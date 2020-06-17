Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассчитывает ознакомиться с материалами дисциплинарного производства в отношении него и дать пояснения, доказав законность действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам в среду перед заседанием комиссии, которая рассмотрит вопрос отстранения его от должности до завершения расследования.

"Готовы пояснять каждое процессуальное действие, уверены, что все было законно", - сказал глава САП.

Отвечая на вопрос о расследовании дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов, Холодницкий сообщил, что один из подозреваемых уже внес залог в сумме 40 млн грн и отпущен из-под стражи.

В целом, говоря о ситуации с возможным его отстранением от должности, руководитель САП сказал: "Если стране не нужны люди, которые способны отказаться от таких взяток, то, наверное, мы не в том направлении движемся".

"Надеюсь, что комиссия даст возможность ознакомиться, с чем это (дисциплинарное производство. - Ред.) связано", - подытожил Холодницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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