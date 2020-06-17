РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10901 посетитель онлайн
Новости
2 492 30
квоты (169) удобрения (53)

Директора химпредприятий Украины донесут до трудовых коллективов решение правительства не вводить квоты на импорт удобрений, - заявление

Директора химпредприятий Украины донесут до трудовых коллективов решение правительства не вводить квоты на импорт удобрений, - заявление

Согласно заявлению, во вторник в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прошла встреча министра Игоря Петрашко и его заместителя Тараса Качки с директорами химических предприятий Украины, на которой обсуждалась тема квот на импорт минеральных удобрений в Украину, расследования по которым велись с августа 2019 года.

Об этом говорится в заявлении генеральных директоров шести химических предприятий: "Днепразот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), "Сумыхимпром", черкасского "Азота" и Союза химиков Украины, передают "Українськi Новини".

"Сегодняшняя встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить, и что это якобы воля самого Президента, продиктованная некими государственными интересами", - говорится в заявлении.

Ранее отечественные производители минудобрений обратились в Минэкономики с просьбой ограничить попадание на украинский рынок импортной продукции, что дало бы возможность загрузить украинские предприятия в среднем на 80% мощности. В заявлении отмечается, что 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) планировала внедрить защитные меры, однако в результате было принято решение продлить расследование на один месяц.

"Директора заводов возвращаются на свои предприятия и донесут позицию власти по вопросу защиты химпредприятий своим трудовым коллективам. До конца этой недели решено провести собрания трудовых коллективов, на которых людям будет объявлено об отказе правительства Украины поддержать наши предприятия. Говорить будем честно, откровенно, со всей имеющейся на руках информацией. Также будем внутри трудовых коллективов принимать решения о дальнейших действиях", - говорится в нем.

Согласно заявлению химиков, на встрече в Минэкономики директора химзаводов рассчитывали услышать компромиссное решение по вопросу защиты рынка, которое стало бы результатом консультаций между представителями химпрома и агропромышленного комплекса.

"Именно о таком подходе последний месяц говорили все участвующие в процессе стороны, ссылаясь и на позицию президента. Мы не могли даже подумать, что заявления премьер-министра, и министра экономики о необходимости защиты национального производителя в кризис могут настолько расходиться с реальными делами. Сегодня нам показали такой "компромисс" в виде отказа от введения квот, хотя мы точно знаем, что материалы расследований подтверждают наличие оснований для введения квот", - отмечается в заявлении.

"Українські Новини" также сообщают, что директора предприятий выразили готовность донести до Президента Украины Владимира Зеленского свои аргументы.

"Мы убеждены, что если бы Президент слышал аргументы всех сторон, то сегодня ситуация была бы другой. Все химзаводы Украины были и остаются готовы к компромиссу, в рамках которого произошел бы обмен ценового ограничения на квоту. Мы убеждены, что 90% украинских аграриев приняли бы это решение без каких-либо вопросов", - отмечается в заявлении.

"По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - заявляют руководители химпредприятий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Зачем квоты на кацапские удобрения? Поможем расеюшке пройти трудности за счет украинских заводов.
А они в ответ "сватов" купят - все в выиграше...ля...
показать весь комментарий
17.06.2020 10:07
+4
Остается только трудовым коллективам надо садиться в машину времени и ехать на год назад на выборы президента. А сейчас только можно в трудовых коллективах провести опрос - кто голосовал за зе и поставить на лоб клеймо.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:21
+3
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ СО ШМЫГАЛЕМ ОТДАЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА ОККУПАНТУ
а украинцы пусть голодают? Теперь завалят Украину рашкиными удобрениями
«По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - заявляют руководители химпредприятий.Источник: https://censor.net/n3202489»
показать весь комментарий
17.06.2020 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем квоты на кацапские удобрения? Поможем расеюшке пройти трудности за счет украинских заводов.
А они в ответ "сватов" купят - все в выиграше...ля...
показать весь комментарий
17.06.2020 10:07 Ответить
Квоты ограничительные.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:38 Ответить
наприклад, коли газ подорожчає, директори хімпідприємств не забезпечать українських сільгоспвиробників добривами...або будуть клянчити знижки на газ за рахунок бюджету...
а зараз урвати не має вдаватись...і нехай в нинішніх умовах не чекають захмарних прибутків
показать весь комментарий
17.06.2020 10:45 Ответить
У нас не правительство, а сборище дилетантов. Большинство его решений в конечном итоге только вредят. Что это глупость президента или его целенаправленная работа на развал Украины
показать весь комментарий
17.06.2020 10:09 Ответить
А как глупый может подобрать умную команду ? Он же всех оценивает по себе 😀😀😀
показать весь комментарий
17.06.2020 10:14 Ответить
Глупый в результате этой атаки на укр. производителя, стаал на пару несколько млн богаче. Это ж сколько корпоративов отыграть?!
показать весь комментарий
17.06.2020 10:23 Ответить
"воля самого Президента"

Ой, вэй. какая радостная новость для рашкиных удебрениепроизводителей!
Так, шо там еще важного в повестке дня харанта? Ах, да. Нужно еще с вопросом поставок туалетной бумаги разобраться. Ждем волевых решений.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:15 Ответить
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ СО ШМЫГАЛЕМ ОТДАЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА ОККУПАНТУ
а украинцы пусть голодают? Теперь завалят Украину рашкиными удобрениями
«По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - заявляют руководители химпредприятий.Источник: https://censor.net/n3202489»
показать весь комментарий
17.06.2020 10:19 Ответить
А ведь многие голосовали за ЗЕ из этих коллективов
показать весь комментарий
17.06.2020 10:24 Ответить
А он их рабочие места продал оккупанту
показать весь комментарий
17.06.2020 10:25 Ответить
Зато в сельском хозяйстве этому решению рады. Им нужны дешёвые удобрения.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:26 Ответить
КРОВАВЫЕ УДОБРЕНИЯ?

КРОВАВЫЙ ХЛЕБ !!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 10:27 Ответить
Почему кровавые? Обычные удобрения: азотные, фосфорные, калийные.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:30 Ответить
пока газ подешевел химики на удобрения хотят урвать побольше...в азотных удобрениях 80% - это газ, они делаются из воздуха....
если будут квоты, а газ вдруг) подорожает то украина останется без удобрений
и тогда или химики станут клянчить уряд покрыть разницу газа или селяне покрыть разницу импортных, срочно закупленных удобрений
показать весь комментарий
17.06.2020 10:54 Ответить
Тут майдан намечается. Зеленский обеспечивает массовое недовольство, а то вдруг массовка будет недостаточно массовая.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:39 Ответить
Остается только трудовым коллективам надо садиться в машину времени и ехать на год назад на выборы президента. А сейчас только можно в трудовых коллективах провести опрос - кто голосовал за зе и поставить на лоб клеймо.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:21 Ответить
Ага необходимо принять закон что-бы человека можно было индифицировать за кого голосовал. И нечего выть про то что это ущемляет чьито права. Вот я голосовал за Порошенко и ЕС и горжусь этим!
показать весь комментарий
17.06.2020 10:26 Ответить
А за кого голосовали работники предприятий?! Вот теперь и ЖРИте!
показать весь комментарий
17.06.2020 10:21 Ответить
А почему продукция заводов не конкурентноспособная?
показать весь комментарий
17.06.2020 10:23 Ответить
Потому что кацапы-московиты демпенгуют!
показать весь комментарий
17.06.2020 10:27 Ответить
Откуда информация? Я не увидел это в тексте.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:31 Ответить
Это давно известная и навязшая в зубах информация. В Украине.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:40 Ответить
пока газ подешевел химики на удобрениях хотят урвать побольше...в азотных удобрениях 80% - это газ, они делаются из воздуха....
если будут квоты, а газ вдруг) подорожает то украина останется без удобрений
и тогда или химики станут клянчить уряд покрыть разницу газа или селяне покрыть разницу импортных, срочно закупленных удобрений
показать весь комментарий
17.06.2020 10:56 Ответить
Спасибо за разъяснения.
В общем все упирается в зависимость Украины от российского газа.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:59 Ответить
в украине химпредприятий советских времен намного больше, чем необходимо стране, импортирующей газ..
россии щаз газ девать некуда и некому даже задешево...и она наращивает приозводство азотных удобрений, что приведет к снижению их цены...
работники украинских "азотов" за это отыграются на уряде...
ряды недовольных растут...
показать весь комментарий
17.06.2020 11:39 Ответить
Поясните, Фирташ требует ввести ограничения на весь импорт или только российский?
показать весь комментарий
17.06.2020 10:24 Ответить
Про российский вообще не слова в статье нет
показать весь комментарий
17.06.2020 10:25 Ответить
Статья заказная. Поэтому прошу комментов тех, кто в теме
показать весь комментарий
17.06.2020 10:28 Ответить
пока газ подешевел химики на удобрения хотят урвать побольше...в азотных удобрениях 80% - это газ, они делаются из воздуха....
если будут квоты, а газ вдруг) подорожает то украина останется без удобрений
и тогда или химики станут клянчить уряд покрыть разницу газа или селяне покрыть разницу импортных, срочно закупленных удобрений
показать весь комментарий
17.06.2020 10:57 Ответить
А що ж боротьба з "торговлею на крові"? З "баригами при владі"?
Чи "найчеснішому" зеленому молодому обличчю вже все дозволено, у тому числі і банкротити вітчизняних виробників на користь російських?
показать весь комментарий
17.06.2020 10:27 Ответить
 
 