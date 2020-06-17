США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - сообщило посольство США.

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