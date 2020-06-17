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Правительство составило рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с COVID-19: лучше всех справилась Луганщина, хуже всех - Львовщина. КАРТА

Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений правительства и премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Анна Коваленко.

Она отметила, что по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства и премьер-министра был составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.

Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений правительства и выполнение поручений премьер-министра. В частности осуществлялся мониторинг выполнения таких решений правительства:

- соблюдение режима въезда-выезда из областей;

- ситуация с обеспечением обсервации;

- ситуация в больницах по выплатам зарплат;

- социальная защита во время карантина.

Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений премьер-министра:

- соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

- организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

- обеспечение ПЦР тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.

Правительство составило рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с COVID-19: лучше всех справилась Луганщина, хуже всех - Львовщина 01

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В результате оценки первая пятерка областей имела такой вид:

Луганская - 31 балл

Хмельницкая - 27 балл

Харьковская - 25 балл

Днепропетровская - 25 балл

Киевская - 25 балл

Нижнюю пятерку в свою очередь составили:

Черниговская - 15 баллов

Волынская - 15 баллов

Тернопольская - 15 баллов

Запорожская - 14 баллов

Львовская - 13 баллов
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Топ комментарии
+5
Командир ротьі Козлов , отставить!
Садовой - мєр Львова , а опарафинилась ОГА Львовской области , которая и управляет мероприятиями противодействия єпидемии , по поручению президента и кабмина.
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17.06.2020 10:19
+5
Сказать, что Тернопольская область плохо подготовилась трудно.
Тут дурантин был один из самых суровых.
Беда в том, что здесь Почаевская лавра - источник мракобесия и распространения заразы.
А вопросы по ограничению ее деструктивной роли в компетенции центральной власти
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17.06.2020 10:20
+5
Садовий взагалі-то греко-католик...

Тим ,хто "особливо орієнтується" у Львівщині
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17.06.2020 10:32
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Я думаю что хуже всех в Крыму, а не на Садовщине.
Так что Садовой может еще 15 лет рулить. Он же православный, так что промахи = проделки сотоны ггг
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17.06.2020 10:08 Ответить
Садовий взагалі-то греко-католик...

Тим ,хто "особливо орієнтується" у Львівщині
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17.06.2020 10:32 Ответить
ой, а то я не знаю?
а ви в курсі шо у греко-католиків, всі свЯта(празники) копія православних?

це типо як орієнтуватись в смаку бочки г., в котру додали ложку меду, але не розмішали, з бочкою г., в котру додали пів-ложки цукру, зате розмішали.
воно смішно, бо відмінностей крайньо мало
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17.06.2020 10:37 Ответить
Цікаво, яке відношення має Садовий до ОДА?
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17.06.2020 11:11 Ответить
ну так в нас як?
Главар області/міста - рулить всім. у нас же не реальна федерація де губернатор посилає подалі навіть президента
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17.06.2020 11:36 Ответить
Так ми унітарна держава. До чого тут федерація ?
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17.06.2020 11:39 Ответить
Садовий то путінський агент.
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17.06.2020 12:13 Ответить
Якусь хєрню написав.
Ти хоча б сам зрозумів?
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17.06.2020 13:52 Ответить
ясне діло.
шо написав для тих хто в курсі.
ти опше українець?

в курсі про різновиди т.з. "віри"?
ну так ось і воно. мав би знати
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17.06.2020 14:30 Ответить
Командир ротьі Козлов , отставить!
Садовой - мєр Львова , а опарафинилась ОГА Львовской области , которая и управляет мероприятиями противодействия єпидемии , по поручению президента и кабмина.
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17.06.2020 10:19 Ответить
дійсно..
Садовий не займався Короновірусом..Не відволікався на це.
Його робота -https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks ДЕРИБАН ЛЬВОВА .
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17.06.2020 10:34 Ответить
Сказать, что Тернопольская область плохо подготовилась трудно.
Тут дурантин был один из самых суровых.
Беда в том, что здесь Почаевская лавра - источник мракобесия и распространения заразы.
А вопросы по ограничению ее деструктивной роли в компетенции центральной власти
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17.06.2020 10:20 Ответить
То не рейтинг - то якась маячня. Ну і що з того, що Чернігівська не набрала якихось балів?
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17.06.2020 13:54 Ответить
Но, самое интересное, что большая часть денег выделенных правительством на "борьбу с Ковид-19"...
Тратятся на ДОПЛАТЫ МУСОРАМ " работающим в опасных условиях эпидемии".
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17.06.2020 10:30 Ответить
Соц. соревнование какое-то. Да, как был совок, так совок и остался.
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17.06.2020 10:32 Ответить
 
 