Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассчитывает ознакомиться с материалами дисциплинарного производства в отношении него и дать пояснения, доказав законность действий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам в среду перед заседанием комиссии, которая рассмотрит вопрос отстранения его от должности до завершения расследования.
"Готовы пояснять каждое процессуальное действие, уверены, что все было законно", - сказал глава САП.
Отвечая на вопрос о расследовании дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов, Холодницкий сообщил, что один из подозреваемых уже внес залог в сумме 40 млн грн и отпущен из-под стражи.
В целом, говоря о ситуации с возможным его отстранением от должности, руководитель САП сказал: "Если стране не нужны люди, которые способны отказаться от таких взяток, то, наверное, мы не в том направлении движемся".
"Надеюсь, что комиссия даст возможность ознакомиться, с чем это (дисциплинарное производство. - Ред.) связано", - подытожил Холодницкий.
Напомним, ранее сообщалось, что Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП.
Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.
Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.
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А вляпался в Америку..
🤣🤣
У вас великое будущее.
Тоді ця лярва вирішила його покарати за те, що не взяв)) І досі прокурва не розуміє, як це можна було не взяти таку астрономічну суму? От вона б точно взяла..