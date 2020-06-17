Директора химпредприятий Украины донесут до трудовых коллективов решение правительства не вводить квоты на импорт удобрений, - заявление

Согласно заявлению, во вторник в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прошла встреча министра Игоря Петрашко и его заместителя Тараса Качки с директорами химических предприятий Украины, на которой обсуждалась тема квот на импорт минеральных удобрений в Украину, расследования по которым велись с августа 2019 года.

Об этом говорится в заявлении генеральных директоров шести химических предприятий: "Днепразот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), "Сумыхимпром", черкасского "Азота" и Союза химиков Украины, передают "Українськi Новини".

"Сегодняшняя встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить, и что это якобы воля самого Президента, продиктованная некими государственными интересами", - говорится в заявлении.

Ранее отечественные производители минудобрений обратились в Минэкономики с просьбой ограничить попадание на украинский рынок импортной продукции, что дало бы возможность загрузить украинские предприятия в среднем на 80% мощности. В заявлении отмечается, что 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) планировала внедрить защитные меры, однако в результате было принято решение продлить расследование на один месяц.

"Директора заводов возвращаются на свои предприятия и донесут позицию власти по вопросу защиты химпредприятий своим трудовым коллективам. До конца этой недели решено провести собрания трудовых коллективов, на которых людям будет объявлено об отказе правительства Украины поддержать наши предприятия. Говорить будем честно, откровенно, со всей имеющейся на руках информацией. Также будем внутри трудовых коллективов принимать решения о дальнейших действиях", - говорится в нем.

Согласно заявлению химиков, на встрече в Минэкономики директора химзаводов рассчитывали услышать компромиссное решение по вопросу защиты рынка, которое стало бы результатом консультаций между представителями химпрома и агропромышленного комплекса.

"Именно о таком подходе последний месяц говорили все участвующие в процессе стороны, ссылаясь и на позицию президента. Мы не могли даже подумать, что заявления премьер-министра, и министра экономики о необходимости защиты национального производителя в кризис могут настолько расходиться с реальными делами. Сегодня нам показали такой "компромисс" в виде отказа от введения квот, хотя мы точно знаем, что материалы расследований подтверждают наличие оснований для введения квот", - отмечается в заявлении.

"Українські Новини" также сообщают, что директора предприятий выразили готовность донести до Президента Украины Владимира Зеленского свои аргументы.

"Мы убеждены, что если бы Президент слышал аргументы всех сторон, то сегодня ситуация была бы другой. Все химзаводы Украины были и остаются готовы к компромиссу, в рамках которого произошел бы обмен ценового ограничения на квоту. Мы убеждены, что 90% украинских аграриев приняли бы это решение без каких-либо вопросов", - отмечается в заявлении.

"По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - заявляют руководители химпредприятий.