Госфинмониторинг в 2020-м направил в правоохранительные органы 60 дел о налоговых махинациях на сумму около 30 млрд

С начала этого года в Украине в правоохранительные органы было направлено 60 материалов по налоговым преступлениям на общую сумму почти 30 млрд гривен. Предметом расследований являются криминальные доходы, сгенерированные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружия, терроризма и его финансирования, мошенничества и др.

Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Уклонение от уплаты налогов осуществляется через так называемые "скрутки", а для получения наличных могут быть задействованы предприятия оптово-розничной торговли, которые в свою очередь "продают" неучтенную наличность, проводя операции "встречных потоков"", - сообщают в ГСФМУ.

Отмечается, что с начала 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн. Указанные материалы были направлены в СБУ, ОГП, ГФС, ГБР, НАБУ и НПУ.

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