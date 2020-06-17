Запрет на въезд в некоторые страны временный, угрозы для безвиза с Евросоюзом нет, - Кулеба

Международное авиасообщение постепенно восстанавливается и некоторые европейские границы начинают открываться, но с определенными условиями. Украинцам выдвигают условия въезда в Европу, а некоторые страны вообще пока не готовы принимать граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Никаких угроз украинскому безвизу с Европейским Союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", - отметил Кулеба.

Все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Условия по каждой из стран министр советует искать на специальном сайте.

"Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет нажать на страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ли ее посетить. Если можно, то на каких условиях", - подчеркнул министр.

Карта будет постоянно обновляться. Также в министерстве объяснили, почему Украину поставили в один ряд со странами, где заболеваемость коронавирусом больше.

"Например, есть такой критерий как количество смертности в сутки, есть критерий количество новых заболеваний на 100 тыс. населения, есть критерий количества тестирований. То есть - это целый ряд критериев, из которых складывается общая картина", - объяснил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года "безвиза" украинцы оформили более 11,5 млн биометрических загранпаспортов, - ГМС