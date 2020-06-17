Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны-члены НАТО не хотели предоставлять Украине статус партнера с расширенными возможностями.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, решение о присоединении Украины к программе партнерства с расширенными возможностями считалось принятым, если никто из членов Альянса до определенной даты не высказал возражений.

"Процедура длилась несколько дней. Мы знаем, что чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить, но все же удалось предотвратить этот сценарий. Это не было сделано", - сказал Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: Не способствует укреплению безопасности в Европе

При этом он не уточнил, какая именно страна или страны выступали против присоединения Украины к программе.

Кулеба подчеркнул, что Украина смогла достичь консенсуса в НАТО по этому вопросу, не взирая на сопротивление "влиятельных игроков".

"Мы показали, что даже из самых сложных вопросов, когда очень влиятельные игроки говорят "Нет", мы смогли превратить "Нет" в "Да". А это значит, что мы по любому вопросу взаимодействия Украины с НАТО можем достигать такого результата" - считает министр.

Также на Цензор.НЕТ: Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг

"Поверьте мне, это была очень сложная, но с точки зрения дипломатии увлекательная история. Я рад, что для Украины она закончилась положительно", - подытожил Кулеба.

12 июня Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет нашей стране доступ к новым учениям, углубляет обмен разведданными и повышает уровень совместимости Украины и Альянса. Он не означает начала членства Украины в НАТО и не является альтернативой членства — Украина сможет присоединиться к Альянсу позднее.