В Раде продолжаются дискуссии по программе действий Кабмина: противоречит меморандуму с МВФ, - "слуга народа" Гетманцев
В Верховной раде до сих пор продолжаются дискуссии по программе действий правительства. Существует определенный конфликт между этим документом и обязательствами, которые Украина взяла на себя в меморандуме с Международным валютным фондом.
Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (СН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественную промышленность и не нарушить договоренности с МВФ.
"По большинству мероприятий в программе действий правительства - нет ответа на вопрос "как?". Мы ставим цель, но не видим пути. Второй вопрос, что правительство сделало акцент на принципе экономического национализма, то есть поддержки национального производителя. Мы всячески поддерживаем этот принцип", - заявил парламентарий.
По его словам, развитие украинской промышленности является залогом будущего государства, а не только экономики.
"Одновременно мы увидели текст меморандума, где мы берем на себя обязательство не предоставлять льготы и не создавать свободные экономические зоны. А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?" - сказал Гетманцев.
Нардеп отметил, что сейчас существует определенный конфликт между программой правительства и теми обязательствами, которые взяты в меморандуме. Решить его в Раде планируют до голосования за программу действий правительства.
Пожалуйста, подождите...
Не лезьте к нам, пожалуйста, ни в каком смысле!
Остаются только зелебобики.. и для них готовится специальный налог: на телевизор, телефон и ... бумагу ..
а то ишь, грамотных развелось.. читать и писать умеют, в интерентах сидят вместо того чтобы зелупена прославлять!
О народе не думают, даже когда вспоминают.
Янукович начинал поддержку своего производителя с "свободной экономической зоны Донбасс."
Вкладати в неї гроші не пробували? Податок на надприбутки ввести, на виведений капітал... І ці кошти вкладати в розвиток науки та модернізацію виробництва ДЕРЖАВНИХ підприємств. А приватні най самі модернізуються, без допомоги держ.бюджету.
Але ж тоді Бенін та Ахметівський бізнеси стануть не конкурентно спроможні і хазяєва нинішніх керманичів самі тих керманичів пустять "на корм рьібам"
А стосовно іншого у вашому дописі... "Будет АЕС часная, будет рьінок"... Звісно буде. Але питання лишається: на внутрішньому ринку ціна кіловата 1 бакс, за кордон можна продавати за 3. Куди піде електроенергія? Чи піднімати вартість кіловату в середині країни до 3 баксів? Тоді скільки грошей з бюджету підуть на субсидії? Або піднімати доходи громадян втричі? А звідки брати гроші?
Але це так... Можливості та вірогідності. Що буде насправді - можна тіко гадати
Он отметил, что в Раде не понимают как поддерживать отечественный олигархат и не нарушить договоренности с МВФ.