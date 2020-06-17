Правительство составило рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с COVID-19: лучше всех справилась Луганщина, хуже всех - Львовщина. КАРТА
Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений правительства и премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Анна Коваленко.
Она отметила, что по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства и премьер-министра был составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.
Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений правительства и выполнение поручений премьер-министра. В частности осуществлялся мониторинг выполнения таких решений правительства:
- соблюдение режима въезда-выезда из областей;
- ситуация с обеспечением обсервации;
- ситуация в больницах по выплатам зарплат;
- социальная защита во время карантина.
Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений премьер-министра:
- соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;
- организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;
- обеспечение ПЦР тестирования населения на коронавирус.
Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.
В результате оценки первая пятерка областей имела такой вид:
Луганская - 31 балл
Хмельницкая - 27 балл
Харьковская - 25 балл
Днепропетровская - 25 балл
Киевская - 25 балл
Нижнюю пятерку в свою очередь составили:
Черниговская - 15 баллов
Волынская - 15 баллов
Тернопольская - 15 баллов
Запорожская - 14 баллов
Львовская - 13 баллов
Пожалуйста, подождите...
Так что Садовой может еще 15 лет рулить. Он же православный, так что промахи = проделки сотоны ггг
Тим ,хто "особливо орієнтується" у Львівщині
а ви в курсі шо у греко-католиків, всі свЯта(празники) копія православних?
це типо як орієнтуватись в смаку бочки г., в котру додали ложку меду, але не розмішали, з бочкою г., в котру додали пів-ложки цукру, зате розмішали.
воно смішно, бо відмінностей крайньо мало
Главар області/міста - рулить всім. у нас же не реальна федерація де губернатор посилає подалі навіть президента
Ти хоча б сам зрозумів?
шо написав для тих хто в курсі.
ти опше українець?
в курсі про різновиди т.з. "віри"?
ну так ось і воно. мав би знати
Садовой - мєр Львова , а опарафинилась ОГА Львовской области , которая и управляет мероприятиями противодействия єпидемии , по поручению президента и кабмина.
Садовий не займався Короновірусом..Не відволікався на це.
Його робота -https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks ДЕРИБАН ЛЬВОВА .
Тут дурантин был один из самых суровых.
Беда в том, что здесь Почаевская лавра - источник мракобесия и распространения заразы.
А вопросы по ограничению ее деструктивной роли в компетенции центральной власти
Тратятся на ДОПЛАТЫ МУСОРАМ " работающим в опасных условиях эпидемии".