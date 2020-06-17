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Холодницкий (706) САП (2036)

Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий

Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассчитывает ознакомиться с материалами дисциплинарного производства в отношении него и дать пояснения, доказав законность действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам в среду перед заседанием комиссии, которая рассмотрит вопрос отстранения его от должности до завершения расследования.

"Готовы пояснять каждое процессуальное действие, уверены, что все было законно", - сказал глава САП.

Отвечая на вопрос о расследовании дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов, Холодницкий сообщил, что один из подозреваемых уже внес залог в сумме 40 млн грн и отпущен из-под стражи.

В целом, говоря о ситуации с возможным его отстранением от должности, руководитель САП сказал: "Если стране не нужны люди, которые способны отказаться от таких взяток, то, наверное, мы не в том направлении движемся".

"Надеюсь, что комиссия даст возможность ознакомиться, с чем это (дисциплинарное производство. - Ред.) связано", - подытожил Холодницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП.

Ранее САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за 6 млн $ правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Сегодня главы НАБУ и САП провели брифинг, на котором сообщили, что задержаны трое человек.

Также было объявлено о подозрении заместителю налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байдены не имеют отношения к делу о рекордной взятке в $6 млн руководству НАБУ и САП, - Холодницкий

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Топ комментарии
+18
Та як же так?! Адже Ірка Годзіла стоїть на стражі закону!
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5900
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17.06.2020 10:27
+12
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5848
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17.06.2020 10:39
+10
Зелені рехворматори, такі чесні як і кіля азірів.
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17.06.2020 10:26
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Хоть бы не ****** гнида..
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17.06.2020 10:26 Ответить
гнида - для цього лайна собачого це комплімант просто. коли його задниця була в спокої цього чмира все задовільняло, а тільки задниця почала відчувати дискомфорт то голос прорізався, згадав про корупцію.
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17.06.2020 10:58 Ответить
гук вы провокатор.
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17.06.2020 15:30 Ответить
Зелені рехворматори, такі чесні як і кіля азірів.
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17.06.2020 10:26 Ответить
Та як же так?! Адже Ірка Годзіла стоїть на стражі закону!
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5900
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17.06.2020 10:27 Ответить
Вот класно человек отказался от взятки а на него дело завели! Лядский цирк!
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17.06.2020 10:28 Ответить
а чего он не взял саботажник? тогда бы у зесрани хоть одно дело законное было
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17.06.2020 10:33 Ответить
Сегодня ты от взятки отказался, а завтра что? Родину спасёшь?
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17.06.2020 10:36 Ответить
в Библии даже есть рассуждения, что мздоимство - это смерть государства(Ветхий завет в основном)..Так что все, что происходит у нас - дерибан бюджета, случаи тотальные типа вывоза масок, одуревшие от взяток лица, причастные з разделу и раздаче земель, неподсудные во всех случаях судьи -------- все это предвестники скорой смерти нашего несчастного государства.
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17.06.2020 10:36 Ответить
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1551
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17.06.2020 10:31 Ответить
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7458
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17.06.2020 10:34 Ответить
За паребріком свій Макдональдс.
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2075
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17.06.2020 10:42 Ответить
в меню- біг-ватан, двайной баяришнік і т.д.....
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17.06.2020 10:46 Ответить
Й тут спи#дили... к@цUP не може не пи#дить.
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17.06.2020 11:27 Ответить
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9413
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17.06.2020 10:50 Ответить
Колумб хотел открыть путь к Индии...
А вляпался в Америку..
🤣🤣
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17.06.2020 10:34 Ответить
Ку-ку! Мы уже 30лет не в том направлении...
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17.06.2020 10:35 Ответить
уточнение - наше направление называется сначала была оппа, потом полная оппа, скоро будет "рвануло" оппу.
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17.06.2020 10:38 Ответить
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4968
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17.06.2020 10:36 Ответить
Если стране не нужны люди, способные отказаться от взяток, наверное, мы не в том направлении движемся, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5848
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17.06.2020 10:39 Ответить
Вы снимаете человека который не взял $6 млн?
У вас великое будущее.
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17.06.2020 10:46 Ответить
Так его за это и снимают, что он не взял. Это человек не из этой системы. Это не только мнение Бенедиктовны, но и Зели.
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17.06.2020 12:05 Ответить
У бєнє-діктової був інший сценарій: Назар повинен був взяти хабаря, але раптом не взяв.
Тоді ця лярва вирішила його покарати за те, що не взяв)) І досі прокурва не розуміє, як це можна було не взяти таку астрономічну суму? От вона б точно взяла..
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17.06.2020 10:48 Ответить
_Стране нужны. Но государству нет! Потому что оно не принадлежит народу и не на народ работает. Вот и всё, всё так просто.
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17.06.2020 10:57 Ответить
Так там кажуть людина Єрмака замішана, а Єрмак як ви пам'ятаєте друг янєлоха.... усі іньші "шахраї" ... з того й такий двіжняк.
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17.06.2020 11:26 Ответить
Правильнее сказать - "Если правительству и депутатам не нужны люди, способные отказаться от взяток, то такое правительство и депутатов надо гнать мусорным веником".
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17.06.2020 11:49 Ответить
Стране нужни люди , умеющие делать дело , а не в свисток свистить,получая большую зарплату
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17.06.2020 12:43 Ответить
 
 