РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11395 посетителей онлайн
Новости
5 348 13
НАТО (8633) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить"

Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны-члены НАТО не хотели предоставлять Украине статус партнера с расширенными возможностями.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, решение о присоединении Украины к программе партнерства с расширенными возможностями считалось принятым, если никто из членов Альянса до определенной даты не высказал возражений.

"Процедура длилась несколько дней. Мы знаем, что чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить, но все же удалось предотвратить этот сценарий. Это не было сделано", - сказал Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: Не способствует укреплению безопасности в Европе

При этом он не уточнил, какая именно страна или страны выступали против присоединения Украины к программе.

Кулеба подчеркнул, что Украина смогла достичь консенсуса в НАТО по этому вопросу, не взирая на сопротивление "влиятельных игроков".

"Мы показали, что даже из самых сложных вопросов, когда очень влиятельные игроки говорят "Нет", мы смогли превратить "Нет" в "Да". А это значит, что мы по любому вопросу взаимодействия Украины с НАТО можем достигать такого результата" - считает министр.

Также на Цензор.НЕТ: Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг

"Поверьте мне, это была очень сложная, но с точки зрения дипломатии увлекательная история. Я рад, что для Украины она закончилась положительно", - подытожил Кулеба.

12 июня Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет нашей стране доступ к новым учениям, углубляет обмен разведданными и повышает уровень совместимости Украины и Альянса. Он не означает начала членства Украины в НАТО и не является альтернативой членства — Украина сможет присоединиться к Альянсу позднее.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 4277

Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718Російській акторці, яка співала в Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну
ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ 2020, 23:58

Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718

Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим.
Джерело: http://mkms.gov.ua/files/pdf/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf наказ відомства
Деталі: Наказ підписала на той час очільниця мінкульту Світлана Фоменко.
Дослівно: "Оновити перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву".
показать весь комментарий
17.06.2020 10:44
+1
Хоть здесь не обосрались,Слава богу.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:50
+1
Молодцы! Отличная работа. Спасибо!

Ещё один 'удар в спину' мордовского неадеквата
показать весь комментарий
17.06.2020 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 4277

Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718Російській акторці, яка співала в Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну
ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ 2020, 23:58

Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718

Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим.
Джерело: http://mkms.gov.ua/files/pdf/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf наказ відомства
Деталі: Наказ підписала на той час очільниця мінкульту Світлана Фоменко.
Дослівно: "Оновити перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву".
показать весь комментарий
17.06.2020 10:44 Ответить
Хоть здесь не обосрались,Слава богу.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:50 Ответить
У 2015 році пресслужба НАЗК повідомилаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-11 [11] , що виявила ознаки кримінального правопорушення в декларації Фоменко. Зокрема йшлося про те, що у виправленій декларації за 2015 рік вона вказала недостовірні відомості про отриманий чоловіком дохід у вигляді заробітної плати. Крім того не задекларувала автомобіль, машиномісце та не зазначила відомості про корпоративні права, що належать чоловіку на праві власності, а також отриманий ним дохід від надання майна в оренду.

кто бы сомневался !!!пэтина ставленница )))
показать весь комментарий
17.06.2020 10:52 Ответить
Петю не любиш, а себе?
показать весь комментарий
17.06.2020 11:46 Ответить
Молодцы! Отличная работа. Спасибо!

Ещё один 'удар в спину' мордовского неадеквата
показать весь комментарий
17.06.2020 11:29 Ответить
Учитывая его слова "При этом он не уточнил, какая именно страна или страны выступали против присоединения Украины к программе", то это очередное бла-бла-бла.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:57 Ответить
Подозреваю ******* и Италию
показать весь комментарий
17.06.2020 16:21 Ответить
 
 