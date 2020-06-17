Правительство составило рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с COVID-19: лучше всех справилась Луганщина, хуже всех - Львовщина. КАРТА

Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений правительства и премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Анна Коваленко.

Она отметила, что по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства и премьер-министра был составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.

Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений правительства и выполнение поручений премьер-министра. В частности осуществлялся мониторинг выполнения таких решений правительства:

- соблюдение режима въезда-выезда из областей;

- ситуация с обеспечением обсервации;

- ситуация в больницах по выплатам зарплат;

- социальная защита во время карантина.

Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений премьер-министра:

- соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

- организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

- обеспечение ПЦР тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.

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В результате оценки первая пятерка областей имела такой вид:

Луганская - 31 балл

Хмельницкая - 27 балл

Харьковская - 25 балл

Днепропетровская - 25 балл

Киевская - 25 балл

Нижнюю пятерку в свою очередь составили:

Черниговская - 15 баллов

Волынская - 15 баллов

Тернопольская - 15 баллов

Запорожская - 14 баллов

Львовская - 13 баллов