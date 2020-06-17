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безвизовый режим (1547) Евросоюз (16683) Кулеба Дмитрий (2880)

Запрет на въезд в некоторые страны временный, угрозы для безвиза с Евросоюзом нет, - Кулеба

Запрет на въезд в некоторые страны временный, угрозы для безвиза с Евросоюзом нет, - Кулеба

Международное авиасообщение постепенно восстанавливается и некоторые европейские границы начинают открываться, но с определенными условиями. Украинцам выдвигают условия въезда в Европу, а некоторые страны вообще пока не готовы принимать граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Никаких угроз украинскому безвизу с Европейским Союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", - отметил Кулеба.

Все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Условия по каждой из стран министр советует искать на специальном сайте.

"Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет нажать на страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ли ее посетить. Если можно, то на каких условиях", - подчеркнул министр.

Карта будет постоянно обновляться. Также в министерстве объяснили, почему Украину поставили в один ряд со странами, где заболеваемость коронавирусом больше.

"Например, есть такой критерий как количество смертности в сутки, есть критерий количество новых заболеваний на 100 тыс. населения, есть критерий количества тестирований. То есть - это целый ряд критериев, из которых складывается общая картина", - объяснил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года "безвиза" украинцы оформили более 11,5 млн биометрических загранпаспортов, - ГМС

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Во всём профанство Вот ярчайший пример от ЗЕ и ниже такая же "команда" https://fraza.ua/blog/290891-vot-mne-posovetovali-leshu-kratkij-obzor-intervju-zelenskogo-ukrainskoj-pravde
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17.06.2020 10:10 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_g7OApojqAhUKkMMKHbqfCLwQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fsocratify.net%2Fquotes%2Fliubov-vdovtsa%2F172901&usg=AOvVaw0VXUY2M1NdKtOat8xfotc2 Нет ничего более постоянного, чем временное.
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17.06.2020 10:13 Ответить
А жаль, что безвиз не отменят... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ! Некоторым зелебобам охладило бы пыл и дало бы ответ на вопрос А ЧТО ТАКОГО СДЕЛАЛ ПОРОХ И ЧТО СДЕЛАЛ ЗЕБИЛ & Co? Ну и на расею на заработки(которых нет)... Холодильник и желудок семьи - победит зеленое гавно в головах зелебобов!
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17.06.2020 13:30 Ответить
 
 