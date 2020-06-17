Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны-члены НАТО не хотели предоставлять Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы МИД, решение о присоединении Украины к программе партнерства с расширенными возможностями считалось принятым, если никто из членов Альянса до определенной даты не высказал возражений.
"Процедура длилась несколько дней. Мы знаем, что чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить, но все же удалось предотвратить этот сценарий. Это не было сделано", - сказал Кулеба.
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При этом он не уточнил, какая именно страна или страны выступали против присоединения Украины к программе.
Кулеба подчеркнул, что Украина смогла достичь консенсуса в НАТО по этому вопросу, не взирая на сопротивление "влиятельных игроков".
"Мы показали, что даже из самых сложных вопросов, когда очень влиятельные игроки говорят "Нет", мы смогли превратить "Нет" в "Да". А это значит, что мы по любому вопросу взаимодействия Украины с НАТО можем достигать такого результата" - считает министр.
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"Поверьте мне, это была очень сложная, но с точки зрения дипломатии увлекательная история. Я рад, что для Украины она закончилась положительно", - подытожил Кулеба.
12 июня Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет нашей стране доступ к новым учениям, углубляет обмен разведданными и повышает уровень совместимости Украины и Альянса. Он не означает начала членства Украины в НАТО и не является альтернативой членства — Украина сможет присоединиться к Альянсу позднее.
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Російській акторці, яка співала в Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну
ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ 2020, 23:58
Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим.
Джерело: http://mkms.gov.ua/files/pdf/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf наказ відомства
Деталі: Наказ підписала на той час очільниця мінкульту Світлана Фоменко.
Дослівно: "Оновити перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву".
кто бы сомневался !!!пэтина ставленница )))
Ещё один 'удар в спину' мордовского неадеквата