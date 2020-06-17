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США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - сообщило посольство США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2020 г. по линии Пентагона в объеме 250 млн долл.

США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство 01
США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство 02
США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство 03

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Топ комментарии
+42
США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство - Цензор.НЕТ 6580США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство - Цензор.НЕТ 916
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17.06.2020 11:27
+27
Американська розвідка знає краще, до чого готуватися. Ясно одне, вони не віддадуть Україну російському агресору, і в очі йому не заглядатимуть, не дивлячись на теперішніх.
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17.06.2020 11:05
+26
Это как скажет Главнокомандующий,люди его выбрали,так как он далеко видит. говорят ,что Зеленский посмотрел в глаза кремлёвскому Фюреру и у видел там днепровскую воду...ой не так увидел там мир.
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17.06.2020 10:54
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Дякую.
God bless America!
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17.06.2020 14:09 Ответить
И вот также нераспакованными к остальной помощи на склады?
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17.06.2020 14:18 Ответить
Она уже скорее всего отдана "Зелеными человечками" к себе на родину.
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17.06.2020 15:11 Ответить
Вот наказаніє! Це ж путін подумає, шо ми стріляти не перестанемо. Насвинячив Порох новому говнокомандюку.
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17.06.2020 14:43 Ответить
Thank you very much,american friends
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17.06.2020 15:07 Ответить
Интересно.... хоть раз лупанули из джавика по вжопучленацам?
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17.06.2020 15:17 Ответить
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