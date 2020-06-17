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В Раде продолжаются дискуссии по программе действий Кабмина: противоречит меморандуму с МВФ, - "слуга народа" Гетманцев

В Раде продолжаются дискуссии по программе действий Кабмина: противоречит меморандуму с МВФ, -

В Верховной раде до сих пор продолжаются дискуссии по программе действий правительства. Существует определенный конфликт между этим документом и обязательствами, которые Украина взяла на себя в меморандуме с Международным валютным фондом.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (СН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественную промышленность и не нарушить договоренности с МВФ.

"По большинству мероприятий в программе действий правительства - нет ответа на вопрос "как?". Мы ставим цель, но не видим пути. Второй вопрос, что правительство сделало акцент на принципе экономического национализма, то есть поддержки национального производителя. Мы всячески поддерживаем этот принцип", - заявил парламентарий.

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По его словам, развитие украинской промышленности является залогом будущего государства, а не только экономики.

"Одновременно мы увидели текст меморандума, где мы берем на себя обязательство не предоставлять льготы и не создавать свободные экономические зоны. А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?" - сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что сейчас существует определенный конфликт между программой правительства и теми обязательствами, которые взяты в меморандуме. Решить его в Раде планируют до голосования за программу действий правительства.

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Топ комментарии
+5
Такой любви от народа у семейства Криворожского Чма ещё не было. Вместо ожидаемого,в ленте пусть сдохнет *****,и какое же оно ничтожное Чмо. Это ещё дело до действий не дошло.
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17.06.2020 10:43
+5
Интересное вИдение поддержки отечественной промышленности - именно так ее себе представляют Коломойский, Ахметов, Фирташ, Бахматюк, а теперь и Гетманцев.
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17.06.2020 10:43
+3
нужно читать так:

Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественный олигархат и не нарушить договоренности с МВФ.
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17.06.2020 11:39
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"А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?"

Не лезьте к нам, пожалуйста, ни в каком смысле!
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17.06.2020 10:41 Ответить
что значит "лезьте"? а с кого зелупен и его Ко должны компенсировать разворованный за 9 месяцев бюджет?
Остаются только зелебобики.. и для них готовится специальный налог: на телевизор, телефон и ... бумагу ..
а то ишь, грамотных развелось.. читать и писать умеют, в интерентах сидят вместо того чтобы зелупена прославлять!
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17.06.2020 11:44 Ответить
Идиоты... Пусть поддержат очечественного производителя вкладываясь в инфраструктуру, создавая нормальное законодательство и нормальные независимые от кэша в чемоданах суды.
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17.06.2020 12:01 Ответить
Такой любви от народа у семейства Криворожского Чма ещё не было. Вместо ожидаемого,в ленте пусть сдохнет *****,и какое же оно ничтожное Чмо. Это ещё дело до действий не дошло.
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17.06.2020 10:43 Ответить
Интересное вИдение поддержки отечественной промышленности - именно так ее себе представляют Коломойский, Ахметов, Фирташ, Бахматюк, а теперь и Гетманцев.
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17.06.2020 10:43 Ответить
А нафига нам сколька "дискутантов"???

О народе не думают, даже когда вспоминают.
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17.06.2020 10:46 Ответить
ВЫ забыли? Так я вам напомню!
Янукович начинал поддержку своего производителя с "свободной экономической зоны Донбасс."
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17.06.2020 10:47 Ответить
"А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?" Источник: https://censor.net/n3202497

Вкладати в неї гроші не пробували? Податок на надприбутки ввести, на виведений капітал... І ці кошти вкладати в розвиток науки та модернізацію виробництва ДЕРЖАВНИХ підприємств. А приватні най самі модернізуються, без допомоги держ.бюджету.
Але ж тоді Бенін та Ахметівський бізнеси стануть не конкурентно спроможні і хазяєва нинішніх керманичів самі тих керманичів пустять "на корм рьібам"
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17.06.2020 11:07 Ответить
ніт, так много не стыришь.
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17.06.2020 11:37 Ответить
Зачем вообще нужны державни пидприемства? Никогда не понимал этого... Почему дэржава чтото должна производить?
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17.06.2020 12:06 Ответить
Ось приклад: всі 100% сільгосп земель переходять у приватну власність. Вартість за 1кг продукції в середині країни, припустимо, 1 бакс, а на міжнародних торгах той кг можна продати за 3 бакси. Питання: на який ринок піде продукція приватних сільських господарств і що буде з продуктами в середині країни?
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17.06.2020 12:16 Ответить
а причем тут сельхоз земли к госпредприятиям?
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17.06.2020 12:19 Ответить
Добре. Най замість сільгосп земель буде АЕС. Так краще?
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17.06.2020 12:57 Ответить
Кращэ по теме говорить. А что с АЭС то не то? Будет АЭС частная, будет рынок электроэнергии и мы сможем выбирать на этом рынке что дешевле. Что вас не устраивает по сути?
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17.06.2020 13:07 Ответить
По темі - перечитайте мій перший допис.
А стосовно іншого у вашому дописі... "Будет АЕС часная, будет рьінок"... Звісно буде. Але питання лишається: на внутрішньому ринку ціна кіловата 1 бакс, за кордон можна продавати за 3. Куди піде електроенергія? Чи піднімати вартість кіловату в середині країни до 3 баксів? Тоді скільки грошей з бюджету підуть на субсидії? Або піднімати доходи громадян втричі? А звідки брати гроші?
Але це так... Можливості та вірогідності. Що буде насправді - можна тіко гадати
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17.06.2020 13:27 Ответить
нужно читать так:

Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественный олигархат и не нарушить договоренности с МВФ.
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17.06.2020 11:39 Ответить
У Раді тривають дискусії щодо програми дій Кабміну: суперечить меморандуму з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3976
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17.06.2020 11:50 Ответить
 
 