человек (на 1 больше за сутки);

- в Тернопольской области 27 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек скончался и 9 выздоровели, всего в области болеют 450 человек (на 17 больше за сутки);

- в Харьковской области 57 новых случаев заболевания за сутки, 22 человека выздоровели. Всего в области болеет 816 человек (на 35 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеют 6 человек (количество заболевших за сутки не изменилось);

- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания, 13 человек выздоровели, всего в области болеет 128 человек (на 4 больше за сутки);

- в Черкасской области 2 новых случая заболевания, 1 человек скончался и 12 выздоровели. Всего в области болеют 174 человека (на 11 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 69 новых случаев заболевания, 1 человек скончался и 63 выздоровели. Всего в области болеют 2 588 человек (на 5 больше за сутки);

- в Черниговской области 13 новых случаев заболевания и 26 выздоровления. Всего в области болеют 323 человека (на 13 меньше за сутки).

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